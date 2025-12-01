एक्सप्लोरर
India Population: कब से बढ़नी बंद हो जाएगी भारत की जनसंख्या, इस पर कैसे लग जाएगा ब्रेक?
Indian Population Growth Break: भारत की तेजी से बढ़ती आबादी अब सिर्फ कुछ दशकों की मेहमान है. कुछ वक्त के बाद इस आबादी पर धीरे-धीरे ब्रेक लगने वाला है. आइए जानें कि इसमें गिरावट कब आएगी.
भारत की जनसंख्या
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 01 Dec 2025 04:08 PM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
अगर विदेश में घूमते वक्त खो जाए पासपोर्ट तो कैसे होगी घर वापसी, जानें इस मुसीबत से कैसे पाएं छुटकारा
जनरल नॉलेज
7 Photos
इतने खतरनाक और भयानक कैसे हो जाते हैं चक्रवात, जानिए कौन सी ताकतें इसे बनाती हैं विनाशकारी?
जनरल नॉलेज
7 Photos
इस देश में आसमान छूती है अमीरी, फिर पीएम से मंत्री तक साइकिल चलाने पर क्यों हैं मजबूर?
जनरल नॉलेज
5 Photos
क्या अंतरिक्ष यात्रा के बाद सूसू-पॉटी के बैग धरती पर वापस लाते हैं एस्ट्रोनॉट्स, क्या होता है इनका?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'8.2 प्रतिशत की ग्रोथ रेट पर भारत को बधाई, पाकिस्तान को किस बात की बधाई दूं, आतंकवाद...', इंडिया की जीडीपी देखकर बोले PAK एक्सपर्ट
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र निकाय चुनाव में 22 नगर परिषदों में टले चुनाव तो भड़के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्य चुनाव आयोग पर साधा निशाना
इंडिया
सुपरवेपन 'पिनाका', 44 सेकंड में करता है 72 रॉकेट फायर, जानें कितनी है इसकी कीमत?
क्रिकेट
'सेब की तुलना संतरे से...', रोहित शर्मा की तुलना अफरीदी से करने पर भड़के पूर्व क्रिकेटर; दिया बड़ा बयान
Advertisement
जनरल नॉलेज
6 Photos
अगर विदेश में घूमते वक्त खो जाए पासपोर्ट तो कैसे होगी घर वापसी, जानें इस मुसीबत से कैसे पाएं छुटकारा
एबीपी लाइव
Opinion