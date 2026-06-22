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Gold Control Act: घर पर क्यों नहीं रख सकते थे सोने की ईंट, जानें क्यों बनाया गया था यह कानून?
Gold Control Act: भारत में एक वक्त ऐसा भी था जब घर में सोने की ईंट रखने पर कानूनी रूप से रोक लगा दी गई थी. आइए जानते हैं क्या थी इसके पीछे की वजह.
Gold Control Act: भारत में एक समय ऐसा था जब घर में सोने की ईंट और सोने के सिक्के रखना पूरी तरह से गैर कानूनी. 1968 के स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के तहत सरकार ने देश के बिगड़ते विदेशी मुद्रा संकट और बढ़ती सोने की तस्करी से निपटने की कोशिश में सोने के कब्जे, बिक्री और निर्माण पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए थे. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.
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Published at : 22 Jun 2026 10:07 AM (IST)
Tags :Gold Bars Gold Control Act Gold Ban
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