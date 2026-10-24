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क्या चांद पर भी आता है तूफान, पृथ्वी से यह कितना अलग?
Moon Storms: चांद पर आने वाले तूफान पृथ्वी से काफी अलग होते हैं. आइए जानते हैं कि आखिर चांद पर कैसे तूफान आते हैं.
Moon Storms: जब भी हम तूफानों के बारे में सोचते हैं तो आम तौर पर हमारे दिमाग में तेज हवाएं, भारी बारिश, गरज और बिजली चमकने की तस्वीर आती है. लेकिन चांद पर मौसम बिल्कुल अलग तरह का होता है. वहां पृथ्वी की तरह कोई घना वायुमंडल नहीं है इस वजह से वहां हवा, बादल और बारिश वाले सामान्य तूफान नहीं आ सकते. आइए जानते हैं कि चांद पर कैसे तूफान आते हैं और वे पृथ्वी से कैसे अलग होते हैं.
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Published at : 24 Oct 2026 06:35 PM (IST)
Tags :Solar Storms Moon Storms Lunar Weather
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