क्या चांद पर भी आता है तूफान, पृथ्वी से यह कितना अलग?

चांद पर सूरज के प्रकाश वाले हिस्से और अंधेरे वाले हिस्से को अलग करने वाली सीमा के पास धूल से जुड़ी एक अनोखी घटना होती है. इस सीमा को टर्मिनेटर कहा जाता है. सूरज की रोशनी वाले हिस्से पर पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज आ जाता है जबकि अंधेरे वाले हिस्से पर नेगेटिव चार्ज होता है. इस विद्युत अंतर की वजह से चांद की बारीक धूल सतह के ऊपर उठकर हॉरिजॉन्टल दिशा में चलने लगती है.