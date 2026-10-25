बच्चे से बड़े होने तक फिंगरप्रिंट क्यों नहीं बदलते, क्या है इसका साइंस?

भ्रूण के विकास के दौरान बेसल लेयर अपने आस-पास के टिशु की तुलना में अलग-अलग रफ्तार से बढ़ती है. इससे दबाव पैदा होता है जिसकी वजह से विकसित हो रही तो त्वचा मुड़ जाती है और लकीर बन जाती है. इन लकीरों से ही फिंगरप्रिंट बनते हैं.