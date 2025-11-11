कुछ भी बात करते ही फोन पर क्यों दिखने लगते हैं उसके विज्ञापन, क्या सबकुछ सुनता है फोन?

अगर आप नहीं चाहते कि आपकी बातें या डेटा कंपनियों तक पहुंचे, तो आप कुछ आसान कदम उठा सकते हैं. जिसमें फोन की Settings, Privacy और फिर Permissions में जाकर देखें कि किन ऐप्स को माइक्रोफोन या कैमरा एक्सेस है, और जो जरूरी न हों, उनसे परमिशन हटा दें. Google या Facebook की प्राइवेसी सेटिंग्स में जाकर डेटा कलेक्शन लिमिट कर सकते हैं. अगर आप वॉयस असिस्टेंट का यूज नहीं करते, तो उसे डिसेबल कर दें.