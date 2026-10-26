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वियतनाम में कितने हो जाते हैं भारत के 1000 रुपये, यहां क्या-क्या खरीद सकते हैं?
वियतनाम में भारत के 1,000 की वैल्यू लाखों डोंग होती है, जिससे पर्यटक एक दिन के हॉस्टल स्टे, भरपेट स्ट्रीट फूड, लोकल शॉपिंग और ग्रैब से शहर में टैक्सी राइड का आनंद उठा सकते हैं.
दक्षिण-पूर्व एशिया का खूबसूरत देश वियतनाम भारतीय पर्यटकों के बीच अपनी प्राकृतिक सुंदरता, कम खर्च और बजट फ्रेंडली ट्रैवेल की वजह से लगातार लोकप्रिय हो रहा है. भारतीय करेंसी की वैल्यू वियतनामी करेंसी डोंग (VND) के मुकाबले काफी मजबूत है. भारत के मात्र 1,000 रुपये वियतनाम जाकर लगभग 2,70,000 से लेकर 2,91,000 वियतनामी डोंग के बराबर हो जाते हैं.
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Published at : 26 Oct 2026 07:05 PM (IST)
Tags :GK NEWS
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