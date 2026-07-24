INDIA AT 2047राशिफलफोटो गैलरीमौसमEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजशताब्दी-जनशताब्दी, संपर्क क्रांति-राजधानी और मेल, इन ट्रेनों में क्या फर्क, क्यों अलग हैं नाम?

शताब्दी-जनशताब्दी, संपर्क क्रांति-राजधानी और मेल, इन ट्रेनों में क्या फर्क, क्यों अलग हैं नाम?

शताब्दी, जनशताब्दी, राजधानी, संपर्क क्रांति और मेल ट्रेन में क्या फर्क है? जानिए इन ट्रेनों के नाम अलग क्यों रखे गए हैं और इनकी खासियत क्या है, दरअसल हर एक नाम एक वजह से रखा गया है

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Esha Yadav |  Updated at : 24 Jul 2026 07:21 AM (IST)
Preferred Sources

Indian Railways: भारतीय रेलवे में कई तरह की ट्रेनें चलती हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शताब्दी, राजधानी, जनशताब्दी, संपर्क क्रांति और मेल ट्रेनों के नाम अलग-अलग क्यों होते हैं? क्यो रखे गएं इनके अलग अलग नाम क्या आप इसके पीछे की वजह जानते हैं? आइये जानते हैं आसान भाषा में समझते हैं.

हर ट्रेन का नाम अलग क्यों होता है?

भारतीय रेलवे अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से ट्रेनें चलाता है. किसी ट्रेन को तेज रफ्तार के लिए बनाया जाता है. तो किसी का मकसद ज्यादा शहरों को जोड़ना होता है. इसी वजह से इन ट्रेनों के नाम और सुविधाएं भी अलग होती हैं.

यह भी पढे़: CJP Protest Delhi: बड़े आंदोलन को संभालने के लिए कहां रिजर्व रहती है फोर्स? जानिए कितनी ताकतवर है दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था

शताब्दी एक्सप्रेस क्या है?

शताब्दी एक्सप्रेस भारत की सबसे तेज और प्रीमियम ट्रेनों में गिनी जाती है. यह आमतौर पर सुबह चलती है और उसी दिन अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है. इसमें यात्रियों को खाने-पीने की सुविधा भी दी जाती है. इसके कम स्टॉप होते हैं.

जनशताब्दी एक्सप्रेस किसके लिए है?

जनशताब्दी एक्सप्रेस को शताब्दी का किफायती विकल्प माना जाता है. इसका किराया शताब्दी से कम होता है. ताकि ज्यादा लोग इसमें सफर कर सकें. हालांकि, इसमें सुविधाएं भी शताब्दी के मुकाबले थोड़ी कम होती हैं.

राजधानी एक्सप्रेस की क्या खासियत है?

राजधानी एक्सप्रेस देश की राजधानी दिल्ली को अलग-अलग राज्यों की राजधानियों और बड़े शहरों से जोड़ती है. यह लंबी दूरी की तेज ट्रेनों में शामिल है. इसमें एसी कोच होते हैं. यात्रियों को भोजन की सुविधा भी मिलती है.

संपर्क क्रांति एक्सप्रेस क्यों शुरू की गई?

संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का मकसद देश के अलग-अलग राज्यों और बड़े शहरों को दिल्ली से बेहतर तरीके से जोड़ना था. इन ट्रेनों के स्टॉप आमतौर पर कम होते हैं. जिससे यात्रा का समय कम हो जाता है.

मेल ट्रेन क्या होती है?

मेल ट्रेनें पहले डाक पहुंचाने के लिए शुरू की गई थीं. समय के साथ इनमें यात्रियों का सफर भी शुरू हो गया. आज ये ट्रेनें कई शहरों और छोटे स्टेशनों पर रुकती हैं. इसलिए आम लोगों के लिए ये काफी अहम मानी जाती हैं.

किस ट्रेन में सफर करना बेहतर है?

अगर आपको जल्दी पहुंचना है. तो शताब्दी या राजधानी एक्सप्रेस बेहतर विकल्प हो सकती हैं. अगर कम खर्च में सफर करना चाहते हैं. तो जनशताब्दी अच्छी मानी जाती है. वहीं, संपर्क क्रांति और मेल ट्रेनें लंबी दूरी और ज्यादा स्टेशनों को जोड़ने में अहम भूमिका निभाती हैं. भारतीय रेलवे हर तरह के यात्रियों की जरूरत को ध्यान में रखकर अलग-अलग प्रकार की ट्रेनें चलाता है. इसलिए अगली बार जब आप किसी ट्रेन का नाम देखें. तो समझ जाएंगे कि उसका नाम ही उसकी खासियत के बारे में काफी कुछ बता देता है.

यह भी पढे़: दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद, जानिए इससे DMRC को कितना होगा नुकसान?

