रेगिस्तान में दिन गर्म और रात ठंडी क्यों होती है, जानें क्या है इसका साइंस?

सूरज की रोशनी रेगिस्तान की सतह को सीधे गर्म करती है. इसी के साथ जमीन इस ऊर्जा का कुछ हिस्सा अपने ऊपर मौजूद हवा में स्थानांतरित कर देती है. दिन के वक्त रेगिस्तान की सतह अपने आस-पास की हवा की तुलना में काफी ज्यादा गर्म हो सकती है. सूरज ढलने के बाद जमीन ठंडी हो जाती है जिससे हवा में जाने वाली गर्मी कम हो जाती है और रात के समय तापमान गिर जाता है.