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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIndia Oil Import Routes: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के अलावा भारत में तेल आने के कितने रास्ते, जानें कहां-कहां से होता है आयात?

India Oil Import Routes: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के अलावा भारत में तेल आने के कितने रास्ते, जानें कहां-कहां से होता है आयात?

India Oil Import Routes: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान के कब्जे और हमलों के बाद वैश्विक तेल बाजार में हाहाकार मचा है. ऐसे में आइए जानें कि भारत के पास तेल आयात के लिए और कितने रास्ते हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 13 Mar 2026 01:38 PM (IST)
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India Oil Import Routes: ईरान और इजराइल के बीच भड़की जंग ने पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है. विशेष रूप से 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' के बंद होने से भारत समेत कई एशियाई देशों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं. होर्मुज वह रास्ता है जिसे दुनिया की 'तेल की नस' कहा जाता है, लेकिन क्या होर्मुज का बंद होना भारत के लिए पूरी तरह रास्ते बंद होना है? हकीकत यह है कि वैश्विक समुद्रों में कई ऐसे गुप्त और वैकल्पिक मार्ग हैं, जो भारत की लाइफलाइन बने हुए हैं.

होर्मुज संकट और भारत की रसोई पर पड़ता असर

इजराइल और अमेरिका के ईरान पर किए गए हमलों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई के रूप में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ब्लॉक कर दिया है. यह वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल गुजरता है. इस रास्ते के बंद होने का असर इतना व्यापक है कि कच्चे तेल की कीमतें रातों-रात 92 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं. भारत में इसका शुरुआती असर एलपीजी यानी रसोई गैस की किल्लत के रूप में दिखने लगा है. हालांकि सरकार ने भरोसा दिया है कि तेल की सप्लाई फिलहाल सुरक्षित है, लेकिन अगर यह युद्ध और लंबा खिंचता है, तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें आम आदमी के बजट को बिगाड़ सकती हैं.

होर्मुज दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल चेकपॉइंट

होर्मुज स्ट्रेट ओमान और ईरान के बीच स्थित है, जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है. यह रास्ता इतना गहरा है कि दुनिया के सबसे विशाल तेल टैंकर यहीं से गुजरते हैं. साल 2025 के आंकड़ों के मुताबिक, यहां से हर दिन 2 करोड़ बैरल तेल गुजरता रहा है. होर्मुज से होकर जाने वाले तेल का लगभग 89% हिस्सा एशियाई देशों जैसे भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया पहुंचता है. यही कारण है कि इस रास्ते के बंद होने का सबसे बुरा प्रभाव एशिया पर ही पड़ता है.

यह भी पढ़ें: इतनी खुजली है तो... ईरान पर ऐसा बयान देने वाले कौन है संभल सीओ कुलदीप कुमार, उन्हें कितनी मिलती है सैलरी?

मलक्का स्ट्रेट 

यह मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच स्थित है. यह दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता है. भारत के लिए यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र (जैसे रूस के सुदूर पूर्व हिस्से या अमेरिका) से आने वाला तेल इसी रास्ते से होकर अंडमान सागर और फिर भारतीय बंदरगाहों तक पहुंचता है. दुनिया का लगभग 29% कच्चा तेल यहीं से गुजरता है.

बाब अल-मंडेब (Bab el-Mandeb)

यह रास्ता अदन की खाड़ी को लाल सागर (Red Sea) से जोड़ता है. अफ्रीका के देशों (जैसे नाइजीरिया, अंगोला) और यूरोपीय देशों से आने वाला तेल इसी रास्ते से होकर भारत पहुंचता है. हालांकि, यहां भी हूतियों के हमलों का खतरा रहता है, लेकिन यह होर्मुज का एक बड़ा विकल्प है.

स्वेज नहर (Suez Canal)

भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली यह नहर भारत के लिए यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से तेल मंगवाने का सबसे छोटा रास्ता है. रूस से आने वाला कच्चा तेल भी इसी रास्ते से भारत पहुंचता है, जो वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता है.

केप ऑफ गुड होप (Cape of Good Hope)

जब लाल सागर या होर्मुज में युद्ध जैसे हालात होते हैं, तो दुनिया भर के जहाज 'केप ऑफ गुड होप' का रास्ता चुनते हैं. यह अफ्रीका के सबसे निचले हिस्से से होकर गुजरने वाला मार्ग है. यद्यपि यह रास्ता बहुत लंबा और खर्चीला है, लेकिन यह सबसे सुरक्षित माना जाता है. 2025 में यहां से हर दिन 91 लाख बैरल तेल गुजरा है. भारत के लिए पश्चिमी देशों से आने वाले बड़े टैंकर अक्सर इसी रास्ते का चुनाव करते हैं ताकि युद्धग्रस्त क्षेत्रों के हमलों से बचा जा सके.

भारत कहां-कहां से तेल आयात करता है?

रूस- वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता है. यह तेल मुख्य रूप से आर्कटिक या बाल्टिक सागर के रास्तों से आता है.

इराक और सऊदी अरब- ये भारत के पारंपरिक और सबसे भरोसेमंद साथी हैं. इनका तेल फारस की खाड़ी और लाल सागर के जरिए आता है.

यूएई और कुवैत- यहां से भी बड़ी मात्रा में आयात होता है.

अमेरिका- भारत ने हाल के वर्षों में अमेरिका से भी कच्चे तेल का आयात तेजी से बढ़ाया है, जो अटलांटिक महासागर के रास्ते आता है.

अफ्रीकी देश- नाइजीरिया और अंगोला जैसे देशों से भी भारत तेल खरीदता है.

भारत की ऊर्जा सुरक्षा और भविष्य की तैयारी

भारत सरकार लगातार अपने तेल आयात के स्रोतों में विविधता लाने पर काम कर रही है. होर्मुज पर निर्भरता कम करने के लिए भारत अब अमेरिका, ब्राजील और अफ्रीकी देशों से भी तेल की खरीदारी बढ़ा रहा है. साथ ही, देश के भीतर 'स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व' यानी तेल के भूमिगत भंडारों को भरने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में कम से कम 10-15 दिनों तक देश की व्यवस्था बिना किसी आयात के चलती रहे. समुद्री रास्तों का यह विकल्प ही भारत को इस वैश्विक संकट में टूटने से बचा रहा है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 13 Mar 2026 01:38 PM (IST)
Tags :
Global Oil Crisis Strait Of Hormuz Conflict India Oil Import Routes Iran Israel War Oil Prices
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