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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजकार-प्लेन में सीट बेल्ट लगना जरूरी, फिर ट्रेन में क्यों नहीं होती यह सुविधा?

कार-प्लेन में सीट बेल्ट लगना जरूरी, फिर ट्रेन में क्यों नहीं होती यह सुविधा?

कारों के विपरीत भारी-भरकम और नियंत्रित ट्रैक पर चलने वाली ट्रेनों में हादसों की आशंका बेहद कम होती है. कई और अन्य वजहें हैं, जिसके कारण ट्रेनों में सीट बेल्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 25 Oct 2026 04:56 PM (IST)
कारों के विपरीत भारी-भरकम और नियंत्रित ट्रैक पर चलने वाली ट्रेनों में हादसों की आशंका बेहद कम होती है. कई और अन्य वजहें हैं, जिसके कारण ट्रेनों में सीट बेल्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है.

सड़क पर सफर करते समय कार में बैठते ही सबसे पहले सीट बेल्ट लगानी पड़ती है और ऐसा न करने पर भारी जुर्माना भी भरना पड़ता है. ठीक इसी तरह हवाई जहाज में भी यात्रियों की सुरक्षा के लिए सीट बेल्ट अनिवार्य होती है. लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि पटरियों पर दौड़ने वाली विशाल और तेज रफ्तार ट्रेनों में सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाई जाती है? यहां तक कि देश-विदेश की आधुनिक बुलेट ट्रेनों में भी यह सुविधा नहीं होती है. इसके पीछे कई खास तकनीकी और व्यावहारिक कारण छिपे हुए हैं.

