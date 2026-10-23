Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजदुनिया में कहां सबसे महंगा मिल रहा पेट्रोल-डीजल, भारत से दाम कितने ज्यादा?

दुनिया में कहां सबसे महंगा मिल रहा पेट्रोल-डीजल, भारत से दाम कितने ज्यादा?

दुनियाभर के देशों में पेट्रोल और डीजल के दाम अलग-अलग हैं. किसी देश में इसके रेट 400 रुपये लीटर हैं तो वहीं किसी देश में यह 1 या 3 रुपये लीटर भी बिक रहा है. आइए जानें कि भारत के मुकाबले क्या दाम हैं.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 23 Oct 2026 06:19 PM (IST)
दुनियाभर के देशों में पेट्रोल और डीजल के दाम अलग-अलग हैं. किसी देश में इसके रेट 400 रुपये लीटर हैं तो वहीं किसी देश में यह 1 या 3 रुपये लीटर भी बिक रहा है. आइए जानें कि भारत के मुकाबले क्या दाम हैं.

दुनिया में जब भी सस्ते तेल की बात होती है तो खाड़ी देशों का नाम पहले लिया जाता है. वह इसलिए, क्योंकि वहां पर बहुतायत में देश का उत्पादन होता है और वहीं से दुनियाभर में इसे सप्लाई किया जाता है. अब सोचिए कि अगर वहीं पर पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ जाएं तो फिर दुनिया के अन्य देशों में क्या हालात होंगे. दुबई में कुछ ऐसा ही हुआ है, वहां पर दिल्ली के मुकाबले डीजल के 28 रुपये ज्यादा देने पड़ रहे हैं. ऐसे में अन्य देशों का हाल जान लेते हैं कि कहां पर सबसे महंगा पेट्रोल-डीजल मिलता है.

