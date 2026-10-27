स्पेस में जाने से पहले अंतरिक्ष यात्री पानी के नीचे क्यों करते हैं ट्रेनिंग, जानें क्या है वजह?

अंतरिक्ष यात्री मसल मेमोरी विकसित करने के लिए पानी के अंदर घंटों तक अलग-अलग चीजों की प्रैक्टिस करते हैं. इससे उन्हें यह याद रखने में मदद मिलती है कि उपकरणों को कैसे संभालना है, अंतरिक्ष यान की संरचनाओं के बीच कैसे घूमना है और वास्तविक मिशन के दौरान मुश्किल काम कैसे करने हैं.