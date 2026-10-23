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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजरेगिस्तान में दिन गर्म और रात ठंडी क्यों होती है, जानें क्या है इसका साइंस?

रेगिस्तान में दिन गर्म और रात ठंडी क्यों होती है, जानें क्या है इसका साइंस?

Desert Temperature: रेगिस्तान में दिन में तो काफी ज्यादा गर्मी होती है लेकिन रात होते ही कड़ाके की ठंड पड़ने लगती है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 23 Oct 2026 05:06 PM (IST)
Desert Temperature: रेगिस्तान में दिन में तो काफी ज्यादा गर्मी होती है लेकिन रात होते ही कड़ाके की ठंड पड़ने लगती है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

Desert Temperature: रेगिस्तान अपने तापमान में होने वाले भारी बदलावों के लिए जाने जाते हैं. यहां दिन में काफी ज्यादा गर्मी होती है और रात में कड़ाके की ठंड. लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब .

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पानी की तुलना में रेत की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी काफी कम होती है. इसका मतलब यह है कि धूप पड़ने पर रेत का तापमान काफी तेजी से बढ़ता है. दिन भर सूरज की रोशनी पड़ने से रेत ऊर्जा सोख लेती है और काफी ज्यादा गर्म हो जाती है. इससे जमीन के आस-पास का तापमान बढ़ जाता है.
पानी की तुलना में रेत की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी काफी कम होती है. इसका मतलब यह है कि धूप पड़ने पर रेत का तापमान काफी तेजी से बढ़ता है. दिन भर सूरज की रोशनी पड़ने से रेत ऊर्जा सोख लेती है और काफी ज्यादा गर्म हो जाती है. इससे जमीन के आस-पास का तापमान बढ़ जाता है.
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सूरज ढलने के बाद जमीन को सीधी सौर ऊर्जा मिलना बंद हो जाती है. लेकिन वह अपनी जमा की गई गर्मी को इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में छोड़ती रहती है. रेत की ऊर्जा क्षमता कम होने की वजह से इसका तापमान काफी जल्दी गिर जाता है. इससे रेगिस्तान में दिन की तुलना में शाम और रात का समय काफी ठंडा हो जाता है.
सूरज ढलने के बाद जमीन को सीधी सौर ऊर्जा मिलना बंद हो जाती है. लेकिन वह अपनी जमा की गई गर्मी को इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में छोड़ती रहती है. रेत की ऊर्जा क्षमता कम होने की वजह से इसका तापमान काफी जल्दी गिर जाता है. इससे रेगिस्तान में दिन की तुलना में शाम और रात का समय काफी ठंडा हो जाता है.
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रेगिस्तान की हवा में जलवाष्प काफी कम होती है. जलवाष्प जमीन से निकलने वाले इंफ्रारेड विकिरण को कुछ हद तक सोख लेती है. इससे वातावरण में गर्मी बनी रहती है लेकिन नमी कम होने की वजह से ज्यादा गर्मी अंतरिक्ष में निकल जाती है. इससे रात के समय तापमान में भारी गिरावट आती है.
रेगिस्तान की हवा में जलवाष्प काफी कम होती है. जलवाष्प जमीन से निकलने वाले इंफ्रारेड विकिरण को कुछ हद तक सोख लेती है. इससे वातावरण में गर्मी बनी रहती है लेकिन नमी कम होने की वजह से ज्यादा गर्मी अंतरिक्ष में निकल जाती है. इससे रात के समय तापमान में भारी गिरावट आती है.
