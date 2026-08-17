नितिन नवीन की नई टीम में सबसे कम पढ़ा-लिखा कौन, किसके पास सबसे बड़ी डिग्री?
Nitin Nabin New Team Announcement: भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने अपनी नई टीम का एलान किया है. इस टीम में कैम्ब्रिज, स्टैनफोर्ड और ऑक्सफोर्ड से पढ़े दिग्गजों के साथ-साथ जमीनी कार्यकर्ता शामिल हैं.
- स्मृति ईरानी की स्नातक अपूर्ण, विनोद तावड़े की डिग्री अमान्य।
Nitin Nabin New Team Announcement: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन द्वारा घोषित केंद्रीय पदाधिकारियों की नई टीम में अनुभवी वरिष्ठ नेताओं, पूर्व मुख्यमंत्रियों और युवा चेहरों का बेहतरीन संतुलन देखने को मिला है. इस नई कार्यकारिणी में जहां एक तरफ पीयूष गोयल, डॉ. रूप रेखा वर्मा, डॉ. तारिक मंसूर और डॉ. सतीश पूनिया जैसे उच्च शिक्षा प्राप्त दिग्गज शामिल हैं, वहीं स्मृति ईरानी और धारक विनोद तावड़े जैसे नेता भी संगठनात्मक भूमिका निभा रहे हैं. चलिए जानें कि इस पूरी टीम में किसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी है.
भाजपा के 65 प्रमुख पदाधिकारियों की शैक्षणिक योग्यता:
- पीयूष गोयल (राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष): चार्टर्ड अकाउंटेंट (ऑल इंडिया रैंक 2), बी.कॉम और मुंबई विश्वविद्यालय से एलएलबी (यूनिवर्सिटी रैंक 2)
- बी. एल. संतोष (राष्ट्रीय महामंत्री - संगठन): बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, दावणगेरे से इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी में बी.ई. (बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग)
- वसुंधरा राजे सिंधिया (राष्ट्रीय उपाध्यक्ष): सोफिया कॉलेज फॉर वूमेन, मुंबई से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में बी.ए. (ऑनर्स)
- राम माधव (राष्ट्रीय उपाध्यक्ष): इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, मैसूर विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में एम.ए. और नालंदा विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट (Ph.D.)
- तीरथ सिंह रावत (राष्ट्रीय उपाध्यक्ष): एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में एम.ए. और पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा
- बैजयंत जय पांडा (राष्ट्रीय उपाध्यक्ष): मिशिगन टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (यूएसए) से इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट इन कम्युनिकेशंस
- मनप्रीत सिंह बादल (राष्ट्रीय उपाध्यक्ष): सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इतिहास में बी.ए. (ऑनर्स) और लंदन विश्वविद्यालय से एलएलबी (ऑनर्स)
- डी. पुरंदेश्वरी (राष्ट्रीय उपाध्यक्ष): एसआईईटी वूमेंस कॉलेज चेन्नई से साहित्य में बी.ए. और जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से जेमोलॉजी में डिप्लोमा
- डॉ. भारती प्रवीण पवार (राष्ट्रीय उपाध्यक्ष): एन.डी.एम.वी.पी. मेडिकल कॉलेज, नासिक से एम.बी.बी.एस. (M.B.B.S.) डिग्री
- डॉ. तारिक मंसूर (राष्ट्रीय उपाध्यक्ष): एएमयू के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से एम.बी.बी.एस. और मास्टर ऑफ सर्जरी (M.S.)
- प्रो. रूप रेखा वर्मा / रेखा वर्मा (राष्ट्रीय उपाध्यक्ष): दर्शनशास्त्र में एम.ए., ऑक्सफोर्ड फेलोशिप और लखनऊ विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति
- स्मृति ईरानी (राष्ट्रीय महामंत्री): दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से बी.कॉम प्रथम वर्ष (स्नातक अपूर्ण)
- विनोद तावड़े (राष्ट्रीय महामंत्री): हायर सेकेंडरी और संत ज्ञानेश्वर विद्यापीठ, पुणे से बी.ई. इलेक्ट्रॉनिक्स (गैर-मान्यता प्राप्त संस्थान)
- सुनील बंसल (राष्ट्रीय महामंत्री): राजस्थान विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर (M.A.) स्तर की सामान्य शैक्षणिक योग्यता
- विप्लब कुमार देव (राष्ट्रीय महामंत्री): त्रिपुरा विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.)
- डॉ. सतीश पूनिया (राष्ट्रीय महामंत्री): राजस्थान विश्वविद्यालय से भूगोल में Ph.D., B.Sc., M.Sc. और L.L.B.
