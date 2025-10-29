एक्सप्लोरर
एक ट्रेन में क्यों लगाए जाते हैं दो-दो इंजन, कैसे किया जाता है इन्हें कंट्रोल?
Why Two Engines Fitted To A Train: आपने देखा होगा कि किसी ट्रेन के आगे-पीछे दो-दो इंजन लगे होते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है ऐसा क्यों? क्या एक इंजन काफी नहीं होता है. चलिए जानते हैं.
जब आप किसी ट्रेन या मालगाड़ी को ट्रैक पर दो इंजनों के साथ गुजरते देखते हैं, तो अक्सर दिमाग में सवाल आता है कि आखिर दो इंजन की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या एक इंजन पूरी ट्रेन को खींच नहीं सकता? इसका जवाब सीधा है, ट्रेन जितनी भारी और लंबी होती है, उसे खींचने के लिए उतनी ही ज्यादा ताकत की जरूरत होती है, और यही ताकत मिलती है डबल इंजन सिस्टम से. चलिए जानें कि इसे कैसे कंट्रोल किया जाता है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 29 Oct 2025 04:36 PM (IST)
जनरल नॉलेज
7 Photos
शाहरुख खान या टॉम क्रूज... पूरी दुनिया में कौन ज्यादा मशहूर? होश उड़ा देगी हकीकत
जनरल नॉलेज
7 Photos
राफेल में उड़ान भरने जा रहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जानें इससे पहले किन-किन राष्ट्रपतियों ने किया ऐसा?
जनरल नॉलेज
7 Photos
यहां सिर्फ खाने का नहीं, कांटे-छुरी के भी लगते हैं पैसे; बेहद दिलचस्प है इसके पीछे की वजह
जनरल नॉलेज
7 Photos
इस देश में बदल रहा कुत्तों का रंग, 39 साल पहले हुई त्रासदी का अब क्यों हो रहा असर?
जनरल नॉलेज
6 Photos
क्या भारतीय नोटों के बीच में चांदी का तार लगा होता है, जानें क्या है इसके पीछे का सच
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
बलूचिस्तान पर कमेंट के बाद सलमान खान को पाकिस्तान ने घोषित किया आतंकवादी? शहबाज सरकार ने दी सफाई
दिल्ली NCR
एक बार क्लाउड सीडिंग करने पर कितना खर्च? दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दी जानकारी
विश्व
इस्लामाबाद से आए एक फोन कॉल ने बिगाड़ दी बात? पाक-तालिबान वार्ता के टूटने का असली कारण आया सामने
क्रिकेट
38 की उम्र में दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज बने रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर को पछाड़ बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion