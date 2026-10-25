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बच्चे से बड़े होने तक फिंगरप्रिंट क्यों नहीं बदलते, क्या है इसका साइंस?
Fingerprint Science: वक्त के साथ बच्चा बड़ा हो जाता है लेकिन उसके फिंगरप्रिंट हमेशा वैसे के वैसे ही रहते हैं. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.
Fingerprint Science: फिंगरप्रिंट मानव शरीर की सबसे खास विशेषताओं में से एक हैं. दिलचस्प बात यह है कि बचपन से लेकर बड़े होने तक इनके पैटर्न में कोई भी बदलाव नहीं आता. त्वचा के साथ-साथ लकीरें भी फैलती हैं लेकिन उनका अरेंजमेंट वैसा का वैसा ही रहता है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की साइंस.
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Published at : 25 Oct 2026 06:37 PM (IST)
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