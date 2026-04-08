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Whiskey War: न गोला न बारूद…व्हिस्की से 38 साल तक दो देशों ने लड़ी दुनिया की सबसे अजीबोगरीब जंग
Whiskey War: दुनिया में जहां युद्ध का नाम सुनते ही तबाही और खून-खराबे की तस्वीर उभरती है, वहीं एक ऐसी जंग भी रही जो शराब की बोतलों से लड़ी गई. आइए इस अजीबोगरीब जंग के बारे में आपको बताते हैं.
Whiskey War: आज के दौर में जब अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम की खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं, तब इतिहास के पन्नों से एक ऐसी जंग निकलकर आती है जो किसी मजाक से कम नहीं लगती है. बिना किसी मिसाइल और बिना किसी सिपाही की जान लिए लड़ी गई यह जंग पूरे 38 सालों तक चली. इस युद्ध का हथियार गोला-बारूद नहीं, बल्कि व्हिस्की की बोतलें थीं. हंस आइलैंड के नाम पर कनाडा और डेनमार्क ने जिस तरह अपनी संप्रभुता का प्रदर्शन किया, वह दुनिया की सबसे अनोखी और मजेदार कहानियों में से एक है.
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Published at : 08 Apr 2026 06:29 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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