- डॉ. हेमांग जोशी (युवा मोर्चा अध्यक्ष): महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी से BPT, MHRM और लीडरशिप में Ph.D.
- रूप कुमारी चौधरी (महिला मोर्चा अध्यक्ष): पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय, रायपुर से राजनीति विज्ञान में एम.ए.
- बंसीलाल गुर्जर (किसान मोर्चा अध्यक्ष): शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.) से राजनीति विज्ञान में एम.ए.
- शिवप्रकाश (राष्ट्रीय सह-संगठन महामंत्री): मानविकी विषय में स्नातक (B.A.) की उपाधि
- सौदान सिंह (राष्ट्रीय सह-संगठन महामंत्री): स्नातक डिग्री एवं दीर्घकालिक संगठनात्मक अनुभव
- गजेंद्र पटेल (राष्ट्रीय महामंत्री): विधि में स्नातक (L.L.B.) की डिग्री
- हरीश द्विवेदी (राष्ट्रीय महामंत्री): स्नातकोत्तर (M.A.) की शैक्षणिक योग्यता
- संजय भाटिया (राष्ट्रीय महामंत्री): वाणिज्य में स्नातक (B.Com) डिग्री
- कविता पाटीदार (राष्ट्रीय सचिव): स्नातकोत्तर (M.A.) की डिग्री
- के. सुरेंद्रन (राष्ट्रीय सचिव): विज्ञान में स्नातक (B.Sc. रसायन शास्त्र)
- डॉ. भोला सिंह (राष्ट्रीय सचिव): डॉक्टरेट (Ph.D.) की उच्च उपाधि
- डॉ. प्रदीप वर्मा (राष्ट्रीय सचिव): डॉक्टरेट (Ph.D.) की डिग्री
- जगदीश ईश्वरभाई पटेल (राष्ट्रीय सचिव): स्नातक (B.A.) की उपाधि
- डॉ. संदीप पाठक (राष्ट्रीय सचिव): कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से केमिकल साइंस में Ph.D.
- फांगनान कोन्याक (राष्ट्रीय सचिव): अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर (M.A.)
- संगीता यादव (राष्ट्रीय सचिव): विधि में स्नातक (L.L.B.)
- अनिल एंटनी (राष्ट्रीय सचिव): स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एम.एस. और कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग त्रिवेंद्रम से बी.टेक
- डॉ. एम. वेंकटेशन (राष्ट्रीय सचिव): डॉक्टरेट (Ph.D.) की शैक्षणिक योग्यता
- मनोज तिग्गा (राष्ट्रीय सचिव): अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर (M.A.)
- सिद्धार्थ शंभू (राष्ट्रीय सचिव): व्यावसायिक प्रबंधन में स्नातक (BBA)
- डॉ. स्वदेश सिंह (राष्ट्रीय सचिव): दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में Ph.D.
- मृगांक देव बर्मन (राष्ट्रीय सचिव): विधि स्नातक (L.L.B.)
- रोहन गुप्ता (राष्ट्रीय सचिव): कंप्यूटर साइंस में बी.ई. (B.E.)
- जय प्रकाश (राष्ट्रीय सचिव): कला वर्ग में स्नातक (B.A.)
- राजेश मंगल (राष्ट्रीय सह-कोषाध्यक्ष): चार्टर्ड अकाउंटेंट (C.A.) एवं बी.कॉम
- तरुण चुग (केंद्रीय कार्यालय प्रभारी): व्यावसायिक प्रबंधन में स्नातकोत्तर (MBA)
- महेंद्र पांडे (केंद्रीय कार्यालय सचिव): कला में स्नातकोत्तर (M.A.)
- डॉ. संबित पात्रा (पूर्वोत्तर समन्वयक): एससीबी मेडिकल कॉलेज से एम.बी.बी.एस. और मास्टर ऑफ सर्जरी (M.S.)
- राजीव बब्बर (पूर्वोत्तर सह-समन्वयक): वाणिज्य में स्नातक (B.Com)
- विष्णु दत्त शर्मा (समस्त सेल समन्वयक): कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर (M.Sc. Agriculture)
- रितुराज सिन्हा (सेल सह-समन्वयक): बिजनेस मैनेजमेंट में स्नातक (BBA)
- विष्णु वर्धन रेड्डी (सेल सह-समन्वयक): इंजीनियरिंग में स्नातक (B.Tech)
- अमरपाल मौर्य (ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष): स्नातकोत्तर (M.A.) एवं एलएलबी
- शिवेश कुमार राम (एससी मोर्चा अध्यक्ष): कला वर्ग में स्नातक (B.A.)
