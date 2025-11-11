एक्सप्लोरर
(Source: Matrize IANS)
कुछ भी बात करते ही फोन पर क्यों दिखने लगते हैं उसके विज्ञापन, क्या सबकुछ सुनता है फोन?
जैसे नया मोबाइल फोन, जूते, या ट्रैवल पैकेज, और थोड़ी देर बाद जब फोन खोलते हैं तो वही चीज का ऐड हमारे सामने आ जाता है.ऐसे में अक्सर दिमाग में सवाल उठता है क्या हमारा फोन हमारी बातें सुन रहा है.
आजकल लगभग हर किसी के साथ ऐसा हुआ है. हम दोस्तों या परिवार के साथ किसी प्रोडक्ट या चीज की बात कर रहे होते हैं, जैसे नया मोबाइल फोन, जूते, या ट्रैवल पैकेज, और थोड़ी देर बाद जब फोन खोलते हैं तो वही चीज का ऐड हमारे सामने आ जाता है.ऐसे में अक्सर दिमाग में सवाल उठता है क्या हमारा फोन हमारी बातें सुन रहा है या क्या हमारी प्राइवेसी खतरे में है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि कुछ भी बात करते ही फोन पर उसके विज्ञापन क्यों दिखने लगते हैं.
Published at : 11 Nov 2025 06:44 PM (IST)
