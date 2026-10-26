क्या बिल्ली और कुत्ते को सच में दिखते हैं भूत, क्या है इनके रोने की वजह?

कुत्ते दूर के जानवरों की आवाज, हल्की सायरन और दूसरी ऐसी आवाज सुन सकते हैं जो इंसानों की सुनने की क्षमता से परे है. इन आवाजों पर उनकी अचानक प्रतिक्रिया से लोगों को लग सकता है कि वह किसी अलौकिक चीज को महसूस कर रहे हैं.