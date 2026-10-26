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क्या बिल्ली और कुत्ते को सच में दिखते हैं भूत, क्या है इनके रोने की वजह?
Animal Senses: अक्सर ही लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या सच में बिल्ली और कुत्ते रात में इस वजह से भोंकते हैं क्योंकि उन्हें भूत नजर आते हैं? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.
Animal Senses: सदियों से लोग यह मानते आए हैं कि बिल्लियां और कुत्ते रात में इस वजह से रोटी या फिर भोंकते हैं क्योंकि वे भूत या फिर आत्माओं को देख सकते हैं. हालांकि विज्ञान और पशु विशेषज्ञ अलौकिक वजहों के बजाय प्राकृतिक वजहों की तरफ इशारा करते हैं. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे का सच.
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Published at : 26 Oct 2026 02:32 PM (IST)
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