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दुनिया में कहां सबसे महंगा मिल रहा पेट्रोल-डीजल, भारत से दाम कितने ज्यादा?
दुनियाभर के देशों में पेट्रोल और डीजल के दाम अलग-अलग हैं. किसी देश में इसके रेट 400 रुपये लीटर हैं तो वहीं किसी देश में यह 1 या 3 रुपये लीटर भी बिक रहा है. आइए जानें कि भारत के मुकाबले क्या दाम हैं.
दुनिया में जब भी सस्ते तेल की बात होती है तो खाड़ी देशों का नाम पहले लिया जाता है. वह इसलिए, क्योंकि वहां पर बहुतायत में देश का उत्पादन होता है और वहीं से दुनियाभर में इसे सप्लाई किया जाता है. अब सोचिए कि अगर वहीं पर पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ जाएं तो फिर दुनिया के अन्य देशों में क्या हालात होंगे. दुबई में कुछ ऐसा ही हुआ है, वहां पर दिल्ली के मुकाबले डीजल के 28 रुपये ज्यादा देने पड़ रहे हैं. ऐसे में अन्य देशों का हाल जान लेते हैं कि कहां पर सबसे महंगा पेट्रोल-डीजल मिलता है.
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Published at : 23 Oct 2026 06:19 PM (IST)
Tags :GK NEWS
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