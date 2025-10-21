घर को लोहे जैसा मजबूत कैसे बनाती है सीमेंट, आखिर इसमें ऐसा क्या मिलाया जाता है?

सीमेंट में समय-समय पर कुछ विशेष एडिटिव्स और फ्लाई ऐश भी मिलाए जाते हैं. फ्लाई ऐश को कोयले की बिजली उत्पादन इकाइयों से प्राप्त किया जाता है और यह सीमेंट को और अधिक टिकाऊ, फटने से मुक्त और पर्यावरण के अनुकूल बनाता है.