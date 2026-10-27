कैसे मिलता है स्पा सेंटर का लाइसेंस, किन सर्विस की मिलती है छूट?

इसके अलावा काम करने वाले सभी कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन करवाना और पुलिस विभाग से एनओसी हासिल करना भी जरूरी होता है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी बनी रहे. यदि आप अपने सेंटर में ग्राहकों के मनोरंजन के लिए संगीत बजाना चाहते हैं, तो इसके लिए पीपीएल या आईपीआरएस से अलग से म्यूजिक लाइसेंस भी लेना पड़ सकता है.