निशिकांत दुबे की याचिका पर महुआ मोइत्रा ने हाई कोर्ट से कहा, 'हटा दूंगी पोस्ट'

दिल्ली हाईकोर्ट में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा है कि वो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को लेकर की गई विवादित टिप्पणी सोशल मीडिया से हटा देंगी. निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है.

इसके अलावा बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग के खिलाफ भी मानहानि का मुकदमा किया है. सुभाष गर्ग ने कोर्ट को बताया कि संबंधित पॉडकास्टर से वीडियो के उस हिस्से को हटाने का अनुरोध किया जाएगा, जिसमें उन्होंने निशिकांत दुबे को लेकर विवादित टिप्पणी की थी.

महुआ मोइत्रा ने क्या कहा

महुआ मोइत्रा ने मंगलवार (27 अक्टूबर) को दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि वह एक्स से अपनी उस सोशल मीडिया पोस्ट को हटा देंगी, जिसमें उन्होंने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को "फर्जी डिग्री किस्म का आदमी" कहा था. महुआ के वकील ने जस्टिस तुषार राव गेडेला के सामने यह बात कही. जस्टिस गेडेला ने बीजेपी सांसद की महुआ मोइत्रा और पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में सुनवाई की.

गर्ग के वकील ने कोर्ट को बताया कि संबंधित पॉडकास्टर से वीडियो के उस हिस्से को ब्लॉक करने का अनुरोध किया जाएगा, जिसमें दुबे को "ब्लैकमेलिंग किस्म का आदमी" कहा गया है. बता दें कि निशिकांत दुबे ने 21 सितंबर को गर्ग को एक कानूनी नोटिस भेजा था. इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि गर्ग ने उन्हें "ब्लैकमेलिंग किस्म का आदमी" बताकर बदनाम किया है. साथ ही दुबे ने यह भी दावा किया था कि उन्होंने गर्ग से संपर्क करके भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के चेयरमैन से कोई फेवर दिलाने के लिए नहीं कहा था.

पूर्व वित्त सचिव गर्ग ने क्या कहा

कानूनी नोटिस में आरोप लगाया गया है कि गर्ग ने 17 सितंबर को शालिनी कपूर तिवारी के साथ एक पॉडकास्ट के दौरान ये बातें कहीं, जिन्हें बाद में यूट्यूब, फेसबुक और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पब्लिश और शेयर किया गया. दूसरी ओर मोइत्रा ने गर्ग का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, "ये 'फेक डिग्री किस्म' के आदमी हैं."

नोटिस के अनुसार इन टिप्पणियों में 2 अलग-अलग आरोप शामिल हैं. पहला यह कि दुबे अपना काम निकलवाने के लिए ब्लैकमेलिंग का सहारा लेते हैं और दूसरा यह कि उन्होंने गर्ग से संपर्क किया ताकि वे LIC बोर्ड के सदस्य के रूप में अपने पद का इस्तेमाल करके LIC चेयरमैन से अपना कोई काम करवा सकें.

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