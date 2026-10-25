Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजबच्चे से बड़े होने तक फिंगरप्रिंट क्यों नहीं बदलते, क्या है इसका साइंस?

बच्चे से बड़े होने तक फिंगरप्रिंट क्यों नहीं बदलते, क्या है इसका साइंस?

Fingerprint Science: वक्त के साथ बच्चा बड़ा हो जाता है लेकिन उसके फिंगरप्रिंट हमेशा वैसे के वैसे ही रहते हैं. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 25 Oct 2026 06:37 PM (IST)
Fingerprint Science: वक्त के साथ बच्चा बड़ा हो जाता है लेकिन उसके फिंगरप्रिंट हमेशा वैसे के वैसे ही रहते हैं. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

Fingerprint Science: फिंगरप्रिंट मानव शरीर की सबसे खास विशेषताओं में से एक हैं. दिलचस्प बात यह है कि बचपन से लेकर बड़े होने तक इनके पैटर्न में कोई भी बदलाव नहीं आता. त्वचा के साथ-साथ लकीरें भी फैलती हैं लेकिन उनका अरेंजमेंट वैसा का वैसा ही रहता है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की साइंस.

1/8
फिंगरप्रिंट गर्भ के अंदर ही बन जाते हैं. यह आमतौर पर गर्भावस्था के तीसरे और चौथे महीने के बीच शुरू होता है. जब बच्चा पैदा होता है तब तक उसका मूल फिंगरप्रिंट पैटर्न बन चुका होता है और जीवन भर वैसा ही रहता है.
फिंगरप्रिंट गर्भ के अंदर ही बन जाते हैं. यह आमतौर पर गर्भावस्था के तीसरे और चौथे महीने के बीच शुरू होता है. जब बच्चा पैदा होता है तब तक उसका मूल फिंगरप्रिंट पैटर्न बन चुका होता है और जीवन भर वैसा ही रहता है.
2/8
मानव फिंगरप्रिंट में आमतौर पर तीन मुख्य पैटर्न होते हैं. लूप, वर्ल और आर्च. यह डिजाइन भ्रूण के विकास के दौरान ही तय हो जाते हैं. जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी उंगलियां भी बड़ी होती हैं लेकिन इन लकीरों का मूल पैटर्न नहीं बदलता.
मानव फिंगरप्रिंट में आमतौर पर तीन मुख्य पैटर्न होते हैं. लूप, वर्ल और आर्च. यह डिजाइन भ्रूण के विकास के दौरान ही तय हो जाते हैं. जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी उंगलियां भी बड़ी होती हैं लेकिन इन लकीरों का मूल पैटर्न नहीं बदलता.
3/8
त्वचा कई परतों से बनी होती हैं जिसमें बाहरी एपिडर्मिस और गहरी डर्मिस परतें शामिल होती हैं. इन दोनों के बीच स्थित बेसल लेयर फिंगरप्रिंट की लकीरें बनाने में बड़ी भूमिका निभाती है.
त्वचा कई परतों से बनी होती हैं जिसमें बाहरी एपिडर्मिस और गहरी डर्मिस परतें शामिल होती हैं. इन दोनों के बीच स्थित बेसल लेयर फिंगरप्रिंट की लकीरें बनाने में बड़ी भूमिका निभाती है.
4/8
भ्रूण के विकास के दौरान बेसल लेयर अपने आस-पास के टिशु की तुलना में अलग-अलग रफ्तार से बढ़ती है. इससे दबाव पैदा होता है जिसकी वजह से विकसित हो रही तो त्वचा मुड़ जाती है और लकीर बन जाती है. इन लकीरों से ही फिंगरप्रिंट बनते हैं.
भ्रूण के विकास के दौरान बेसल लेयर अपने आस-पास के टिशु की तुलना में अलग-अलग रफ्तार से बढ़ती है. इससे दबाव पैदा होता है जिसकी वजह से विकसित हो रही तो त्वचा मुड़ जाती है और लकीर बन जाती है. इन लकीरों से ही फिंगरप्रिंट बनते हैं.
5/8
छोटे कट, खरोंच और मामूली जलन आमतौर पर सिर्फ बाहरी त्वचा को ही प्रभावित करती है. जैसे-जैसे त्वचा ठीक होने लगती है नई कोशिका खराब हो चुकी कोशिका की जगह ले लेती है और वापस से उसी पैटर्न को दोबारा बना देती है.
छोटे कट, खरोंच और मामूली जलन आमतौर पर सिर्फ बाहरी त्वचा को ही प्रभावित करती है. जैसे-जैसे त्वचा ठीक होने लगती है नई कोशिका खराब हो चुकी कोशिका की जगह ले लेती है और वापस से उसी पैटर्न को दोबारा बना देती है.
6/8
अगर कोई काफी गहरी चोट लगे और वह उन संरचनाओं को नुकसान पहुंचा दे जो फिंगरप्रिंट बनाने के लिए जिम्मेदार हैं तो फिंगरप्रिंट बदल सकते हैं.
अगर कोई काफी गहरी चोट लगे और वह उन संरचनाओं को नुकसान पहुंचा दे जो फिंगरप्रिंट बनाने के लिए जिम्मेदार हैं तो फिंगरप्रिंट बदल सकते हैं.
7/8
जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी उंगली लंबी और चौड़ी होती जाती है. उंगलियों के निशानों की लकीरें भी फैलती हैं जिससे वे थोड़ी बड़ी और मोटी हो जाती है. लेकिन इनका मूल डिजाइन नहीं बदलता.
जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी उंगली लंबी और चौड़ी होती जाती है. उंगलियों के निशानों की लकीरें भी फैलती हैं जिससे वे थोड़ी बड़ी और मोटी हो जाती है. लेकिन इनका मूल डिजाइन नहीं बदलता.
8/8
फिंगरप्रिंट के पैटर्न जेनेटिक्स और गर्भ के अंदर की स्थिति से प्रभावित होते हैं. एमनियोटिक द्रव का दबाव, गर्भ में पल रहे बच्चे की हलचल और खून का बहना, इन लकीरों के बनने पर असर डालते हैं.
फिंगरप्रिंट के पैटर्न जेनेटिक्स और गर्भ के अंदर की स्थिति से प्रभावित होते हैं. एमनियोटिक द्रव का दबाव, गर्भ में पल रहे बच्चे की हलचल और खून का बहना, इन लकीरों के बनने पर असर डालते हैं.
Published at : 25 Oct 2026 06:37 PM (IST)
Tags :
Fingerprints Fingerprint Science Fingerprint Patterns

