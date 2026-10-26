वियतनाम में कितने हो जाते हैं भारत के 1000 रुपये, यहां क्या-क्या खरीद सकते हैं?

वियतनाम में घूमने-फिरने के लिए स्थानीय परिवहन व्यवस्था बेहद सुलभ और सस्ती है. वहां आवागमन के लिए सबसे ज्यादा ग्रैब ऐप का इस्तेमाल किया जाता है. शहर के भीतर छोटी और मध्यम दूरी की यात्रा के लिए ग्रैब बाइक या टैक्सी बुक करने पर लगभग 200 से 400 रुपये तक का खर्च आता है. इस बजट में आप शहर के मुख्य दर्शनीय स्थलों की सैर आसानी से कर सकते हैं.