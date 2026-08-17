गॉल टेस्ट के चौथे दिन कैसा रहेगा मौसम, बारिश बिगाड़ेगी टीम इंडिया का खेल? जानिए

भारत बनाम श्रीलंका पहले टेस्ट के 3 दिनों का खेल समाप्त हो गया है, मंगलवार को चौथा दिन है. अभी तक हुए तीनों दिन बारिश से प्रभावित रहे, सोमवार को भी बारिश के कारण भारत की दूसरी पारी शुरू नहीं हो सकी और दिन का खेल करीब एक घंटे पहले समाप्त करना पड़ा. बेशक अभी भारत मजबूत स्थिति में है, लेकिन गॉल के मौसम ने टीम इंडिया की टेंशन बढ़ा रखी है. जानिए मंगलवार को मौसम कैसा रहेगा, बारिश की कितनी संभावना है?

भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे, देवदत्त पडिक्कल ने 167 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली, केएल राहुल ने 82 और धुव जुरेल ने 51 रन बनाए. तीसरे दिन डिकवेला और सोनल दिनुशा ने शतकीय साझेदारी कर श्रीलंका को मुश्किल स्थिति से निकाला. श्रीलंका की पहली पारी 284 पर सिमट गई थी, जिससे भारत के पास 178 रनों की बढ़त है.

अब भारत चाहेगा कि दूसरी पारी में 250 के करीब रन बनाकर 400 से अधिक का लक्ष्य मेजबान के सामने रखा जाए. टीम इंडिया मजबूत स्थिति में है, लेकिन बारिश खेल बिगाड़ सकती है. अब मंगलवार को जितना समय बारिश में खराब होगा, उतनी संभावना बढ़ेगी कि ये मैच ड्रा होगा. ऐसे में टीम इंडिया नहीं चाहेगी कि चौथे दिन बारिश ज्यादा समय के खेल को बर्बाद करे.

मंगलवार को गॉल में अधिकतर समय बारिश की आशंका जताई गई है. पहले सेशन में बारिश की संभावना 50 प्रतिशत से अधिक है. दूसरे सेशन में बारिश की संभावना कम है, लेकिन फिर तीसरे सेशन में बारिश की अधिक संभावना जताई गई है.

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मैच का लाइव प्रसारण कहां

भारत बनाम श्रीलंका पहले टेस्ट के चौथे दिन का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर होगा. सोनी लिव एप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी.

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