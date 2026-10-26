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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजक्या बिल्ली और कुत्ते को सच में दिखते हैं भूत, क्या है इनके रोने की वजह?

क्या बिल्ली और कुत्ते को सच में दिखते हैं भूत, क्या है इनके रोने की वजह?

Animal Senses: अक्सर ही लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या सच में बिल्ली और कुत्ते रात में इस वजह से भोंकते हैं क्योंकि उन्हें भूत नजर आते हैं? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 26 Oct 2026 02:32 PM (IST)
Animal Senses: अक्सर ही लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या सच में बिल्ली और कुत्ते रात में इस वजह से भोंकते हैं क्योंकि उन्हें भूत नजर आते हैं? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

Animal Senses: सदियों से लोग यह मानते आए हैं कि बिल्लियां और कुत्ते रात में इस वजह से रोटी या फिर भोंकते हैं क्योंकि वे भूत या फिर आत्माओं को देख सकते हैं. हालांकि विज्ञान और पशु विशेषज्ञ अलौकिक वजहों के बजाय प्राकृतिक वजहों की तरफ इशारा करते हैं. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे का सच.

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बिल्लियों और कुत्तों में सुनने, देखने और सूंघने की क्षमता काफी ज्यादा विकसित होती है. वे दूर की आवाज, अजीब गंध और छोटी-छोटी हलचलों को महसूस कर सकते हैं जिन्हें इंसान देख नहीं पाते.
बिल्लियों और कुत्तों में सुनने, देखने और सूंघने की क्षमता काफी ज्यादा विकसित होती है. वे दूर की आवाज, अजीब गंध और छोटी-छोटी हलचलों को महसूस कर सकते हैं जिन्हें इंसान देख नहीं पाते.
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कुत्ते दूर के जानवरों की आवाज, हल्की सायरन और दूसरी ऐसी आवाज सुन सकते हैं जो इंसानों की सुनने की क्षमता से परे है. इन आवाजों पर उनकी अचानक प्रतिक्रिया से लोगों को लग सकता है कि वह किसी अलौकिक चीज को महसूस कर रहे हैं.
कुत्ते दूर के जानवरों की आवाज, हल्की सायरन और दूसरी ऐसी आवाज सुन सकते हैं जो इंसानों की सुनने की क्षमता से परे है. इन आवाजों पर उनकी अचानक प्रतिक्रिया से लोगों को लग सकता है कि वह किसी अलौकिक चीज को महसूस कर रहे हैं.
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बिल्ली कम रोशनी में भी साफ देख सकती है. वह दीवार के पीछे छोटे-छोटे कीड़ों, हिलते धूल के कण या फिर चूहों को घूर सकती हैं. इसे लोग कभी-कभी भूत समझ लेते हैं.
बिल्ली कम रोशनी में भी साफ देख सकती है. वह दीवार के पीछे छोटे-छोटे कीड़ों, हिलते धूल के कण या फिर चूहों को घूर सकती हैं. इसे लोग कभी-कभी भूत समझ लेते हैं.
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कुत्ते भेड़ियों की तरह ही स्वाभाविक रूप से संवाद करने के लिए भोंकते हैं. एक कुत्ता रात में भौंक सकता है जबकि दूसरे कुत्ते आस-पास की गलियों या फिर दूर की जगह से प्रतिक्रिया दे सकते हैं.
कुत्ते भेड़ियों की तरह ही स्वाभाविक रूप से संवाद करने के लिए भोंकते हैं. एक कुत्ता रात में भौंक सकता है जबकि दूसरे कुत्ते आस-पास की गलियों या फिर दूर की जगह से प्रतिक्रिया दे सकते हैं.
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कुत्ते अपनी स्थिति बताने और अपने समूह से जुड़ने के लिए भी भोंकते हैं. शांत रातों में यह आवाजें लंबी दूरी तक जा सकती हैं और एक डरावना माहौल बना सकती हैं.
कुत्ते अपनी स्थिति बताने और अपने समूह से जुड़ने के लिए भी भोंकते हैं. शांत रातों में यह आवाजें लंबी दूरी तक जा सकती हैं और एक डरावना माहौल बना सकती हैं.
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सड़क पर रहने वाले कुत्ते रात में अकेलेपन, असुरक्षा या फिर डर की वजह से भौंक सकते हैं. ठंड का मौसम, भूख और अजनबी आवाजें उन्हें परेशान कर सकती हैं.
सड़क पर रहने वाले कुत्ते रात में अकेलेपन, असुरक्षा या फिर डर की वजह से भौंक सकते हैं. ठंड का मौसम, भूख और अजनबी आवाजें उन्हें परेशान कर सकती हैं.
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लगातार रोना या फिर अजीब आवाजें बिल्लियों और कुत्तों में शारीरिक दर्द या फिर बीमारी का संकेत हो सकती हैं. ऐसे व्यवहार को किसी अलौकिक संकेत के बजाय संभावित स्वास्थ्य समस्या के रूप में लेना चाहिए.
लगातार रोना या फिर अजीब आवाजें बिल्लियों और कुत्तों में शारीरिक दर्द या फिर बीमारी का संकेत हो सकती हैं. ऐसे व्यवहार को किसी अलौकिक संकेत के बजाय संभावित स्वास्थ्य समस्या के रूप में लेना चाहिए.
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बुढ़ापे में जानवरों में डिमेंशिया और याददाश्त से जुड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं. इससे भ्रम, चिंता, रात में रोना या फिर खाली जगहों को घूरना जैसी समस्या हो सकती है.
बुढ़ापे में जानवरों में डिमेंशिया और याददाश्त से जुड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं. इससे भ्रम, चिंता, रात में रोना या फिर खाली जगहों को घूरना जैसी समस्या हो सकती है.
Published at : 26 Oct 2026 02:32 PM (IST)
Tags :
Animal Senses Cats And Dogs Can Animals See Ghosts

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