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कार और ट्रेन की गति व वजन में बहुत बड़ा अंतर होता है. जब कोई कार किसी दीवार या अन्य वाहन से टकराती है, तो वह बहुत कम समय में एकदम रुक जाती है, जिससे यात्रियों पर बहुत तेज क्रैश फोर्स यानी झटके का असर पड़ता है.
कार और ट्रेन की गति व वजन में बहुत बड़ा अंतर होता है. जब कोई कार किसी दीवार या अन्य वाहन से टकराती है, तो वह बहुत कम समय में एकदम रुक जाती है, जिससे यात्रियों पर बहुत तेज क्रैश फोर्स यानी झटके का असर पड़ता है.
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इसके विपरीत, ट्रेनें आकार में बेहद भारी और लंबी होती हैं. छोटी-मोटी रुकावटों से टकराने पर भी ट्रेन की गति पर तुरंत कोई असर नहीं पड़ता है, इसलिए इसमें कार की तरह यात्रियों को आगे की तरफ तेज झटका नहीं लगता है.
इसके विपरीत, ट्रेनें आकार में बेहद भारी और लंबी होती हैं. छोटी-मोटी रुकावटों से टकराने पर भी ट्रेन की गति पर तुरंत कोई असर नहीं पड़ता है, इसलिए इसमें कार की तरह यात्रियों को आगे की तरफ तेज झटका नहीं लगता है.
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सड़क पर चलने वाले वाहनों के मुकाबले ट्रेनें पूरी तरह से एक नियंत्रित और तयशुदा ट्रैक पर चलती हैं. इनका संचालन सिग्नलिंग सिस्टम और रेलवे नियमों के तहत होता है, जिससे आमने-सामने की टक्कर या दुर्घटनाओं की आशंका बहुत कम हो जाती है.
सड़क पर चलने वाले वाहनों के मुकाबले ट्रेनें पूरी तरह से एक नियंत्रित और तयशुदा ट्रैक पर चलती हैं. इनका संचालन सिग्नलिंग सिस्टम और रेलवे नियमों के तहत होता है, जिससे आमने-सामने की टक्कर या दुर्घटनाओं की आशंका बहुत कम हो जाती है.
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आंकड़ों के अनुसार, सड़क मार्ग से यात्रा करने की तुलना में ट्रेन से सफर करना लगभग 17 गुना अधिक सुरक्षित माना जाता है. हादसों की बेहद कम संभावना होने के कारण ही ट्रेनों में सुरक्षा के इस अतिरिक्त उपाय की जरूरत महसूस नहीं की जाती है.
आंकड़ों के अनुसार, सड़क मार्ग से यात्रा करने की तुलना में ट्रेन से सफर करना लगभग 17 गुना अधिक सुरक्षित माना जाता है. हादसों की बेहद कम संभावना होने के कारण ही ट्रेनों में सुरक्षा के इस अतिरिक्त उपाय की जरूरत महसूस नहीं की जाती है.
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यदि परिवहन के विभिन्न माध्यमों की सुरक्षा की तुलना की जाए, तो ट्रेन और हवाई जहाज दोनों ही कारों और बसों की तुलना में बहुत सुरक्षित माने जाते हैं. प्रति यात्रा के हिसाब से ट्रेन का सफर सबसे सुरक्षित होता है, जबकि तय की जाने वाली कुल दूरी के आधार पर विमान को सबसे आगे रखा जाता है.
यदि परिवहन के विभिन्न माध्यमों की सुरक्षा की तुलना की जाए, तो ट्रेन और हवाई जहाज दोनों ही कारों और बसों की तुलना में बहुत सुरक्षित माने जाते हैं. प्रति यात्रा के हिसाब से ट्रेन का सफर सबसे सुरक्षित होता है, जबकि तय की जाने वाली कुल दूरी के आधार पर विमान को सबसे आगे रखा जाता है.
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इन सभी सुरक्षित मानकों और तकनीकी व्यवस्थाओं के चलते ही ट्रेन के डिब्बों में यात्रियों को सीट बेल्ट बांधकर बैठने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है. वर्तमान समय में रेलवे द्वारा जिस तरह की सीटों का निर्माण और डिजाइन किया जाता है, वे सीट बेल्ट लगाने के अनुकूल बिल्कुल नहीं होती हैं.
इन सभी सुरक्षित मानकों और तकनीकी व्यवस्थाओं के चलते ही ट्रेन के डिब्बों में यात्रियों को सीट बेल्ट बांधकर बैठने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है. वर्तमान समय में रेलवे द्वारा जिस तरह की सीटों का निर्माण और डिजाइन किया जाता है, वे सीट बेल्ट लगाने के अनुकूल बिल्कुल नहीं होती हैं.
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यदि कभी ट्रेनों में सीट बेल्ट की व्यवस्था करनी पड़े, तो इसके लिए पूरी सीट व्यवस्था और डिब्बों के अंदरूनी ढांचे को पूरी तरह से बदलना पड़ेगा. ऐसा करने में रेलवे को बहुत ज्यादा आर्थिक लागत और समय खर्च करना होगा, जो हादसों की बेहद कम संख्या को देखते हुए व्यावहारिक रूप से सही नहीं माना जाता है.
यदि कभी ट्रेनों में सीट बेल्ट की व्यवस्था करनी पड़े, तो इसके लिए पूरी सीट व्यवस्था और डिब्बों के अंदरूनी ढांचे को पूरी तरह से बदलना पड़ेगा. ऐसा करने में रेलवे को बहुत ज्यादा आर्थिक लागत और समय खर्च करना होगा, जो हादसों की बेहद कम संख्या को देखते हुए व्यावहारिक रूप से सही नहीं माना जाता है.
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सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ और रेलवे रेगुलेटर्स इस बात का आकलन करते हैं कि किसी उपाय पर होने वाला खर्च और मिलने वाला लाभ आपस में कितना मेल खाता है. चूंकि ट्रेनों में दुर्घटनाओं का जोखिम सड़क यातायात की तुलना में नगण्य होता है, इसलिए रेगुलेटर्स ने इसे कभी भी अनिवार्य सुरक्षा नियम के रूप में जरूरी नहीं समझा.
सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ और रेलवे रेगुलेटर्स इस बात का आकलन करते हैं कि किसी उपाय पर होने वाला खर्च और मिलने वाला लाभ आपस में कितना मेल खाता है. चूंकि ट्रेनों में दुर्घटनाओं का जोखिम सड़क यातायात की तुलना में नगण्य होता है, इसलिए रेगुलेटर्स ने इसे कभी भी अनिवार्य सुरक्षा नियम के रूप में जरूरी नहीं समझा.
Published at : 25 Oct 2026 04:56 PM (IST)
Tags :
INDIAN RAILWAYS GK NEWS

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