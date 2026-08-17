रांची प्रोटेस्ट: JSSC CGL एग्जाम रद्द, CM हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान

रांची में छात्रों के प्रोटेस्ट के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान कर दिया है. सीएम ने कहा कि आज कैबिनेट ने JSSC-CGL परीक्षा को भी रद्द करने का फ़ैसला किया है, इसके अलावा, 2014 से हुई सभी छोटी-बड़ी गड़बड़ियों की व्यापक जांच की जाएगी. उन्होंने ये भी कहा कि हम केंद्र सरकार द्वारा MMDR एक्ट में किए गए बदलावों पर चर्चा करने के लिए जल्द ही बैठक करेंगे, ज़रूरत पड़ने पर हम इस खास मुद्दे पर विचार-विमर्श के लिए विशेष सत्र भी बुला सकते हैं.

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार करते हुए, हमने TDPL से जुड़ी सभी चीज़ों को रद्द करने का फ़ैसला किया है. इसमें आयोजित परीक्षाएं, घोषित नतीजे, चुने गए या शामिल हुए उम्मीदवार और TDPL की ओर से की गई अन्य सभी गतिविधियां शामिल हैं.

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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अभी वर्तमान में जो छात्र छात्राएं अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और जो उनकी जो मांगे रहीं हैं, कुछ वार्ताएं भी हुई. वार्ता में क्या बातें हुई. वो सभी चीजे हमारे समक्ष आ रही थी और छात्र हितों को लेकर हमने कड़े कानून बनाएं हैं. अगर बनाएं हैं तो लागू करने की भी हिम्मत रखते हैं.

उन्होंने कहा कि हमारे नौजवान स्टेडियम में अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं. अपने भविष्य को लेकर चिंता में हैं. रिफॉर्म बिल्कुल पार्दर्शिता के साथ सरकार काम करेगी. हालांकि परीक्षा को लेकर एसओपी बनी हुई है, एसओपी का पालन होता तो गड़ब़ड़ी नहीं होती. रिफॉर्म में उन सुझावों को जोड़ा जाएगा. रिफॉर्म के लिए आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल के नेतृतव में काम करेगी.

सीएम हेमंत सोरेन ने ये भी कहा कि परीक्षा में गड़बड़ियों की जांच के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिनका खुलासा अभी नहीं किया जा सकता.

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