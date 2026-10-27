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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट6 ओवर में 118, टीम इंडिया ने रचा नया इतिहास, पावरप्ले में बना नया वर्ल्ड रिकॉर्ड

6 ओवर में 118, टीम इंडिया ने रचा नया इतिहास, पावरप्ले में बना नया वर्ल्ड रिकॉर्ड

Highest Total In Powerplay T20I: अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी की जोड़ी ने भारत के लिए 6 ओवर में 118 रन बनाए. इसके साथ टीम इंडिया के नाम पावरप्ले में सबसे बड़े टोटल का रिकॉर्ड दर्ज हो गया.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 27 Oct 2026 03:14 PM (IST)
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भारतीय क्रिकेट टीम ने मंगलवार (27 अक्टूबर) न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में खेले जा रहे तीसरे टी20 में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया. अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी की जोड़ी ने 6 ओवर में बगैर कोई विकेट गंवाए 118 रन बोर्ड पर लगाए. यह किसी भी फुल मेंबर टीम के लिए पावरप्ले का सबसे बड़ा टोटल बन गया. इस तरह टीम इंडिया के नाम नया वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो गया. इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 2024 में स्कॉटलैंड के खिलाफ एडिनबरा में 113/1 रन बनाए थे. अब यह रिकॉर्ड चकनाचूर हो गया है. 

यह सिर्फ चौथा मौका है कि जब किसी टीम ने पावरप्ले यानी शुरुआती 6 ओवर में 100 रन के आंकड़े को पार किया हो. वहीं टीम इंडिया के 118 रन बनाने में वैभव सूर्यवंशी ने 17 गेंदों में 44 रन बनाए. दूसरे छोर पर मौजूद अभिषेक शर्मा तो उनसे भी तेज खेलते दिखे. अभिषेक ने सिर्फ 20 गेंदों में 67 रन बनाकर बड़ा योगदान दिया. 

पावरप्ले में सबसे ज्यादा रन (फुल मेंबर टीम)

118/0 - भारत बनाम न्यूजीलैंड, वेलिंगटन, 2026
113/1 - ऑस्ट्रेलिया बनाम स्कॉटलैंड, एडिनबर्ग, 2024
103/1 - जिम्बाब्वे बनाम गाम्बिया, नैरोबी (RSC), 2024
102/0 - दक्षिण अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीज, सेंचुरियन, 2023
100/0 - इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका, ओल्ड ट्रैफ़र्ड, 2025
100/0 - भारत बनाम अफगानिस्तान, दिल्ली, 2026

 

अपडेट जारी है...

Published at : 27 Oct 2026 03:08 PM (IST)
Tags :
India Vs New Zealand 3rd T20I Abhishek Sharma Vaibhav Sooryavanshi Highest Total In Powerplay
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