45 पैसे में रेलवे कैसे देता है 10 लाख का इंश्योरेंस, क्यों नहीं होता नुकसान?

भारतीय रेलवे ने रेल यात्रियों की सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है. अब तक केवल ऑनलाइन माध्यम से टिकट बुक करने वाले यात्रियों को ही यात्रा बीमा की सुविधा मिलती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद रेलवे बोर्ड ने इस दायरे को काफी बढ़ा दिया है. आज यानी 27 अक्टूबर 2026 से रेलवे स्टेशनों के रिजर्वेशन काउंटर से आरक्षित टिकट खरीदने वाले यात्रियों को भी मात्र 45 पैसे के मामूली खर्च पर 10 लाख रुपये तक का सुरक्षा कवरेज मिलना शुरू हो गया है. लेकिन रेलवे 45 पैसे में कैसे 10 लाख का इंश्योरेंस देता है, इससे रेलवे को क्यों नहीं होता नुकसान?

मात्र 45 पैसे में कैसे मिलता है रेलवे बीमा?

रेलवे की वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना के तहत यात्रियों को केवल 45 पैसे यानी एक रुपये से भी कम कीमत में 10 लाख रुपये तक का मजबूत सुरक्षा कवच दिया जाता है. इस योजना का लाभ उठाने के लिए यात्रियों को काउंटर पर टिकट खरीदते समय डिजिटल माध्यम से भुगतान करना जरूरी होता है. यह सुविधा केवल पूरी तरह कन्फर्म, आरएसी और आंशिक रूप से कन्फर्म टिकटों पर ही लागू होती है. इसके जरिए सरकार का मुख्य उद्देश्य हर यात्री की सफर के दौरान आर्थिक सुरक्षा को पूरी तरह सुनिश्चित करना है.

बीमा कंपनियों के साथ ग्रुप मॉडल

रेलवे इस बीमा योजना को सीधे खुद संचालित नहीं करता है, बल्कि इसके लिए देश की प्रतिष्ठित निजी बीमा कंपनियों के साथ आधिकारिक करार किया गया है. यह पूरा सिस्टम एक बड़े ग्रुप इंश्योरेंस मॉडल पर काम करता है, जहां देश भर में यात्रा करने वाले करोड़ों यात्रियों के जुड़ने से प्रति व्यक्ति प्रीमियम की लागत घटकर मात्र 45 पैसे रह जाती है. इस मॉडल के तहत बीमा कंपनियों को एक साथ बहुत बड़ा यूजर बेस मिल जाता है, जिससे इतने कम दाम में भी यह योजना आसानी से सफल हो जाती है.

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दुर्घटना के मामलों में मिलने वाला मुआवजा कितना?

ट्रेन की टक्कर, पटरी से उतरने, डकैती, गोलीबारी या किसी अन्य गंभीर अप्रिय घटना के शिकार होने पर यात्रियों या उनके परिजनों को नियमों के तहत वित्तीय सहायता दी जाती है. यात्रा के दौरान यात्री की मौत होने या फिर स्थायी रूप से पूरी तरह दिव्यांग हो जाने पर 10 लाख रुपये की पूरी राशि मिलती है. इसके अलावा यदि कोई यात्री स्थायी रूप से आंशिक रूप से दिव्यांग होता है, तो उसे 7.50 लाख रुपये, अस्पताल में इलाज और चोट लगने पर 2 लाख रुपये तक तथा मृतक के शव को घर ले जाने के लिए 10,000 रुपये दिए जाते हैं.

क्लेम करने की प्रक्रिया और दस्तावेज

बीमा का दावा करने के लिए घटना की तारीख से चार महीने के भीतर संबंधित बीमा कंपनी के पास लिखित आवेदन और जरूरी दस्तावेज जमा कराने होते हैं. इसके लिए रेलवे प्राधिकरण की दुर्घटना रिपोर्ट, यात्री का विवरण, क्लेम फॉर्म, नॉमिनी का पहचान पत्र, बैंक खाते का पूरा विवरण और डॉक्टर का प्रमाण पत्र देना आवश्यक होता है. यदि सभी दस्तावेज सही पाए जाते हैं, तो बीमा कंपनी द्वारा मात्र 15 दिनों के भीतर पीड़ित या नॉमिनी के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं.

रेलवे को वित्तीय नुकसान क्यों नहीं होता?

इस योजना को लेकर अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि इतनी कम कीमत में इतना बड़ा बीमा देने से रेलवे या बीमा कंपनियों को घाटा क्यों नहीं होता है. इसके पीछे सबसे बड़ा कारण देश में सफर करने वाले यात्रियों की विशाल संख्या है, जिससे बहुत बड़ा प्रीमियम फंड इकट्ठा हो जाता है. चूंकि ट्रेन में गंभीर दुर्घटना का शिकार होने वाले लोगों का प्रतिशत कुल यात्रियों के मुकाबले बहुत कम होता है, इसलिए कंपनियों को होने वाला भुगतान जमा हुई कुल राशि से काफी कम रहता है.





फर्जी दावों पर रोक और सख्त नियम

इस व्यवसायिक मॉडल को पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए रेलवे ने कुछ स्पष्ट शर्तें और नियम भी तय किए हैं. यदि कोई यात्री बिना कन्फर्म टिकट के यात्रा कर रहा है, नशा किए हुए है, आत्महत्या या खुद को नुकसान पहुंचाता है, ट्रैक पार करते समय दुर्घटना का शिकार होता है या सामान्य बीमारी के कारण कोई घटना होती है, तो क्लेम नहीं मिलता है. इन सख्त शर्तों के कारण अनावश्यक और फर्जी दावों पर पूरी तरह रोक लग जाती है, जिससे यह पूरा सिस्टम सुचारू रूप से चलता रहता है.

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