दुनिया में कहां सबसे महंगा मिल रहा पेट्रोल-डीजल, भारत से दाम कितने ज्यादा?

वहीं डेनमार्क में $2.66 प्रति लीटर और जर्मनी में लगभग $2.42 प्रति लीटर बिक रहा है. इसके साथ ही सिंगापुर में भी ईंधन के दाम करीब 310 रुपये प्रति लीटर यानी $2.55 के आसपास चल रहे हैं. आइसलैंड और नॉर्वे जैसे यूरोपीय राष्ट्रों में भी दाम 300 से 350 रुपये प्रति लीटर के दायरे में बने हुए हैं.