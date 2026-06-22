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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजGold Control Act: घर पर क्यों नहीं रख सकते थे सोने‌ की ईंट, जानें क्यों बनाया‌ गया था यह कानून?

Gold Control Act: घर पर क्यों नहीं रख सकते थे सोने‌ की ईंट, जानें क्यों बनाया‌ गया था यह कानून?

Gold Control Act: भारत में एक वक्त ऐसा भी था जब घर में सोने की ईंट रखने पर कानूनी रूप से रोक लगा दी गई थी. आइए जानते हैं क्या थी इसके पीछे की वजह.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 22 Jun 2026 10:07 AM (IST)
Gold Control Act: भारत में एक वक्त ऐसा भी था जब घर में सोने की ईंट रखने पर कानूनी रूप से रोक लगा दी गई थी. आइए जानते हैं क्या थी इसके पीछे की वजह.

Gold Control Act: भारत में एक समय ऐसा था जब घर में सोने की ईंट और सोने के सिक्के रखना पूरी तरह से गैर कानूनी. 1968 के स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के तहत सरकार ने देश के बिगड़ते विदेशी मुद्रा संकट और बढ़ती सोने की तस्करी से निपटने की कोशिश में सोने के कब्जे, बिक्री और निर्माण पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए थे. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

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1968 में पेश किए गए स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम ने आम नागरिकों को शुद्ध सोने की ईंटें और सिक्के रखने से प्रतिबंधित कर दिया था. पहले से ही ऐसा सोना रखने वाले किसी भी व्यक्ति को इसे सरकार को घोषित करना होगा या फिर इसे आभूषणों में बदलवाना होगा. इससे निवेश ग्रेड सोने का निजी स्वामित्व अवैध हो गया.
1968 में पेश किए गए स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम ने आम नागरिकों को शुद्ध सोने की ईंटें और सिक्के रखने से प्रतिबंधित कर दिया था. पहले से ही ऐसा सोना रखने वाले किसी भी व्यक्ति को इसे सरकार को घोषित करना होगा या फिर इसे आभूषणों में बदलवाना होगा. इससे निवेश ग्रेड सोने का निजी स्वामित्व अवैध हो गया.
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इस कानून के पीछे सबसे बड़ी वजह भारत की गंभीर विदेशी मुद्रा की कमी थी. क्योंकि देश में घरेलू स्तर पर काफी कम सोने का उत्पादन होता था, बड़े पैमाने पर इंपोर्ट से कीमती विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो रहा था. 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद ऐसा ज्यादा हुआ था.
इस कानून के पीछे सबसे बड़ी वजह भारत की गंभीर विदेशी मुद्रा की कमी थी. क्योंकि देश में घरेलू स्तर पर काफी कम सोने का उत्पादन होता था, बड़े पैमाने पर इंपोर्ट से कीमती विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो रहा था. 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद ऐसा ज्यादा हुआ था.
Published at : 22 Jun 2026 10:07 AM (IST)
Tags :
Gold Bars Gold Control Act Gold Ban

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