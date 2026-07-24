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भारत के लिए क्यों जरूरी है लाल सागर, जानिए इस रूट से कितने प्रतिशत व्यापार करता है इंडिया?

लाल सागर भारत और दुनिया के लिए बेहद अहम समुद्री व्यापार मार्ग है. जानिए यह रूट क्यों महत्वपूर्ण है और इसका भारत के आयात-निर्यात पर क्या असर पड़ता है?

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Esha Yadav |  Updated at : 24 Jul 2026 06:54 AM (IST)
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Red Sea: लाल सागर दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है. भारत के कुल समुद्री व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है, इसलिए यहां होने वाली किसी भी हलचल का असर भारतीय कारोबार पर भी पड़ता है. आइये जानते हैं क्यों चर्चा में है लाल सागर.

लाल सागर इन दिनों लगातार चर्चा में बना हुआ है. इसकी वजह इस समुद्री मार्ग पर बढ़ते हमले और सुरक्षा से जुड़े खतरे हैं. इससे दुनियाभर पर असर पड़ रहा है. भारत भी इससे अछूता नहीं है, क्योंकि देश का बड़ा हिस्सा समुद्री व्यापार इसी रास्ते से होकर गुजरता है.

भारत के लिए कितना अहम है यह रास्ता?

लाल सागर भारत को यूरोप, अफ्रीका और भूमध्यसागरीय देशों से जोड़ने वाला सबसे अहम समुद्री रास्ता है. भारत के करीब 30 प्रतिशत समुद्री व्यापार और लगभग 80 प्रतिशत यूरोप के साथ होने वाला व्यापार इसी रूट से होकर गुजरता है. इसके अलावा भारत के कई निर्यात और आयात इसी रास्ते पर निर्भर हैं.

यह भी पढ़े: दुनिया में किस देश को सबसे ज्यादा मिलता है रेमिटेंस, किन देशों से आता है यह पैसा?

कौन-कौन सा सामान जाता है इस रूट से?

भारत से पेट्रोलियम, कपड़े, दवाइयां, मशीनरी, ऑटो पार्ट्स, चाय, कॉफी और कई अन्य सामान लाल सागर के रास्ते यूरोप और दूसरे देशों तक पहुंचते हैं. वहीं भारत कच्चा तेल, मशीनें और कई जरूरी सामान भी इसी मार्ग से आते जाते हैं. क्योंकि यह संमुद्री रास्ता है.

अगर यह रास्ता बंद हो जाए तो क्या होगा?

अगर लाल सागर का रास्ता बाधित होता है, तो जहाजों को अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से केप ऑफ गुड होप के रास्ते जाना पड़ता है सामान के लिए, जिसकी वजह से यात्रा कई दिन लंबी हो जाती है. ईंधन की खपत बढ़ती है और माल ढुलाई का सारा खर्चा भी बढ़ जाती है. इसका असर सामान की कीमतों और सप्लाई पर पड़ सकता है.

भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ सकता है?

अगर लाल सागर में हालात लंबे समय तक खराब रहे, तो भारत से सामान भेजने और विदेशों से सामान मंगाने का खर्च बढ़ सकता है. इससे कई चीजें महंगी भी हो सकती हैं. इससे कुछ सामान महंगे हो सकते हैं और व्यापार की रफ्तार भी प्रभावित हो सकती है. हालांकि, सरकार और शिपिंग कंपनियां हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं.

क्यों महत्वपूर्ण है लाल सागर?

लाल सागर सिर्फ एक समुद्र नहीं, बल्कि वैश्विक व्यापार की अहम कड़ी है या आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि यह रास्ता है सामान लाने जाने का. भारत जैसे बड़े व्यापारिक देश के लिए इस मार्ग का सुरक्षित रहना बेहद जरूरी है. यही कारण है कि इस इलाके में होने वाली हर छोटी-बड़ी घटना पर पूरी दुनिया की नजर बनी रहती है.

यह भी पढ़े: किसी पत्रकार पर हमला करना कितना बड़ा अपराध, जानें पत्रकारों के लिए भारत में क्या कानून?

Published at : 24 Jul 2026 06:54 AM (IST)
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