भारत के अलावा और किन किन देशों से जंग लड़ चुका है पाकिस्तान? कहां कहां मिली है हार

पाकिस्तान और भारत के बीच अब तक चार बड़े युद्ध और कई सैन्य संघर्ष हो चुके हैं. ज्यादातर की जड़ जम्मू-कश्मीर विवाद रहा है. भारत और पाकिस्तान के विभाजन के तुरंत बाद जम्मू-कश्मीर में पहला युद्ध शुरू हुआ. पाकिस्तान समर्थित कबायली लड़ाकों के कश्मीर में घुसने के बाद महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे.