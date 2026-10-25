कार-प्लेन में सीट बेल्ट लगना जरूरी, फिर ट्रेन में क्यों नहीं होती यह सुविधा?

सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ और रेलवे रेगुलेटर्स इस बात का आकलन करते हैं कि किसी उपाय पर होने वाला खर्च और मिलने वाला लाभ आपस में कितना मेल खाता है. चूंकि ट्रेनों में दुर्घटनाओं का जोखिम सड़क यातायात की तुलना में नगण्य होता है, इसलिए रेगुलेटर्स ने इसे कभी भी अनिवार्य सुरक्षा नियम के रूप में जरूरी नहीं समझा.