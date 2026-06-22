1968 में पेश किए गए स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम ने आम नागरिकों को शुद्ध सोने की ईंटें और सिक्के रखने से प्रतिबंधित कर दिया था. पहले से ही ऐसा सोना रखने वाले किसी भी व्यक्ति को इसे सरकार को घोषित करना होगा या फिर इसे आभूषणों में बदलवाना होगा. इससे निवेश ग्रेड सोने का निजी स्वामित्व अवैध हो गया.