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
ग्लोबल मार्केट में धूम मचा रहे ये भारतीय सुपरफूड्स, कहां-कहां होते हैं एक्सपोर्ट?
ग्लोबल मार्केट में धूम मचा रहे ये भारतीय सुपरफूड्स, कहां-कहां होते हैं एक्सपोर्ट?
जनरल नॉलेज
चांद से कितनी मिट्टी आ चुकी है धरती पर, क्या इससे बन सकती है इमारत?
चांद से कितनी मिट्टी आ चुकी है धरती पर, क्या इससे बन सकती है इमारत?
जनरल नॉलेज
एक ही व्यक्ति का दो जगह वोटर कार्ड कैसे बन जाता है, कहां होती है गलती?
एक ही व्यक्ति का दो जगह वोटर कार्ड कैसे बन जाता है, कहां होती है गलती?
जनरल नॉलेज
इजरायल में कैसे होते हैं चुनाव, भारत से कितनी अलग यहां की प्रणाली?
इजरायल में कैसे होते हैं चुनाव, भारत से कितनी अलग यहां की प्रणाली?
Advertisement

वीडियोज

Bareily Ke Bachchan: Sangam फंसी धर्मसंकट में! मस्ती के बीच Satluj-Nirgun में छिड़ी तगड़ी जंग!
Bollywood News: राम-सीता के प्रेम में डूबा ‘मंगल रंग’, अरिजीत-श्रेया की आवाज ने जीता दिल! (25.10.26)
Delhi News: स्कूल में मौत की पहेली ! | Sansani | ABP News
JDU Action on Anant Singh: बगावत की सजा...अनंत सिंह JDU से विदा! | MLC Election Bihar
Janhit With Chitra Tripathi: कारोबारियों की दीवाली..काली करके मानेंगे राहुल? | Delhi | Gyanesh Kumar

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
योगी की पुलिस: कर्तव्य की कठोरता और करुणा की कोमलता
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
छोटी सी गलती पड़ जाएगी भारी! भारत ने सऊदी में नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी
छोटी सी गलती पड़ जाएगी भारी! भारत ने सऊदी में नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बस्तीः धीरेंद्र शास्त्री से कथा करवाने की जिद, पैड़ा वाले बाबा ने Live आकर पीया 'जहर'
बस्तीः धीरेंद्र शास्त्री से कथा करवाने की जिद, पैड़ा वाले बाबा ने Live आकर पीया 'जहर'
क्रिकेट
शाहीन अफरीदी ने सबसे तेज 150 विकेट लेने में तोड़ा अख्तर और वकार का रिकॉर्ड
शाहीन अफरीदी ने सबसे तेज 150 विकेट लेने में तोड़ा अख्तर और वकार का रिकॉर्ड
बॉलीवुड
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस, 6 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया 11वां आरोपी प्रांजल ठाकर
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस, 6 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया 11वां आरोपी प्रांजल ठाकर
इंडिया
इंडिया गठबंधन की 1 नवंबर की रैली पर गिरिराज सिंह का निशाना, 'अर्बन-नक्सल...'
इंडिया गठबंधन की 1 नवंबर की रैली पर गिरिराज सिंह का निशाना, 'अर्बन-नक्सल...'
इंडिया
विपक्ष के नैरेटिव को तोड़ने BJP की कुछ देर में बड़ी बैठक, अमित शाह होंगे शामिल
विपक्ष के नैरेटिव को तोड़ने BJP की कुछ देर में बड़ी बैठक, अमित शाह होंगे शामिल
ऑटो
दुनिया की पहली AI क्रूजर बाइक, चलते-चलते चार्ज होगी बैटरी
दुनिया की पहली AI क्रूजर बाइक, चलते-चलते चार्ज होगी बैटरी
एग्रीकल्चर
पशुपालन में 70 फीसदी खर्च चारे-दाने पर? इन 5 तरीकों से बचाएं पैसे
पशुपालन में 70 फीसदी खर्च चारे-दाने पर? इन 5 तरीकों से बचाएं पैसे
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget