विदेश में बसने के लिए यह है दुनिया में सबसे अच्छी जगह, जानें रहने का खर्च

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पनामा 2026 में प्रवासियों के लिए प्रमुख गंतव्य बना।

पेंशनडो, निवेशक, मैत्री वीजा जैसे प्रमुख निवास विकल्प उपलब्ध।

जीवन महंगा फिर भी बेहतर स्वास्थ्य, आकर्षक क्षेत्रीय कर प्रणाली।

Best Country to Settle: जो लोग विदेश में बसना चाहते हैं उनके लिए सही देश चुनना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है. वीजा नियम, मासिक खर्च, स्वास्थ्य देखभाल, सुरक्षा, टैक्स और जीवन की गुणवत्ता सभी जरूरी भूमिका निभाते हैं. 2026 में पनामा प्रवासियों के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में उभरा है. इसने इंटरनेशंस सर्वेक्षण में शीर्ष स्थान हासिल किया है. हालांकि पनामा में रहना भारत में रहने की तुलना में काफी महंगा हो सकता है इस वजह से इस कदम से पहले वित्तीय योजना बनाना काफी जरूरी है.

पनामा प्रवासियों को क्यों आकर्षित कर रहा है?

पनामा ने विदेश में अलग-अलग जीवनशैली चाहने वाले लोगों के लिए एक सुविधाजनक गंतव्य के रूप में प्रतिष्ठा विकसित ही है. इसकी अपील रेजिडेंसी कार्यक्रम, अपेक्षाकृत मजबूत स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे, आधुनिक शहरी सुविधा और रहने वाले वातावरण की एक श्रृंखला के संयोजन से आती है. वैसे तो पनामा सिटी एक महानगरीय जीवन शैली देता है, लेकिन बोक्वेट और कोरोनाडो जैसी जगह है शांत विकल्प देती हैं. हालांकि भारतीय और दूसरे विदेशी नागरिकों के लिए पहला सवाल यह है कि क्या वे उपयुक्त निवास मार्ग के लिए योग्य हैं.





मुख्य निवास विकल्प क्या है?

लोकप्रिय मार्गो में से एक पेंशनडो वीजा है. यह सेवानिवृत्त लोगों के लिए ज्यादा सही है. आवेदकों को कम से कम 1000 डॉलर प्रति माह की आजीवन पेंशन दिखानी होगी. यह कार्यक्रम योग्य निवासियों को अलग-अलग लाभ और छूट देने के लिए जाना जाता है.

दूसरा रास्ता योग्य निवेशक वीजा है. दी गई जानकारी के तहत आवेदक 3 लाख डॉलर, लगभग ₹2.5 करोड़ का निवेश करके स्थायी निवास की तलाश कर सकते हैं. यह विकल्प को आर्थिक रूप से अच्छी तरह से स्थापित व्यक्तियों के लिए ज्यादा सही बनाता है. मैत्रीपूर्ण राष्ट्र वीजा चयनित देश के नागरिकों के लिए मौजूद एक और रास्ता है. पात्रता के आधार पर यह वर्क परमिट प्राप्त करने का रास्ता भी दे सकता है.

पनामा में जीवन कितना महंगा है?

किसी भारतीय के लिए किसी जगह पर जाने की योजना बनाने के लिए सबसे बड़ा विचार जीवन यापन की लागत है. पनामा भारत की तुलना में काफी महंगा है. रिपोर्ट के मुताबिक स्थान और जीवन शैली के आधार पर भारत की कुल जीवन लागत पनामा की तुलना में 54% 72% कम हो सकती है.

आवास और भोजन को शामिल करने पर एक अकेला व्यक्ति प्रति माह लगभग ₹2.07 लाख या फिर लगभग $2400 खर्च कर सकता है. आवास खास तौर से ज्यादा महंगा है. इसका किराया भारत की तुलना में लगभग 150% ज्यादा होने का अनुमान है.

इस वजह से जबकि पनामा एक आकर्षक जीवन शैली की पेशकश कर सकता है भारत से आने वाले किसी व्यक्ति को यह नहीं मानना चाहिए कि यहां का जीवन स्तर सस्ता होगा.





स्वास्थ्य सेवा एक और बड़ा आकर्षण

पनामा सिटी में एडवांस्ड निजी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं. इनमें जॉन्स हॉपकिन्स से संबद्ध एक अस्पताल में शामिल है. ऐसा कहा जाता है कि निजी स्वास्थ्य सेवा संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में काफी सस्ती है. लागत संभावित रूप से 40% से 60% कम है.

विशेषज्ञ परामर्श की लागत आमतौर पर लगभग $50 से $70 हो सकती है. यह लगभग ₹4200 से ₹5800 के बराबर होती है.

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टैक्स के बारे में क्या?

पनामा की क्षेत्रीय टैक्स प्रणाली अंतरराष्ट्रीय निवासियों के लिए एक और बड़ा आकर्षण है. इस प्रणाली के तहत कराधान आम तौर पर पनामा के अंदर उत्पन्न इनकम पर केंद्रित होता है. देश के बाहर अर्जित इनकम आमतौर पर पनामा की इनकम टैक्स प्रणाली से बाहर हो सकती है. हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि पनामा जाने वाले भारतीय पर भारत में कोई टैक्स देनदारी नहीं होगी. वित्तीय फैसले लेने से पहले कर निवास, इनकम के स्रोत और लागू भारत पनामा टैक्स नियम के अलग से जांच की जानी चाहिए.

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