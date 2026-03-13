ग्लैमर में वापस आते ही ममता कुलकर्णी ने भरी मांग....वीडियो देख लोग यकीन नहीं कर पा रहे
ममता कुलकर्णी ने 25 साल के लंबे गैप के बाद टीवी पर कमबैक किया है. उनकी वापसी से फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं. एक्ट्रेस ने छोट पर्दे पर वापसी करते ही धमाका कर दिया है.
ममता कुलकर्णी की गिनती 90 के दशक की टॉप एक्ट्रेसेस में हुआ करती थी. ममता ने अपने करियर में बेशक बेहद ही कम फिल्में की हैं. लेकिन, वो जिन भी फिल्मों में नजर आती थीं, धमाल मचाकर रख दिया करती थीं. अब एक बार फिर से ममता कुलकर्णी सुर्खियां बटोर रही हैं.
दरअसल, उन्होंने 25 साल के लंबे गैप के बाद छोटे पर्दे पर वापसी की है. वो कलर्स चैनल के शो लाफ्टर शेफ 3 में गेस्ट के तौर पर दिखाई देंगी, जिसका प्रोमो सामने आ चुका है.सोशल मीडिया पर लाफ्टर शेफ 3 का लेटेस्ट प्रोमो जमकर वायरल हो रहा है.
कृष्णा अभिषेक ने ममता कुलकर्णी संग की मस्ती
शो के लेटेस्ट प्रोमो में ममता को कृष्णा अभिषेक के माथे पर टीका लगाते देखा जा रहा है. उसके बाद कृष्णा अभिषेक मुट्ठी भरकर गुलाल उठाते हैं और अपने माथे पर लगा लेते हैं. प्रोमो के बैकग्राउंड में मांग मेरी भरो गाना बज रहा है. शो में मौजूद सभी कंटेस्टेंट खूब हंस रहे होते हैं.
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ममता कुलकर्णी को छोटे पर्दे पर देख उनके फैंस काफी खुश हैं. क्योंकि, एक्ट्रेस ने काफी लंबे वक्त से किसी भी फिल्म में काम नहीं किया है और ना किसी टीवी शो में दिखाई दी थीं. ममता अचानक से बॉलीवुड से गायब हो गई थीं. हालांकि, कई कंट्रोवर्सी में उनका नाम जुड़ा था.
ममता अपने दौर की ग्लैमरस और बेबाक एक्ट्रेस में से एक थीं. उन्होंने उस दौर में टॉपलेस फोटोशूट करवाई थी, जब एक्ट्रेसेस बिकिनी पहनने से भी बचा करती थीं. ममता के उस फोटोशूट पर काफी विवाद हुआ था, उनके पुतले भी जलाए गए थे. इन सब का असर ममता के करियर पर भी पड़ा था.
ममता ने अपने करियर में सलमान खान, अक्षय कुमार और गोविंदा जैसे टॉप के एक्टर्स संग काम किया. ममता अपनी खूबसूरती और ग्लैमरस अंदाज से किसी को भी दीवाना बना देती थीं. ममता ने कई इंटरव्यू में ये भी बताया था कि वो एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थीं. लेकिन, अपनी मां के कहने पर एक्टिंग की दुनिया में आई थीं.
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Source: IOCL