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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजवियतनाम में कितने हो जाते हैं भारत के 1000 रुपये, यहां क्या-क्या खरीद सकते हैं?

वियतनाम में कितने हो जाते हैं भारत के 1000 रुपये, यहां क्या-क्या खरीद सकते हैं?

वियतनाम में भारत के 1,000 की वैल्यू लाखों डोंग होती है, जिससे पर्यटक एक दिन के हॉस्टल स्टे, भरपेट स्ट्रीट फूड, लोकल शॉपिंग और ग्रैब से शहर में टैक्सी राइड का आनंद उठा सकते हैं.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 26 Oct 2026 07:05 PM (IST)
वियतनाम में भारत के 1,000 की वैल्यू लाखों डोंग होती है, जिससे पर्यटक एक दिन के हॉस्टल स्टे, भरपेट स्ट्रीट फूड, लोकल शॉपिंग और ग्रैब से शहर में टैक्सी राइड का आनंद उठा सकते हैं.

दक्षिण-पूर्व एशिया का खूबसूरत देश वियतनाम भारतीय पर्यटकों के बीच अपनी प्राकृतिक सुंदरता, कम खर्च और बजट फ्रेंडली ट्रैवेल की वजह से लगातार लोकप्रिय हो रहा है. भारतीय करेंसी की वैल्यू वियतनामी करेंसी डोंग (VND) के मुकाबले काफी मजबूत है. भारत के मात्र 1,000 रुपये वियतनाम जाकर लगभग 2,70,000 से लेकर 2,91,000 वियतनामी डोंग के बराबर हो जाते हैं.

