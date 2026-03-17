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आलिया भट्ट के बर्थडे सेलिब्रेशन की इनसाइड तस्वीरें, पति रणबीर ने किया किस, बेटी राहा ने लिखा लेटर
आलिया भट्ट ने हाल ही में बर्थडे सेलिब्रेट किया है. इस बर्थडे सेलिब्रेशन में उनकी फैमिली उनके साथ थी. आलिया ने हांगकांग में बर्थडे सेलिब्रेट किया.
एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने 15 मार्च को बर्थडे सेलिब्रेट किया. वो 33 साल की हो गई हैं. आलिया ने हांगकांग में बर्थडे मनाया. इस दौरान रणबीर कपूर भी साथ थे.
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Published at : 17 Mar 2026 09:35 PM (IST)
Tags :Ranbir Kapoor Alia Bhatt
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प्रेम कुमारJournalist
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