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दिन के वक्त बादल सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं. इससे सतह तक पहुंचने वाली ऊर्जा कम हो जाती है. रात में वे जमीन से निकलने वाले इंफ्रारेड रेडिएशन को सोख कर वापस छोड़ सकते हैं, इससे जमीन का तापमान थोड़ा गर्म बना रहता है. क्योंकि कई रेगिस्तान में आसमान साफ रहता है इस वजह से यह इंसुलेटिंग प्रभाव काफी कम होता है और सूर्यास्त के बाद तापमान काफी गिर सकता है.
दिन के वक्त बादल सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं. इससे सतह तक पहुंचने वाली ऊर्जा कम हो जाती है. रात में वे जमीन से निकलने वाले इंफ्रारेड रेडिएशन को सोख कर वापस छोड़ सकते हैं, इससे जमीन का तापमान थोड़ा गर्म बना रहता है. क्योंकि कई रेगिस्तान में आसमान साफ रहता है इस वजह से यह इंसुलेटिंग प्रभाव काफी कम होता है और सूर्यास्त के बाद तापमान काफी गिर सकता है.
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रेगिस्तान में आमतौर पर घने जंगल या फिर हरियाली नहीं होती है. पेड़ पौधे छाया देते हैं, सतह पर ऊर्जा के इस्तेमाल को प्रभावित करते हैं और ट्रांसपिरेशन के जरिए नमी छोड़ते हैं. पेड़ पौधे कम होने की वजह से ज्यादा धूप सीधी जमीन पर पड़ती है और तापमान को कंट्रोल करने वाले पौधों की कमी होती है.
रेगिस्तान में आमतौर पर घने जंगल या फिर हरियाली नहीं होती है. पेड़ पौधे छाया देते हैं, सतह पर ऊर्जा के इस्तेमाल को प्रभावित करते हैं और ट्रांसपिरेशन के जरिए नमी छोड़ते हैं. पेड़ पौधे कम होने की वजह से ज्यादा धूप सीधी जमीन पर पड़ती है और तापमान को कंट्रोल करने वाले पौधों की कमी होती है.
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सूरज की रोशनी रेगिस्तान की सतह को सीधे गर्म करती है. इसी के साथ जमीन इस ऊर्जा का कुछ हिस्सा अपने ऊपर मौजूद हवा में स्थानांतरित कर देती है. दिन के वक्त रेगिस्तान की सतह अपने आस-पास की हवा की तुलना में काफी ज्यादा गर्म हो सकती है. सूरज ढलने के बाद जमीन ठंडी हो जाती है जिससे हवा में जाने वाली गर्मी कम हो जाती है और रात के समय तापमान गिर जाता है.
सूरज की रोशनी रेगिस्तान की सतह को सीधे गर्म करती है. इसी के साथ जमीन इस ऊर्जा का कुछ हिस्सा अपने ऊपर मौजूद हवा में स्थानांतरित कर देती है. दिन के वक्त रेगिस्तान की सतह अपने आस-पास की हवा की तुलना में काफी ज्यादा गर्म हो सकती है. सूरज ढलने के बाद जमीन ठंडी हो जाती है जिससे हवा में जाने वाली गर्मी कम हो जाती है और रात के समय तापमान गिर जाता है.
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हालांकि रेत एक बड़ी भूमिका निभाती है लेकिन दिन और रात के तापमान में अंतर नमी, बादल, हवा, जमीन की सतह और वहां के भूगोल पर निर्भर करता है. हर रेगिस्तान में एक जैसे चरम स्थिति नहीं होती.
हालांकि रेत एक बड़ी भूमिका निभाती है लेकिन दिन और रात के तापमान में अंतर नमी, बादल, हवा, जमीन की सतह और वहां के भूगोल पर निर्भर करता है. हर रेगिस्तान में एक जैसे चरम स्थिति नहीं होती.
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इसके पीछे की मुख्य वजह है जमीन का तेजी से गर्म और ठंडा होना, सूखी हवा, साफ आसमान और काफी कम पेड़ पौधे होना.
इसके पीछे की मुख्य वजह है जमीन का तेजी से गर्म और ठंडा होना, सूखी हवा, साफ आसमान और काफी कम पेड़ पौधे होना.
Published at : 23 Oct 2026 05:06 PM (IST)
Tags :
Desert Temperature Hot Days And Cold Nights Desert Climate

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