ये वही ताकतें हैं जो बड़े-बड़े मकानों को रेत के महल जैसा ढहा देती हैं. एक तूफान की विनाशक क्षमता सिर्फ हवाओं से नहीं आती. यह तीन शक्तियों का सम्मिलित हमला होता है- हवा की ऊर्जा, समुद्री लहरों का दबाव और भारी बारिश. जब ये तीनों एक जगह एक साथ टकराते हैं तो कोई संरचना चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न हो, कुछ देर ही टिक पाती है.