- डॉ. मन्नालाल रावत (एसटी मोर्चा अध्यक्ष): लोक प्रशासन में Ph.D. और पूर्व पुलिस अधिकारी
- कुंवर बासित अली (अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष): स्नातक (B.A.) डिग्री
- अनिल बलूनी (मीडिया संयोजक): पत्रकारिता में डिग्री एवं विधि स्नातक (L.L.B.)
- आशीष उषा अग्रवाल (मीडिया सह-संयोजक): व्यावसायिक प्रबंधन में स्नातक (BBA)
- प्रदीप भंडारी (मीडिया सह-संयोजक): टेक्नोलॉजी में बी.टेक और विधि में एलएलबी
- सिद्धार्थ यादव (मीडिया सह-संयोजक): दिल्ली विश्वविद्यालय से विधि स्नातक (L.L.B.)
- दीपक म्हास्के (सोशल मीडिया संयोजक): इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) में स्नातक
- प्रीति गांधी (सोशल मीडिया सह-संयोजक): कॉमर्स में स्नातक (B.Com)
- शिवानंद द्विवेदी (सोशल मीडिया सह-संयोजक): जनसंचार एवं पत्रकारिता में एम.ए.
- आलोक भट्ट (सोशल मीडिया सह-संयोजक): अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर (M.A.)
- अरुण यादव (सोशल मीडिया सह-संयोजक): कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक (BCA)
- लाल सिंह आर्य (राष्ट्रीय उपाध्यक्ष): कला में स्नातकोत्तर (M.A.)
- प्रो. एम. नागराजा (राष्ट्रीय उपाध्यक्ष): शिक्षा क्षेत्र में प्रोफेसर और Ph.D.
- वर्षाबेन नरेंद्रभाई दोषी (राष्ट्रीय उपाध्यक्ष): कला में स्नातक (B.A.)
- डॉ. मधुचंद्र कर (राष्ट्रीय उपाध्यक्ष): डॉक्टरेट (Ph.D.) की डिग्री
किसके पास है सबसे बड़ी डिग्री?
नितिन नवीन की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उच्चतम शैक्षणिक योग्यता वाले कई नेता मौजूद हैं. अगर डॉक्टरेट और पेशेवर डिग्रियों की बात करें, तो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पीयूष गोयल चार्टर्ड अकाउंटेंसी (CA) परीक्षा में पूरे देश में दूसरी रैंक हासिल कर चुके हैं और साथ ही एलएलबी में भी मुंबई यूनिवर्सिटी में दूसरे स्थान पर रहे हैं.
इसके अलावा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. तारिक मंसूर एम.बी.बी.एस. के साथ सर्जरी में मास्टर (M.S.) हैं और इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ सर्जन्स के फेलो भी रहे हैं. राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रो. रूप रेखा वर्मा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की फेलो और दर्शनशास्त्र में उच्चतम डिग्री धारक हैं. वहीं, राष्ट्रीय सचिव डॉ. संदीप पाठक ने दुनिया की मशहूर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से केमिकल साइंस में पीएचडी की है.
टीम में सबसे कम औपचारिक योग्यता किसकी?
कार्यकारिणी में सबसे कम औपचारिक शैक्षणिक योग्यता के मामले में दो नाम प्रमुखता से आते हैं. पूर्व केंद्रीय मंत्री और नई राष्ट्रीय महामंत्री स्मृति ईरानी ने चुनावी हलफनामे के अनुसार दिल्ली विश्वविद्यालय के ओपन लर्निंग स्कूल से बी.कॉम पार्ट-1 तक पढ़ाई की है, लेकिन उन्होंने तीन साल का पूरा डिग्री कोर्स पूरा नहीं किया था.
दूसरी ओर, राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने पुणे के संत ज्ञानेश्वर विद्यापीठ से इलेक्ट्रॉनिक्स में बी.ई. किया है, जिसे किसी भी राज्य सरकार या यूजीसी से औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं थी.
टीम में डॉक्टरेट और इंजीनियरों की बड़ी मौजूदगी
नितिन नवीन की इस नई टीम में तकनीकी और उच्च शैक्षणिक डिग्री धारकों का दबदबा साफ दिखाई देता है. राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बी. एल. संतोष इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी में बी.ई. इंजीनियर हैं. इसके अलावा, अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी से पढ़े बैजयंत जय पांडा और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े अनिल एंटनी जैसे हाई-टेक प्रोफेश्नल्स भी टीम का हिस्सा हैं.
पार्टी के युवा मोर्चा अध्यक्ष डॉ. हेमांग जोशी, एसटी मोर्चा अध्यक्ष डॉ. मन्नालाल रावत और राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. सतीश पूनिया के पास पीएचडी (Ph.D.) की डिग्रियां हैं.
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