1/8
वैश्विक स्तर पर सबसे महंगा पेट्रोल इस समय हांगकांग में बिक रहा है. यहां हालात यह हैं कि वाहन चालकों को एक लीटर पेट्रोल के लिए लगभग 400 से 405 रुपये तक चुकाने पड़ रहे हैं, जो डॉलर के हिसाब से करीब $4.1 से $4.4 प्रति लीटर बैठता है.
वैश्विक स्तर पर सबसे महंगा पेट्रोल इस समय हांगकांग में बिक रहा है. यहां हालात यह हैं कि वाहन चालकों को एक लीटर पेट्रोल के लिए लगभग 400 से 405 रुपये तक चुकाने पड़ रहे हैं, जो डॉलर के हिसाब से करीब $4.1 से $4.4 प्रति लीटर बैठता है.
2/8
इसके अलावा डीजल के दाम भी आसमान छूते हुए करीब 446 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच चुके हैं. हांगकांग में कीमतों के इस रिकॉर्ड स्तर पर होने का सबसे बड़ा कारण भारी-भरकम एक्साइज ड्यूटी, आयात शुल्क और कड़े प्रशासनिक टैक्स हैं, जो सरकार सीधे ईंधन पर वसूलती है.
इसके अलावा डीजल के दाम भी आसमान छूते हुए करीब 446 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच चुके हैं. हांगकांग में कीमतों के इस रिकॉर्ड स्तर पर होने का सबसे बड़ा कारण भारी-भरकम एक्साइज ड्यूटी, आयात शुल्क और कड़े प्रशासनिक टैक्स हैं, जो सरकार सीधे ईंधन पर वसूलती है.
3/8
हांगकांग के बाद दुनिया के कई अन्य देश भी महंगे ईंधन की सूची में सबसे आगे हैं. अफ्रीकी देश मलावी में पेट्रोल की कीमत लगभग 364 से 365 रुपये प्रति लीटर दर्ज की जा रही है. यूरोपीय देशों की बात करें तो नीदरलैंड्स में पेट्रोल करीब $2.74 प्रति लीटर है.
हांगकांग के बाद दुनिया के कई अन्य देश भी महंगे ईंधन की सूची में सबसे आगे हैं. अफ्रीकी देश मलावी में पेट्रोल की कीमत लगभग 364 से 365 रुपये प्रति लीटर दर्ज की जा रही है. यूरोपीय देशों की बात करें तो नीदरलैंड्स में पेट्रोल करीब $2.74 प्रति लीटर है.
4/8
वहीं डेनमार्क में $2.66 प्रति लीटर और जर्मनी में लगभग $2.42 प्रति लीटर बिक रहा है. इसके साथ ही सिंगापुर में भी ईंधन के दाम करीब 310 रुपये प्रति लीटर यानी $2.55 के आसपास चल रहे हैं. आइसलैंड और नॉर्वे जैसे यूरोपीय राष्ट्रों में भी दाम 300 से 350 रुपये प्रति लीटर के दायरे में बने हुए हैं.
वहीं डेनमार्क में $2.66 प्रति लीटर और जर्मनी में लगभग $2.42 प्रति लीटर बिक रहा है. इसके साथ ही सिंगापुर में भी ईंधन के दाम करीब 310 रुपये प्रति लीटर यानी $2.55 के आसपास चल रहे हैं. आइसलैंड और नॉर्वे जैसे यूरोपीय राष्ट्रों में भी दाम 300 से 350 रुपये प्रति लीटर के दायरे में बने हुए हैं.
5/8
महंगे ईंधन के ठीक विपरीत, दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जहां तेल के दाम बेहद चौंकाने वाले रूप से कम हैं. भारी सब्सिडी वाले प्रमुख तेल उत्पादक देशों में ईरान दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल उपलब्ध कराने वाला देश है, जहां इसकी कीमत मात्र 2.50 से 3.32 रुपये प्रति लीटर यानी करीब $0.029 प्रति लीटर है.
महंगे ईंधन के ठीक विपरीत, दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जहां तेल के दाम बेहद चौंकाने वाले रूप से कम हैं. भारी सब्सिडी वाले प्रमुख तेल उत्पादक देशों में ईरान दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल उपलब्ध कराने वाला देश है, जहां इसकी कीमत मात्र 2.50 से 3.32 रुपये प्रति लीटर यानी करीब $0.029 प्रति लीटर है.
6/8
इसी तरह वेनेजुएला में डीजल और पेट्रोल के दाम मात्र 39 पैसे से लेकर 3 से 4 रुपये प्रति लीटर तक ही हैं. उत्तरी अफ्रीकी देश लीबिया में भी ईंधन की कीमत महज 2.25 रुपये प्रति लीटर के आसपास दर्ज की जाती है, जो सरकारी रियायतों का नतीजा है.
इसी तरह वेनेजुएला में डीजल और पेट्रोल के दाम मात्र 39 पैसे से लेकर 3 से 4 रुपये प्रति लीटर तक ही हैं. उत्तरी अफ्रीकी देश लीबिया में भी ईंधन की कीमत महज 2.25 रुपये प्रति लीटर के आसपास दर्ज की जाती है, जो सरकारी रियायतों का नतीजा है.
7/8
अगर भारत में ईंधन के दामों की तुलना इन वैश्विक आंकड़ों से की जाए, तो बहुत बड़ा अंतर साफ नजर आता है. भारत के प्रमुख महानगरों जैसे राजधानी दिल्ली में पेट्रोल लगभग 94 रुपये से 105 रुपये प्रति लीटर के दायरे में आसानी से मिल जाता है.
अगर भारत में ईंधन के दामों की तुलना इन वैश्विक आंकड़ों से की जाए, तो बहुत बड़ा अंतर साफ नजर आता है. भारत के प्रमुख महानगरों जैसे राजधानी दिल्ली में पेट्रोल लगभग 94 रुपये से 105 रुपये प्रति लीटर के दायरे में आसानी से मिल जाता है.
8/8
इसकी तुलना जब हांगकांग से की जाती है, तो वहां का पेट्रोल भारतीय दरों के मुकाबले लगभग 210 से 280 रुपये प्रति लीटर तक महंगा साबित होता है. हालांकि यूरोपीय देशों के मुकाबले भारतीय कीमतें काफी कम हैं, लेकिन घरेलू उपभोक्ताओं पर लगने वाले टैक्स के कारण यहां भी चर्चाएं हमेशा गर्म रहती हैं.
इसकी तुलना जब हांगकांग से की जाती है, तो वहां का पेट्रोल भारतीय दरों के मुकाबले लगभग 210 से 280 रुपये प्रति लीटर तक महंगा साबित होता है. हालांकि यूरोपीय देशों के मुकाबले भारतीय कीमतें काफी कम हैं, लेकिन घरेलू उपभोक्ताओं पर लगने वाले टैक्स के कारण यहां भी चर्चाएं हमेशा गर्म रहती हैं.
Published at : 23 Oct 2026 06:19 PM (IST)
Tags :
GK NEWS

