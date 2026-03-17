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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजइस देश में ब्लैक आउट, अंधेरे में डूब गया एक-एक घर! क्या तेल संकट की वजह से हुआ ऐसा?

इस देश में ब्लैक आउट, अंधेरे में डूब गया एक-एक घर! क्या तेल संकट की वजह से हुआ ऐसा?

दुनिया में एक देश ऐसा है, जो वर्तमान में अपने सबसे खराब बिजली संकट से जूझ रहा है, जहां पावर ग्रिड फेल होने के कारण पूरा देश अंधेरे में डूब गया है. सरकार धीरे-धीरे बिजली बहाल करने की कोशिश कर रही है.

By : निधि पाल | Updated at : 17 Mar 2026 08:42 PM (IST)
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कैरिबियाई देश क्यूबा इस वक्त अपने इतिहास के सबसे भीषण ऊर्जा संकट से गुजर रहा है. लगभग 1.1 करोड़ की आबादी वाला यह देश पूरी तरह ब्लैकआउट का शिकार हो गया है, जिससे वहां जनजीवन पूरी तरह ठप पड़ गया है. जर्जर पावर ग्रिड और तेल की कमी ने इस संकट को इतना गहरा कर दिया है कि अस्पतालों से लेकर घरों तक में सन्नाटा पसरा है. यह केवल एक तकनीकी विफलता नहीं है, बल्कि इसके पीछे अंतरराष्ट्रीय राजनीति और कड़े आर्थिक प्रतिबंधों की एक लंबी कहानी छिपी है.

पावर ग्रिड की जर्जर हालत और अचानक विफलता

क्यूबा के ऊर्जा और खान मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर देश के इलेक्ट्रिकल सिस्टम के पूरी तरह ठप होने की पुष्टि की है. अधिकारियों का कहना है कि सोमवार को देश का मुख्य पावर ग्रिड अचानक फेल हो गया, जिससे एक झटके में पूरे द्वीप की बिजली गुल हो गई. इस संकट की मुख्य वजह ग्रिड का जर्जर बुनियादी ढांचा बताया जा रहा है, जो दशकों से सही रखरखाव के अभाव में बेहद कमजोर हो चुका है. सरकार अब इस सिस्टम को दोबारा पटरी पर लाने के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन चुनौतियां पहाड़ जैसी हैं.

धीरे-धीरे बिजली बहाली की कोशिशें और डर

बिजली निदेशालय के प्रमुख लाजारो गुएरा ने मीडिया को बताया कि थर्मल पावर प्लांट को फिर से चालू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि यह काम बहुत सावधानी और धीरे-धीरे करना होगा. जब इलेक्ट्रिकल सिस्टम बहुत कमजोर होता है, तो उस पर अचानक लोड डालने से वह दोबारा फेल हो सकता है. फिलहाल सरकार का पूरा जोर ग्रिड को स्थिर करने पर है ताकि एक बार बिजली आने के बाद वह दोबारा न चली जाए. विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रक्रिया में अभी और समय लग सकता है.

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अंधेरे में डूबी रात और नागरिकों का दर्द

क्यूबा के नागरिक इस वक्त बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. पिछले चार महीनों में यह तीसरी बड़ी बिजली कटौती है, जिसने लोगों का धैर्य जवाब दे गया है. हवाना और अन्य शहरों की गलियों में रात के वक्त केवल मोमबत्तियों की रोशनी दिखाई दे रही है. घरों में रखा खाना खराब हो रहा है और गर्मी के कारण लोगों का सोना मुहाल है. यहां के कई नागरिक इतने परेशान हैं कि वे अब इस देश को छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं. बुजुर्गों के लिए बिना बिजली और बुनियादी सुविधाओं के जीवन काटना असंभव होता जा रहा है.

अस्पतालों और संचार क्षेत्र को दी जा रही प्राथमिकता

सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, कड़ी मशक्कत के बाद राजधानी हवाना के केवल 5% निवासियों और कुछ चुनिंदा अस्पतालों में बिजली बहाल की जा सकी है. प्रशासन इस समय अस्पतालों और संचार सेवाओं को प्राथमिकता दे रहा है, ताकि आपातकालीन सेवाएं चालू रह सकें. हालांकि, अधिकारियों ने साफ कहा है कि जो छोटे सर्किट बहाल किए गए हैं, उनके दोबारा फेल होने की पूरी आशंका बनी हुई है. जब तक मुख्य ग्रिड पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता, तब तक बिजली की आंख-मिचौली जारी रहेगी.

तेल संकट और जर्जर इंफ्रास्ट्रक्चर का दोहरा प्रहार

क्यूबा में इस ब्लैकआउट के पीछे तेल संकट एक बड़ी वजह बनकर उभरा है. देश के पास अपने पावर प्लांट चलाने के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं है. क्यूबा अपनी तेल जरूरतों के लिए मुख्य रूप से वेनेजुएला और अन्य सहयोगी देशों पर निर्भर रहता है, लेकिन वहां से होने वाली आपूर्ति में भारी कमी आई है. इसके साथ ही, क्यूबा के पावर प्लांट काफी पुराने हो चुके हैं और उनके पुर्जे बदलने के लिए सरकार के पास विदेशी मुद्रा की भारी कमी है. तेल की कमी और पुरानी मशीनों के मेल ने देश को अंधेरे की ओर धकेल दिया है.

अमेरिका की नाकाबंदी और राजनीतिक दबाव

क्यूबा सरकार ने इस ऊर्जा संकट के लिए सीधे तौर पर अमेरिका द्वारा लगाई गई आर्थिक और ऊर्जा नाकाबंदी को जिम्मेदार ठहराया है. अमेरिकी प्रशासन क्यूबा पर लगातार राजनीतिक और आर्थिक उदारीकरण के लिए दबाव बना रहा है. डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने क्यूबा को तेल आपूर्ति करने वाले देशों पर टैरिफ लगाने की चेतावनी दी थी, जिससे क्यूबा की ईंधन सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई है. अमेरिका का तर्क है कि वह क्यूबा में लोकतंत्र और मानवाधिकारों की बहाली चाहता है, जबकि क्यूबा इसे अपनी संप्रभुता पर हमला मानता है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 17 Mar 2026 08:42 PM (IST)
Tags :
Cuba Cuba Energy Crisis Cuba Blackout
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