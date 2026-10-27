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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाUP समेत 5 राज्यों में चुनाव को लेकर EC का आदेश, अधिकारियों को गृह क्षेत्र में तैनात न करें

UP समेत 5 राज्यों में चुनाव को लेकर EC का आदेश, अधिकारियों को गृह क्षेत्र में तैनात न करें

UP समेत 5 राज्यों में चुनाव को लेकर EC का आदेश, अधिकारियों को गृह क्षेत्र में तैनात न करें

Written By : अंकित गुप्ता |  Updated at : 27 Oct 2026 03:22 PM (IST)
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केंद्रीय चुनाव आयोग ने आगामी पांच राज्यों में जहां होने विधानसभा चुनाव वहां के चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिया कि किसी भी अधिकारी को उसकी गृह क्षेत्र में तैनाती न की जाए. इसके अलावा चुनाव प्रक्रिया से जुड़े हुए किसी भी अधिकारी की ना तो उसके गृह क्षेत्र में तनाती होगी और ना ही उन सीटों पर जहां पर वह पिछले विधानसभा चुनाव या उपचुनाव के दौरान तैनात था.

About the author अंकित गुप्ता

अंकित गुप्ता abp न्यूज़ में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. इनका अनुभव 18 से अधिक सालों का है. abp न्यूज़ से पहले ये न्यूज 24 और सहारा समय जैसे बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. अंकित लीगल और राजनीतिक बीट कवर करते हैं. इसके अलावा इन्होंने कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टोरीज़ को भी को कवर किया है.
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Published at : 27 Oct 2026 03:18 PM (IST)
Tags :
Election Commission Breaking News Abp News
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