एक्सप्रेसवे पर दौड़ता रहा घोड़ा, पीछे भागी NHAI टीम- वीडियो वायरल

उत्तर प्रदेश के लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने सोशल मीडिया पर लोगों को हैरान कर दिया है. आमतौर पर एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कारें, बसें और ट्रक दौड़ते नजर आते हैं, लेकिन इस बार सड़क पर एक घोड़ा दौड़ता दिखाई दिया. घोड़ा कई किलोमीटर तक एक्सप्रेसवे पर भागता रहा और उसके पीछे-पीछे NHAI की पेट्रोलिंग टीम उसे सड़क से हटाने की कोशिश करती रही. अब इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

तेज रफ्तार ट्रैफिक के बीच दौड़ता रहा घोड़ा

रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना उन्नाव के पास हुई. किसी तरह एक घोड़ा एक्सप्रेसवे पर पहुंच गया और फिर सड़क पर दौड़ने लगा. उस समय एक्सप्रेसवे पर सामान्य रूप से गाड़ियां चल रही थीं. अचानक सड़क पर घोड़ा देखकर कई वाहन चालकों को अपनी रफ्तार कम करनी पड़ी. लोगों को डर था कि कहीं घोड़ा किसी गाड़ी की चपेट में न आ जाए या उसकी वजह से कोई बड़ा हादसा न हो जाए.

NHAI टीम ने किया पीछा

घटना की जानकारी मिलते ही NHAI की पेट्रोलिंग टीम हरकत में आई. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि पेट्रोलिंग वाहन घोड़े के पीछे चल रहा है. टीम का एक सदस्य वाहन के पीछे खड़े होकर लंबे डंडे की मदद से घोड़े को सड़क के किनारे की ओर मोड़ने की कोशिश कर रहा है. हालांकि घोड़ा लगातार दौड़ता रहा और टीम को कई किलोमीटर तक उसका पीछा करना पड़ा.

7-8 किलोमीटर तक चला पीछा

बताया जा रहा है कि घोड़ा करीब 7 से 8 किलोमीटर तक एक्सप्रेसवे पर दौड़ता रहा. काफी मशक्कत के बाद पेट्रोलिंग टीम उसे लालगंज बाईपास से पहले एक्सप्रेसवे से बाहर निकालने में सफल रही. राहत की बात यह रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और न ही किसी वाहन को नुकसान पहुंचा.

सोशल मीडिया पर उठे सवाल

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग एक्सप्रेसवे की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं. लोगों का कहना है कि जब हाई-स्पीड सड़क पर घोड़ा पहुंच सकता है, तो यह सुरक्षा में बड़ी चूक मानी जा सकती है. कई यूजर्स ने पूछा कि आखिर जानवर एक्सप्रेसवे तक पहुंचा कैसे.

पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले

जानकारी के अनुसार एक्सप्रेसवे पर जानवरों को आने से रोकने के लिए कई जगह फेंसिंग और लोहे की जालियां लगाई गई हैं. इसके बावजूद समय-समय पर घोड़े, गाय और कुत्तों जैसे जानवरों के सड़क पर आने की खबरें सामने आती रही हैं. ऐसे में लोग सुरक्षा इंतजामों की निगरानी को और मजबूत करने की मांग कर रहे हैं.

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लोग बोले- घोड़े ने बना दिया रेस ट्रैक

वीडियो पर लोग मजेदार प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं. कोई इसे "एक्सप्रेसवे का नया रेसर" बता रहा है तो कोई कह रहा है कि घोड़े ने भी शायद एक्सप्रेसवे का मजा लेने का फैसला कर लिया था. हालांकि ज्यादातर लोगों का मानना है कि यह घटना हंसी-मजाक का विषय नहीं, बल्कि सड़क सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला है.

कुल मिलाकर, लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर दौड़ते घोड़े का यह वीडियो लोगों को हैरान भी कर रहा है और सुरक्षा व्यवस्था पर सोचने के लिए मजबूर भी कर रहा है.

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