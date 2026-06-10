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भारत के अलावा और किन किन देशों से जंग लड़ चुका है पाकिस्तान? कहां कहां मिली है हार
पाकिस्तान और भारत के बीच अब तक चार बड़े युद्ध और कई सैन्य संघर्ष हो चुके हैं. ज्यादातर की जड़ जम्मू-कश्मीर विवाद रहा है. भारत और पाकिस्तान के विभाजन के तुरंत बाद जम्मू-कश्मीर में पहला युद्ध शुरू हुआ.
Pakistan Wars: भारत और पाकिस्तान की सालों पुरानी दुश्मनी तो सभी जानते हैं. वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के बारे में भी ज्यादातर लोग जानते हैं. लेकिन कई लोगों के मन में यह भी सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान ने सिर्फ भारत से ही जंग लड़ी है. दरअसल 1947 में पाकिस्तान के गठन के बाद पाकिस्तान का भारत के अलावा दूसरे देशों से भी सैन्य टकराव रहा है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि भारत के अलावा पाकिस्तान किन-किन देशों से जंग लड़ चुका है और कहां उसे जीत मिली और कहां हार मिली.
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Published at : 10 Jun 2026 01:05 AM (IST)
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