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कार-प्लेन में सीट बेल्ट लगना जरूरी, फिर ट्रेन में क्यों नहीं होती यह सुविधा?
कारों के विपरीत भारी-भरकम और नियंत्रित ट्रैक पर चलने वाली ट्रेनों में हादसों की आशंका बेहद कम होती है. कई और अन्य वजहें हैं, जिसके कारण ट्रेनों में सीट बेल्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है.
सड़क पर सफर करते समय कार में बैठते ही सबसे पहले सीट बेल्ट लगानी पड़ती है और ऐसा न करने पर भारी जुर्माना भी भरना पड़ता है. ठीक इसी तरह हवाई जहाज में भी यात्रियों की सुरक्षा के लिए सीट बेल्ट अनिवार्य होती है. लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि पटरियों पर दौड़ने वाली विशाल और तेज रफ्तार ट्रेनों में सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाई जाती है? यहां तक कि देश-विदेश की आधुनिक बुलेट ट्रेनों में भी यह सुविधा नहीं होती है. इसके पीछे कई खास तकनीकी और व्यावहारिक कारण छिपे हुए हैं.
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Published at : 25 Oct 2026 04:56 PM (IST)
Tags :INDIAN RAILWAYS GK NEWS
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