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इतनी बड़ी रकम हाथ में आते ही भारतीय यात्री वहां खुद को लखपति महसूस करने लगते हैं. आइए विस्तार से समझते हैं कि इस 1000 रुपये की राशि में आप वियतनाम में भोजन, रुकने, खरीदारी और लोकल सफर की कौन-कौन सी सुविधाएं आसानी से उठा सकते हैं.
इतनी बड़ी रकम हाथ में आते ही भारतीय यात्री वहां खुद को लखपति महसूस करने लगते हैं. आइए विस्तार से समझते हैं कि इस 1000 रुपये की राशि में आप वियतनाम में भोजन, रुकने, खरीदारी और लोकल सफर की कौन-कौन सी सुविधाएं आसानी से उठा सकते हैं.
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अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में भारतीय रुपये की विनिमय दर वियतनामी डोंग के मुकाबले काफी बेहतर स्थिति में है. जब कोई भारतीय पर्यटक 1000 रुपये की भारतीय मुद्रा को वहां की स्थानीय करेंसी में बदलवाता है, तो उसे लगभग 2.7 लाख से 2.9 लाख डोंग मिलते हैं.
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में भारतीय रुपये की विनिमय दर वियतनामी डोंग के मुकाबले काफी बेहतर स्थिति में है. जब कोई भारतीय पर्यटक 1000 रुपये की भारतीय मुद्रा को वहां की स्थानीय करेंसी में बदलवाता है, तो उसे लगभग 2.7 लाख से 2.9 लाख डोंग मिलते हैं.
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इस बेहतर एक्सचेंज रेट की वजह से कम बजट में भी वियतनाम की यात्रा करना भारतीय नागरिकों के लिए बेहद किफायती और सुविधाजनक साबित होता है. वियतनाम अपनी मशहूर भोजन संस्कृति और स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड के लिए दुनिया भर में जाना जाता है.
इस बेहतर एक्सचेंज रेट की वजह से कम बजट में भी वियतनाम की यात्रा करना भारतीय नागरिकों के लिए बेहद किफायती और सुविधाजनक साबित होता है. वियतनाम अपनी मशहूर भोजन संस्कृति और स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड के लिए दुनिया भर में जाना जाता है.
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1000 रुपये के बजट में आप वहां के प्रसिद्ध फो (Pho) नूडल सूप और स्थानीय नाश्ते का कई बार स्वाद चख सकते हैं. एक समय के स्ट्रीट मील का खर्च मात्र 100 से 200 रुपये आता है. इसके अलावा बची हुई राशि में आप वहां की पारंपरिक वियतनामी ड्रिंक्स और कोल्ड कॉफी का लुत्फ भी कई बार उठा सकते हैं.
1000 रुपये के बजट में आप वहां के प्रसिद्ध फो (Pho) नूडल सूप और स्थानीय नाश्ते का कई बार स्वाद चख सकते हैं. एक समय के स्ट्रीट मील का खर्च मात्र 100 से 200 रुपये आता है. इसके अलावा बची हुई राशि में आप वहां की पारंपरिक वियतनामी ड्रिंक्स और कोल्ड कॉफी का लुत्फ भी कई बार उठा सकते हैं.
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यदि आप सोलो ट्रिप या कम बजट में बैकपैकिंग कर रहे हैं, तो रुकने के मामले में भी यह देश काफी सस्ता है. वियतनाम के प्रमुख शहरों में बजट ट्रैवलर्स के लिए शेयरिंग हॉस्टल यानी डोरमैट्री में एक बेड का एक दिन का किराया 800 से 1,200 रुपये के बीच आसानी से मिल जाता है.
यदि आप सोलो ट्रिप या कम बजट में बैकपैकिंग कर रहे हैं, तो रुकने के मामले में भी यह देश काफी सस्ता है. वियतनाम के प्रमुख शहरों में बजट ट्रैवलर्स के लिए शेयरिंग हॉस्टल यानी डोरमैट्री में एक बेड का एक दिन का किराया 800 से 1,200 रुपये के बीच आसानी से मिल जाता है.
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इस तरह 1000 रुपये के बजट में आपकी एक रात के रहने की व्यवस्था आराम से हो सकती है. खरीदारी के मामले में भी वियतनाम का बाजार काफी आकर्षित करता है. 1000 रुपये के बजट में आप वहां की मशहूर 250 ग्राम पिसी हुई असली वियतनामी कॉफी लगभग 350 रुपये में खरीद सकते हैं.
इस तरह 1000 रुपये के बजट में आपकी एक रात के रहने की व्यवस्था आराम से हो सकती है. खरीदारी के मामले में भी वियतनाम का बाजार काफी आकर्षित करता है. 1000 रुपये के बजट में आप वहां की मशहूर 250 ग्राम पिसी हुई असली वियतनामी कॉफी लगभग 350 रुपये में खरीद सकते हैं.
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इसके अलावा करीब 800 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से उच्च गुणवत्ता वाला सिल्क फैब्रिक या फिर 900 रुपये की कीमत में बेहद खूबसूरत हस्तशिल्प से तैयार हुआ लैकरवेयर बाउल घर के सजावट के लिए खरीद सकते हैं.
इसके अलावा करीब 800 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से उच्च गुणवत्ता वाला सिल्क फैब्रिक या फिर 900 रुपये की कीमत में बेहद खूबसूरत हस्तशिल्प से तैयार हुआ लैकरवेयर बाउल घर के सजावट के लिए खरीद सकते हैं.
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वियतनाम में घूमने-फिरने के लिए स्थानीय परिवहन व्यवस्था बेहद सुलभ और सस्ती है. वहां आवागमन के लिए सबसे ज्यादा ग्रैब ऐप का इस्तेमाल किया जाता है. शहर के भीतर छोटी और मध्यम दूरी की यात्रा के लिए ग्रैब बाइक या टैक्सी बुक करने पर लगभग 200 से 400 रुपये तक का खर्च आता है. इस बजट में आप शहर के मुख्य दर्शनीय स्थलों की सैर आसानी से कर सकते हैं.
वियतनाम में घूमने-फिरने के लिए स्थानीय परिवहन व्यवस्था बेहद सुलभ और सस्ती है. वहां आवागमन के लिए सबसे ज्यादा ग्रैब ऐप का इस्तेमाल किया जाता है. शहर के भीतर छोटी और मध्यम दूरी की यात्रा के लिए ग्रैब बाइक या टैक्सी बुक करने पर लगभग 200 से 400 रुपये तक का खर्च आता है. इस बजट में आप शहर के मुख्य दर्शनीय स्थलों की सैर आसानी से कर सकते हैं.
Published at : 26 Oct 2026 07:05 PM (IST)
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