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
सऊदी अरब में कितने बांग्लादेशी रहते हैं, क्या करते हैं काम?
सऊदी अरब में कितने बांग्लादेशी रहते हैं, क्या करते हैं काम?
जनरल नॉलेज
फ्रांस में फिर लौट रहा येलो वेस्ट आंदोलन, 2018 में आखिर क्या हुआ था?
फ्रांस में फिर लौट रहा येलो वेस्ट आंदोलन, 2018 में आखिर क्या हुआ था?
जनरल नॉलेज
सोनिया गांधी से लालकृष्ण आडवाणी तक, विवादों में रह चुकी है इन नेताओं की किताबें
सोनिया गांधी से लालकृष्ण आडवाणी तक, विवादों में रह चुकी है इन नेताओं की किताबें
जनरल नॉलेज
ट्रंप बदलेंगे अटलांटिक महासागर का नाम, कौन देता है इसकी परमीशन?
ट्रंप बदलेंगे अटलांटिक महासागर का नाम, कौन देता है इसकी परमीशन?
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: मुंबई प्रेसर कॉन्फ्रेंस के साथ IIFA 2027 का ग्रैंड काउंटडाउन हुआ शुरू (23.10.26)
Yeh Fitoor Tera:😱Saumya ने कर दिया दिल का हाल बयां! Proposal सुन खिसक गई Jeet की पैरों तले जमीन #sbs
Isha Malviya & Gurmeet Choudhary Interview: प्यार, फिटनेस और Tum Mere Ho पर खास बातचीत!
Ramayana Part 1 OTT Release: JioHotstar पर आएगी Ranbir Kapoor की फिल्म? जानें पूरा अपडेट!
Rashmika Mandanna ने Hindi Accent पर ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब, अपनी पहचान पर जताया गर्व!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
कसारी-मसारीः अपराध के मलबे पर सुशासन के मंत्र
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली में प्रदर्शन: गृह मंत्रालय का एक और बड़ा फैसला, CJP प्रोटेस्ट के बीच उठाया कदम
दिल्ली में प्रदर्शन: गृह मंत्रालय का एक और बड़ा फैसला, CJP प्रोटेस्ट के बीच उठाया कदम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP MLC चुनाव 2026 का लेटेस्ट आंकड़ा, सबसे ज्यादा कहां हुई वोटिंग?
UP MLC चुनाव 2026 का लेटेस्ट आंकड़ा, सबसे ज्यादा कहां हुई वोटिंग?
इंडिया
ITBP DG के बयान पर बोले पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद- 'चीन के साथ...'
ITBP DG के बयान पर बोले पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद- 'चीन के साथ...'
बॉलीवुड
'आप जैसी कोई और नहीं...', मां पिंकी रोशन के बर्थडे पर ऋतिक रोशन ने लुटाया प्यार, देखें फोटोज
'आप जैसी कोई और नहीं...', मां पिंकी रोशन के बर्थडे पर ऋतिक रोशन ने लुटाया प्यार
क्रिकेट
भारतीय क्रिकेटर ने 30 साल की उम्र में लिया संन्यास, किया भावुक पोस्ट
भारतीय क्रिकेटर ने 30 साल की उम्र में लिया संन्यास, किया भावुक पोस्ट
विश्व
इजरायल: वेस्ट बैंक बंद करने की तैयारी, सेना ने मार गिराए दो शूटर्स, नेतन्याहू ने क्या कहा?
इजरायल: वेस्ट बैंक बंद करने की तैयारी, सेना ने मार गिराए दो शूटर्स, नेतन्याहू ने क्या कहा?
इंडिया
केरल के गवर्नर ऑफिस में सिर्फ बनेगा 'वेज खाना', कांग्रेस बोली- 'भगवा एजेंडे को...'
केरल के गवर्नर ऑफिस में सिर्फ बनेगा 'वेज खाना', कांग्रेस बोली- 'भगवा एजेंडे को...'
विश्व
ऑपरेशन सिंदूर की हार नहीं पचा पा रहे मुनीर, कहा- 'पाकिस्तानी सेना भारत को...'
ऑपरेशन सिंदूर की हार नहीं पचा पा रहे मुनीर, कहा- 'पाकिस्तानी सेना भारत को...'
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget