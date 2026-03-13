जूस पीने के बजाय फल खाने को क्यों कहते हैं डॉक्टर्स, क्या है वजह?

Why Doctors Recommend Whole Fruits Instead Of Juice: डॉक्टर अक्सर सलाह देते हैं कि जूस पीने के बजाय सीधे फल खाना ज्यादा फायदेमंद होता है. कई रिसर्च और न्यूट्रिशन स्टडीज में भी इस बात पर जोर दिया गया है कि पूरे फल शरीर को ज्यादा संतुलित पोषण देते हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह उनमें मौजूद फाइबर है. फाइबर पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है, आंतों की गतिविधि को नियमित रखने में मदद करता है और कब्ज जैसी समस्याओं से बचाता है. वहीं जब फलों का जूस बनाया जाता है तो उसमें मौजूद ज्यादातर फाइबर अलग हो जाता है और सिर्फ मीठा तरल बचता है.

हेल्थ एक्सपर्ट बताते हैं कि जूस पीने से ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकती है. 2013 में BMJ जर्नल में पब्लिश Harvard School of Public Health की एक स्टडी में पाया गया कि रोजाना एक सर्विंग फ्रूट जूस पीने से टाइप-2 डायबिटीज का खतरा लगभग 21% तक बढ़ सकता है. कई न्यूट्रिशन रिसर्च में पाया गया है कि जूस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स अपेक्षाकृत ज्यादा होता है. फाइबर न होने की वजह से शुगर जल्दी खून में पहुंचती है, जिससे ब्लड शुगर तेजी से बढ़ती और फिर अचानक गिर भी सकती है.

क्यों फल खाना सही रहता है

रिसर्च यह भी बताती है कि फलों के छिलके और गूदे में कई जरूरी न्यूट्रिशन छिपे होते हैं. उदाहरण के तौर पर सेब और नाशपाती के छिलकों में फाइबर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. लेकिन जूस बनाते समय अक्सर छिलका और गूदा अलग कर दिया जाता है, जिससे कई पोषक तत्व कम हो जाते हैं. इसलिए पूरा फल खाने से शरीर को ज्यादा विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं.

इसे भी पढ़ें- Cervical Cancer In India: हर 8 मिनट में एक जान! साइलेंट किलर है सर्वाइकल कैंसर, डॉक्टर से जानें इसे रोकने के 5 कारगर तरीके

वजन कंट्रोल करने में भी मददगार

वजन कंट्रोल के लिहाज से भी पूरे फल ज्यादा बेहतर माने जाते हैं. इनमें पानी और फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जिससे पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है और ज्यादा खाने की संभावना कम हो जाती है. वहीं जूस में कैलोरी अधिक हो सकती है और लोग अनजाने में ज्यादा मात्रा में इसे पी लेते हैं. दांतों की सेहत के लिए भी पूरा फल फायदेमंद माना जाता है. फल चबाने से मुंह में लार का उत्पादन बढ़ता है, जो बैक्टीरिया को कम करने और दांतों को सुरक्षित रखने में मदद करता है. दूसरी तरफ जूस में मौजूद शुगर और अम्ल दांतों की ऊपरी परत को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

गट हेल्थ के लिए भी फल सही विकल्प

गट हेल्थ के लिए भी पूरे फल बेहतर होते हैं. उनमें मौजूद फाइबर प्रीबायोटिक की तरह काम करता है और आंतों में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को पोषण देता है. यही वजह है कि न्यूट्रिशन एक्सपर्ट और कई हेल्थ स्टडीज इस बात पर जोर देती हैं कि अगर संभव हो तो जूस की जगह सीधे फल खाना ज्यादा हेल्दी विकल्प माना जाता है.

इसे भी पढ़ें- Benefits Of Drinking Water: चाय-कॉफी से नहीं मिटेगी शरीर की प्यास, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए अपनाएं ये आदतें

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.