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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीकेंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में 144 पदों पर निकली भर्ती, 10वीं-12वीं पास के लिए शानदार मौका

केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में 144 पदों पर निकली भर्ती, 10वीं-12वीं पास के लिए शानदार मौका

केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने 144 नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है.इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.जानें भर्ती से जुड़ी जानकारी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Rajni Upadhyay | Updated at : 17 Mar 2026 05:24 PM (IST)
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सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह एक बेहतरीन अवसर है. केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा 144 नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है. इस भर्ती में मल्टी-टास्किंग स्टाफ, लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क, असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर सहित कई महत्वपूर्ण पद शामिल हैं.

कितने पदों पर होगी भर्ती ?
इस भर्ती अभियान के तहत कुल 144 पदों को भरा जाएगा. इसमें विभिन्न श्रेणियों के पद शामिल हैं, जैसे प्रशासनिक पद, तकनीकी पद और सहायक स्टाफ. एमटीएस, एलडीसी, यूडीसी, सहायक, स्टेनोग्राफर, ड्राइवर, तकनीकी सहायक, नर्सिंग अधिकारी जैसे पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. हर पद के लिए सीटों की संख्या अलग-अलग निर्धारित की गई है.

क्या चाहिए योग्यता ?
इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार निर्धारित की गई है. एमटीएस और अन्य सहायक पदों के लिए न्यूनतम 10वीं पास होना आवश्यक है. क्लर्क और असिस्टेंट जैसे पदों के लिए 12वीं पास या स्नातक डिग्री मांगी गई है.वहीं उच्च पदों के लिए ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या संबंधित क्षेत्र में तकनीकी डिग्री की  आवश्यक होगी .

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उम्र सीमा
उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, जबकि अधिकतम आयु 35 से 40 वर्ष है,  आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए सरकारी नियमों के अनुसार उम्र सीमा में छूट दी जायेगी.

चयन प्रक्रिया 
इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन कई चरणों में किया जाएगा.सबसे पहले लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें उम्मीदवारों की सामान्य ज्ञान, विषय ज्ञान और योग्यता की जांच की जाएगी. इसके बाद कुछ पदों के लिए स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट भी लिया जा सकता है. अंतिम चरण में दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा. 

कैसे करें आवेदन

इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से शुरू की गई है.उम्मीदवारों को सबसे पहले  केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वहां “Recruitment/Notification” सेक्शन में जाकर संबंधित भर्ती लिंक पर क्लिक करना होगा. इसके बाद उम्मीदवार को SAMARTH पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा और आवश्यक जानकारी जैसे नाम, पता, शैक्षणिक विवरण आदि भरना होगा.सभी जरूरी दस्तावेज जैसे फोटो, हस्ताक्षर और प्रमाण पत्र अपलोड करने के बाद आवेदन शुल्क जमा करना होगा. अंत में आवेदन फॉर्म को सबमिट कर उसका प्रिंट आउट निकालना जरूरी है.इस प्रिंटेड फॉर्म पर हस्ताक्षर करके इसे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जनकपुरी, नई दिल्ली पर डाक के माध्यम से भेजना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन अधूरा माना जाएगा.

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Published at : 17 Mar 2026 05:24 PM (IST)
Tags :
Education Sarkari Naukri JOB CSU
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