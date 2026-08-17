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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्या तिरंगे के अलावा किसी और को सैल्यूट नहीं कर सकते पीएम-सीएम? जानें नियम

क्या तिरंगे के अलावा किसी और को सैल्यूट नहीं कर सकते पीएम-सीएम? जानें नियम

प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के लिए सैल्यूट करने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, बल्कि एक शिष्टाचार है. औपचारिक सैल्यूट केवल राष्ट्रीय प्रतीकों व गार्ड ऑफ ऑनर के लिए ही आरक्षित रहता है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 17 Aug 2026 04:49 PM (IST)
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PM And CM Salutes Protocol: 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तमिलनाडु के चेन्नई स्थित फोर्ट सेंट जॉर्ज में आयोजित राजकीय समारोह अचानक सुर्खियों में आ गया. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विजय ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया. समारोह के दौरान जब मुख्यमंत्री अपनी आधिकारिक जीप से गुजर रहे थे, तब वहां मौजूद अभिनेत्री तृषा कृष्णन ने उन्हें हाथ उठाकर सैल्यूट किया. इसके जवाब में मुख्यमंत्री विजय ने भी तृषा और उनके माता-पिता का सैल्यूट कर अभिवादन स्वीकार किया. इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर यह चर्चा तेज हो गई कि किसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के लिए सैल्यूट करने के संवैधानिक नियम क्या हैं और क्या वे तिरंगे के अलावा किसी आम व्यक्ति या परिजनों को सलामी दे सकते हैं, चलिए जानें.

क्या नेताओं के लिए सैल्यूट करना अनिवार्य है?

संवैधानिक नियमों और भारतीय ध्वज संहिता के मुताबिक, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जैसे पदों पर बैठे लोग आम नागरिक श्रेणी में आते हैं. उनके लिए किसी भी सैन्य या पुलिस अधिकारी की तरह हाथ उठाकर औपचारिक सैल्यूट करना कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं होता है.

सार्वजनिक कार्यक्रमों में राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रगान के समय राजनेता आमतौर पर सावधान की स्थिति में सीधे खड़े होकर या हल्का सा सिर झुकाकर अपना सम्मान प्रकट करते हैं. ध्वज संहिता का मुख्य नियम यह भी कहता है कि देश का तिरंगा कभी किसी व्यक्ति या वस्तु के सम्मान में झुकाया नहीं जा सकता है. अगर कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री किसी सार्वजनिक मंच से हाथ उठाकर सलामी देते हैं, तो यह उनका व्यक्तिगत शिष्टाचार और सामने वाले के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने का तरीका होता है.

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क्या तिरंगे के अलावा किसी और को सैल्यूट नहीं कर सकते पीएम-सीएम? जानें नियम

तिरंगे के अलावा और किसे सलामी दे सकते हैं पीएम-सीएम?

राष्ट्रीय ध्वज के अलावा भी कई ऐसे आधिकारिक मौके होते हैं जहां देश के प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री सलामी स्वीकार करते हैं और उसका जवाब देते हैं. चलिए जानें.

गार्ड ऑफ ऑनर: स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस या अन्य बड़े राजकीय मौकों पर तीनों सेनाओं (थल, जल, नभ) और पुलिस का दल जनरल सैल्यूट पेश करता है, जिसे देश के प्रमुख गरिमापूर्वक स्वीकार करते हैं.

सशस्त्र बल और जवान: देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों और पुलिसकर्मियों के पराक्रम को नमन करने के लिए नेता हाथ जोड़कर या सैल्यूट कर सम्मान जताते हैं.

विदेशी मेहमान: जब किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री भारत आते हैं, तो उनके स्वागत में आयोजित औपचारिक सैन्य परेड के दौरान शिष्टाचार का पालन किया जाता है.

क्या माता-पिता या परिजनों को सैल्यूट किया जा सकता है?

नियमों के मुताबिक, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अपने या किसी दूसरे व्यक्ति के माता-पिता को कोई औपचारिक यानी ऑफिशियल सैल्यूट नहीं करते हैं. सरकारी प्रोटोकॉल में वर्दीधारी सुरक्षाकर्मी या सैन्य अधिकारी ही निर्धारित कायदों के तहत सैल्यूट देने के हकदार होते हैं.

भारतीय संस्कृति और सामाजिक परंपराओं में माता-पिता या बुजुर्गों के प्रति आदर प्रकट करने का सही तरीका चरण स्पर्श करना, हाथ जोड़कर प्रणाम करना या गले मिलना होता है, सैल्यूट करना नहीं. सार्वजनिक शासकीय मंचों पर या किसी आधिकारिक कार्यक्रम के दौरान अपने पारिवारिक सदस्यों को सैन्य अंदाज में सैल्यूट करने का कोई लिखित कानूनी प्रावधान तय नहीं है. अगर किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में कोई नेता किसी नागरिक या परिजन को सैल्यूट करता है, तो उसे कानूनी सलामी न मानकर केवल एक व्यक्तिगत आदर और अनौपचारिक अभिवादन माना जाता है. 

क्या हैं सैल्यूट के नियम?

भारतीय सशस्त्र बलों में सैल्यूट केवल एक औपचारिक अभिवादन नहीं, बल्कि अटूट अनुशासन, निष्ठा और आपसी आदर का सर्वोच्च प्रतीक है. वर्दीधारी बल हमेशा अपने दाएं हाथ से ही सलामी देते हैं; बाएं हाथ का प्रयोग केवल विशेष शारीरिक अयोग्यता की स्थिति में ही स्वीकृत होता है. सैल्यूट करते समय सभी उंगलियों का आपस में जुड़ा और सीधा रहना अनिवार्य है, जिसमें बीच की उंगली दाएं आईब्रो या कैप के किनारे को स्पर्श करती है.


क्या तिरंगे के अलावा किसी और को सैल्यूट नहीं कर सकते पीएम-सीएम? जानें नियम

हालांकि, तीनों सेनाओं में हथेली के कोण और मुद्रा को लेकर स्पष्ट अंतर हैं, जो उनके सैल्यूट करने के तरीके को दर्शाते हैं:

भारतीय थल सेना: आर्मी में सैल्यूट करते समय हथेली पूरी तरह सामने की ओर खुली रखी जाती है. यह पारदर्शी परंपरा यह संदेश देती है कि सैनिक निहत्था है और उसके पास कोई छुपा हुआ हथियार नहीं है.

भारतीय वायु सेना: एयरफोर्स में हथेली को जमीन से 45 डिग्री के कोण पर झुकाकर रखा जाता है. यह मुद्रा आसमान की ओर उड़ान भरने और तेजी से आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है.

भारतीय नौसेना: नेवी में सैल्यूट के दौरान हथेली पूरी तरह नीचे (जमीन की तरफ) झुकी होती है. पुराने समय में जहाजों पर काम करने के कारण ग्रीस या कालिख से नाविकों के हाथ गंदे हो जाते थे, जिसे वरिष्ठ अधिकारियों से छुपाने के लिए यह तरीका अपनाया गया था.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 17 Aug 2026 04:49 PM (IST)
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Cm Vijay Salutes Trisha Krishnan Trisha Vijay National Flag Code Salute Rules
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