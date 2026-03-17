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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडआलिया भट्ट के बर्थडे सेलिब्रेशन की इनसाइड तस्वीरें, पति रणबीर ने किया किस, बेटी राहा ने लिखा लेटर

आलिया भट्ट के बर्थडे सेलिब्रेशन की इनसाइड तस्वीरें, पति रणबीर ने किया किस, बेटी राहा ने लिखा लेटर

आलिया भट्ट ने हाल ही में बर्थडे सेलिब्रेट किया है. इस बर्थडे सेलिब्रेशन में उनकी फैमिली उनके साथ थी. आलिया ने हांगकांग में बर्थडे सेलिब्रेट किया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 17 Mar 2026 09:35 PM (IST)
आलिया भट्ट ने हाल ही में बर्थडे सेलिब्रेट किया है. इस बर्थडे सेलिब्रेशन में उनकी फैमिली उनके साथ थी. आलिया ने हांगकांग में बर्थडे सेलिब्रेट किया.

एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने 15 मार्च को बर्थडे सेलिब्रेट किया. वो 33 साल की हो गई हैं. आलिया ने हांगकांग में बर्थडे मनाया. इस दौरान रणबीर कपूर भी साथ थे.

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आलिया ने इस वेकेशन को खूब एंजॉय किया. उन्होंने बेटी राहा के साथ समय बिताया. राहा ने एक लेटर बनाया आलिया के लिए.
आलिया ने इस वेकेशन को खूब एंजॉय किया. उन्होंने बेटी राहा के साथ समय बिताया. राहा ने एक लेटर बनाया आलिया के लिए.
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इसके अलावा आलिया के पेरेंट्स ने फूल और लेटर भी भेजा. इसमें आलिया के लिए खास मैसेज लिखा था.
इसके अलावा आलिया के पेरेंट्स ने फूल और लेटर भी भेजा. इसमें आलिया के लिए खास मैसेज लिखा था.
Published at : 17 Mar 2026 09:35 PM (IST)
Tags :
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