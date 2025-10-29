एक ट्रेन में क्यों लगाए जाते हैं दो-दो इंजन, कैसे किया जाता है इन्हें कंट्रोल?

दिलचस्प बात यह है कि पहले इस सिस्टम को मैन्युअल कंट्रोल से चलाया जाता था, लेकिन अब आधुनिक ट्रेनों में डिजिटल इंटरफेस और सैटेलाइट सिंक्रोनाइजेशन के जरिए दोनों इंजनों को एक साथ नियंत्रित किया जा सकता है. इससे न सिर्फ ट्रेन की गति स्थिर रहती है, बल्कि ईंधन की बचत और सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है.