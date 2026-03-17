कौन हैं कुलदीप यादव की दुल्हन? कहां हुई पहली मुलाकात? जानें लव मैरिज है या अरेंज

कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने के बाद 14 मार्च, शनिवार को मसूरी में शादी की. कुलदीप की दुल्हन का नाम वंशिका सिंह है. लेकिन अगर आप भी नहीं जानते हैं कि आखिरी भारतीय स्पिनर कुलदीप की दुल्हन कौन हैं? दोनों की पहली मुलाकात कहां हुई? कुलदीप ने लव मैरिज की है या अरेंज मैरिज? यहां आपको सभी डिटेल मिलेगी.

कौन हैं कुलदीप यादव की दुल्हन?

बता दें कि कुलदीप की दुल्हन का नाम वंशिका सिंह है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वंशिका बचपन से ही पढ़ने में तेज रहीं. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न से मास्टर्स किया और भारत में LIC में एडमिनिस्ट्रेटिव बनीं. दोनों ने 04 जून, 2025 को लखनऊ में एक पारंपरिक समारोह के दौरान सगाई की थी. पहले दोनों नवंबर 2025 में ही शादी करने वाले थे, लेकिन कुलदीप के बिजी शेड्यूल के कारण शादी को आगे बढ़ाया गया.

कुलदीप और वंशिका की पहली मुलाकात कहां हुई?

कानपुर के रहने वाले कुलदीप यादव की पत्नी वंशिका भी कानपुर की ही रहने वाली हैं. कुलदीप और वंशिका बचपन के दोस्त हैं. दोनों बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं. कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया कि सिर्फ कुलदीप और वंशिका के दोस्त होने के साथ-साथ दोनों का परिवार भी एक दूसरे के काफी करीबी है. कुलदीप का घर कानपुर के लाल बंगले इलाके में है, जबकि वंशिका श्याम नगर से हैं.

लव मैरिज या अरेंज मैरिज?

कुलदीप ने अपनी बचपन की दोस्त से शादी की है. उनकी तरफ से अपनी शादी को लव या अरेंज मैरिज तो नहीं बताया गया है. हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि दोनों की शादी अरेंज मैरिज तो नहीं है, क्योंकि दोनों बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे.

लंबे वक्त से कुलदीप यादव के साथ जुड़े रहने के बाद भी वंशिका लाइमलाइट से दूर रहीं. इंटरनेट पर उनके बारे में ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है. संभवत: वंशिका सोशल मीडिया पर भी नहीं हैं, क्योंकि कुलदीप ने शादी की तस्वीरें शेयर करते वक्त वंशिका को टैग नहीं किया था.

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