Published at : 24 Jul 2026 07:21 AM (IST)
Tags :
Shatabdi Express Rajdhani Express Jan Shatabdi Express
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
शताब्दी-जनशताब्दी, संपर्क क्रांति-राजधानी और मेल, इन ट्रेनों में क्या फर्क, क्यों अलग हैं नाम?
शताब्दी-जनशताब्दी, संपर्क क्रांति-राजधानी और मेल, इन ट्रेनों में क्या फर्क, क्यों अलग हैं नाम?
जनरल नॉलेज
भारत के लिए क्यों जरूरी है लाल सागर, जानिए इस रूट से कितने प्रतिशत व्यापार करता है इंडिया?
भारत के लिए क्यों जरूरी है लाल सागर, जानिए इस रूट से कितने प्रतिशत व्यापार करता है इंडिया?
जनरल नॉलेज
पाकिस्तान या भारत, कहां के शिक्षा मंत्री हैं सबसे ज्यादा पढ़े लिखे? यहां जानिए उनकी योग्यता
पाकिस्तान या भारत, कहां के शिक्षा मंत्री हैं सबसे ज्यादा पढ़े लिखे? यहां जानिए उनकी योग्यता
जनरल नॉलेज
भारत के अलावा पाकिस्तान में भी हो चुके सीजेपी जैसे प्रोटेस्ट, जानिए किन मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे छात्र?
भारत के अलावा पाकिस्तान में भी हो चुके सीजेपी जैसे प्रोटेस्ट, जानिए किन मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे छात्र?
Advertisement

वीडियोज

Bigg Boss 20 का नया लोगो जारी, Salman Khan की वापसी को लेकर बढ़ा उत्साह
Jana Nayagan Review: Thalapathy Vijay के स्वैग और एक्शन ने जीता फैंस का दिल
NEET Paper Leak पर Salman Khan ने तोड़ी चुप्पी, स्टूडेंट्स के लिए कही बड़ी बात
Lock Upp 2 में Yogesh Rawat की वापसी? Reports ने बढ़ाई फैंस की उम्मीद
Shah Rukh Khan की King का आखिरी शूट विदेश में? नई Reports आईं सामने
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जंतर-मंतर प्रदर्शन से जुड़ा पाकिस्तान कनेक्शन, दिल्ली पुलिस ने लिया ये एक्शन, लोगों से की अपील
जंतर-मंतर प्रदर्शन से जुड़ा पाकिस्तान कनेक्शन, दिल्ली पुलिस ने लिया ये एक्शन, लोगों से की अपील
इंडिया
दिल्ली में आज घर से निकलें तो संभल के! एक तरफ CJP का अनशन, दूसरी तरफ 17 मेट्रो स्टेशन रहेंगे बंद
दिल्ली में आज घर से निकलें तो संभल के! एक तरफ CJP का अनशन, दूसरी तरफ 17 मेट्रो स्टेशन रहेंगे बंद
स्पोर्ट्स
Fact Check: जंतर-मंतर पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर क्या विराट कोहली ने किया है कोई ट्वीट, वायरल पोस्ट की सच्चाई जानिए
Fact Check: जंतर-मंतर पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर क्या विराट कोहली ने किया है कोई ट्वीट, वायरल पोस्ट की सच्चाई जानिए
बिहार
Mumbai News: दादर में हिरासत में लिए गए छात्र का दावा, ' पुलिस ने कहा तुम्हारी जेब में 50-50 ग्राम ड्रग्स...'
मुंबई: दादर में हिरासत में लिए गए छात्र का दावा, ' पुलिस ने कहा तुम्हारी जेब में 50-50 ग्राम ड्रग्स...'
ओटीटी
ओटीटी पर होगी विराट कर्णा-नभा नटेश की 'नागबंधम' की एंट्री, जानें- कब और कहां देखें ये फैंटेसी कहानी
ओटीटी पर होगी विराट कर्णा-नभा नटेश की 'नागबंधम' की एंट्री, जानें- कब और कहां देखें ये फैंटेसी कहानी
ट्रेंडिंग
Bihar Protest Viral Video: टीयर गैस का इंतजाम नहीं है? प्रदर्शन के बीच बिहार के छात्रों ने पुलिस से पूछा सवाल, VIDEO वायरल
टीयर गैस का इंतजाम नहीं है? प्रदर्शन के बीच बिहार के छात्रों ने पुलिस से पूछा सवाल, VIDEO वायरल
टेक्नोलॉजी
फास्ट चार्जर से भी स्लो चार्ज हो रहा है पावर बैंक? ये हो सकते हैं कारण
फास्ट चार्जर से भी स्लो चार्ज हो रहा है पावर बैंक? ये हो सकते हैं कारण
शिक्षा
MP Private University: इस राज्य में अब आसानी से खोल सकेंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सरकार ने आसान की प्रक्रिया
इस राज्य में अब आसानी से खोल सकेंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सरकार ने आसान की प्रक्रिया
ENT LIVE
Bigg Boss 20 का फर्स्ट लुक जारी, Salman Khan की होस्टिंग को लेकर बढ़ी चर्चा
Bigg Boss 20 का फर्स्ट लुक जारी, Salman Khan की होस्टिंग को लेकर बढ़ी चर्चा
ENT LIVE
Jana Nayagan Review: Thalapathy Vijay का स्वैग और एक्शन फैंस के लिए ट्रीट
Jana Nayagan Review: Thalapathy Vijay का स्वैग और एक्शन फैंस के लिए ट्रीट
ENT LIVE
NEET Protest पर Salman Khan का समर्थन, बोले- आंदोलन को राजनीतिक न बनाया जाए
NEET Protest पर Salman Khan का समर्थन, बोले- आंदोलन को राजनीतिक न बनाया जाए
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Yogesh Rawat की री-एंट्री? Sufi और Apoorva Makhija को लेकर बड़ा ट्विस्ट
Lock Upp 2 में Yogesh Rawat की री-एंट्री? Sufi और Apoorva Makhija को लेकर बड़ा ट्विस्ट
ENT LIVE
King के फाइनल शूट के लिए विदेश जाएंगे Shah Rukh Khan, US या South America में होगी शूटिंग
King के फाइनल शूट के लिए विदेश जाएंगे Shah Rukh Khan, US या South America में होगी शूटिंग
Embed widget