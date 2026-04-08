अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक, दोनों देशों के पास इस पर दावा करने का कानूनी आधार था. यही वह वजह थी जिसने दो शांतिप्रिय देशों के बीच एक लंबे लेकिन मजेदार क्षेत्रीय विवाद को जन्म दिया. शुरुआत में जब इस द्वीप को लेकर खींचतान बढ़ी, तो 1973 में कनाडा और डेनमार्क के बीच एक औपचारिक संधि हुई.