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रेगिस्तान में दिन गर्म और रात ठंडी क्यों होती है, जानें क्या है इसका साइंस?
Desert Temperature: रेगिस्तान में दिन में तो काफी ज्यादा गर्मी होती है लेकिन रात होते ही कड़ाके की ठंड पड़ने लगती है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.
Desert Temperature: रेगिस्तान अपने तापमान में होने वाले भारी बदलावों के लिए जाने जाते हैं. यहां दिन में काफी ज्यादा गर्मी होती है और रात में कड़ाके की ठंड. लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब .
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Published at : 23 Oct 2026 05:06 PM (IST)
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