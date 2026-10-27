Bihar MLC Election Results LIVE: बिहार की 8 एमएलसी सीटों के नतीजे आज, नीरज कुमार के लिए अग्नि परीक्षा
Bihar MLC Election Results Live: विधान परिषद की आठ सीटों के लिए मैदान में 150 उम्मीदवार उतरे थे. स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में 4,92,594 और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में 40,253 मतदाता थे.
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बिहार विधान परिषद की चार स्नातक और चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए आज (मंगलवार) मतगणना होनी है. इसके मद्देनजर राज्यभर में आठ केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. आठ सीटों के लिए मैदान में कुल 150 उम्मीदवार हैं, जिनमें स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के 90 और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के 60 उम्मीदवार शामिल हैं.
स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 4,92,594 मतदाता थे, जबकि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या 40,253 थी. जिन आठ निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव हुए हैं, उनमें पटना, दरभंगा, तिरहुत और कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र तथा पटना, दरभंगा, तिरहुत और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं.
मतगणना केंद्रों में कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए पूर्णिया स्थित बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का क्षेत्रीय कार्यालय, सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए सारण स्थित एसवीएन राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय और तिरहुत के दोनों निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मुजफ्फरपुर स्थित एमआईटी का प्रशासनिक भवन शामिल हैं.
पटना के बांकीपुर गर्ल्स स्कूल में काउंटिंग
पटना स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना बांकीपुर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में होगी, जबकि दरभंगा के दोनों निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना खेल भवन-सह-व्यायामशाला भवन में की जाएगी. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने चार सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि उसकी सहयोगी जनता दल (यूनाइटेड) (जदयू) ने शेष चार सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए हैं. प्रशांत किशोर के नेतृत्व वाली जन सुराज पार्टी सभी आठ सीटों पर चुनाव लड़ रही है.
चुनाव प्रचार के दौरान जेडीयू में उस समय विवाद उत्पन्न हो गया, जब मोकामा के विधायक अनंत सिंह ने मौजूदा विधान पार्षद नीरज कुमार के खिलाफ जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार अनुज सिंह का खुलकर समर्थन किया. जेडीयू ने कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में 24 अक्टूबर को अनंत सिंह और उनकी पत्नी एवं पूर्व विधायक नीलम देवी को छह साल के लिए निष्कासित कर दिया था.
जन सुराज ने बदले थे दो उम्मीदवार
जन सुराज पार्टी ने चुनाव प्रचार के दौरान अपने दो उम्मीदवार भी बदल दिए थे. पार्टी ने तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में भूषण झा की जगह श्याम नंदन यादव को और दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में रवींद्र यादव की जगह मोहम्मद इम्तियाज (नूरानी) को उम्मीदवार बनाया था.
Bihar MLC Election Results LIVE: सबसे अधिक पटना स्नातक सीट की चर्चा
इन आठ सीटों पर सबसे अधिक चर्चा में पटना स्नातक सीट है. यहां से नीरज कुमार जेडीयू के प्रत्याशी हैं, लेकिन मोकामा विधायक अनंत सिंह ने पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी और वे इस सीट से जन सुराज के प्रत्याशी डॉ. अनुज कुमार का समर्थन कर रहे हैं. यही वजह है कि पार्टी ने अनंत सिंह को छह साल के लिए निष्कासित कर दिया है. अब जो नतीजे आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे चाहे किसी के पक्ष में रिजल्ट हो.
Bihar MLC Election Results LIVE: नीचे प्रशांत किशोर की पार्टी के उम्मीदवार देखें
जन सुराज के आठ उम्मीदवार
- दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र- एसपी राय
- सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र- आफाक अहमद
- पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र- दिव्या ज्योति
- कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र- रजनीश रंजन
- पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र- डॉ. अनुज सिंह
- तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र- डॉ. विमोहन कुमार
- तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र- भूषण झा
- दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र- डॉ. मोहम्मद इम्तियाज नूरानी