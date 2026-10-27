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स्पेस में जाने से पहले अंतरिक्ष यात्री पानी के नीचे क्यों करते हैं ट्रेनिंग, जानें क्या है वजह?
Astronaut Training: अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस मिशन के लिए तैयार करने के दौरान पानी के अंदर कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है. आइए जानते हैं कि कैसे दी जाती है यह ट्रेनिंग और क्या होती है इसकी वजह.
Astronaut Training: अंतरिक्ष में जाने से पहले अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के बाहर के भारहीन वातावरण के लिए खुद को तैयार करने के लिए पानी के अंदर कड़ी ट्रेनिंग लेते हैं. नासा जैसी अंतरिक्ष एजेंसियां न्यूट्रल बायेंसी लैबोरेट्री नाम के एक बड़े स्विमिंग पूल का इस्तेमाल करती हैं. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.
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Published at : 27 Oct 2026 04:34 PM (IST)
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