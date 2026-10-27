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UP समेत 5 राज्यों में चुनाव को लेकर EC का आदेश, अधिकारियों को गृह क्षेत्र में तैनात न करें
UP समेत 5 राज्यों में चुनाव को लेकर EC का आदेश, अधिकारियों को गृह क्षेत्र में तैनात न करें
केंद्रीय चुनाव आयोग ने आगामी पांच राज्यों में जहां होने विधानसभा चुनाव वहां के चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिया कि किसी भी अधिकारी को उसकी गृह क्षेत्र में तैनाती न की जाए. इसके अलावा चुनाव प्रक्रिया से जुड़े हुए किसी भी अधिकारी की ना तो उसके गृह क्षेत्र में तनाती होगी और ना ही उन सीटों पर जहां पर वह पिछले विधानसभा चुनाव या उपचुनाव के दौरान तैनात था.
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