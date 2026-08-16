स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सHockey1994 से जिस टीम को नहीं हरा पाई भारत, हॉकी वर्ल्ड कप में अगला मैच उसी के साथ

1994 से जिस टीम को नहीं हरा पाई भारत, हॉकी वर्ल्ड कप में अगला मैच उसी के साथ

Hockey World Cup 2026: हॉकी वर्ल्ड कप का आगाज 15 अगस्त से हो गया है, पहले मैच में भारत ने वेल्स को 3-1 से हराया. अब अगला मैच उस टीम के साथ है, जिसके खिलाफ वर्ल्ड कप में आखिरी जीत 1994 में मिली थी.

Written By : शिवम |  Updated at : 16 Aug 2026 02:13 PM (IST)
Preferred Sources

पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप के 16वें संस्करण (Hockey World Cup 2026) का आगाज शनिवार से हो गया है, जिसकी मेजबानी बेल्जियम और नीदरलैंड संयुक्त रूप से कर रहे हैं. भारत पूल डी में है, जहां उसने पहले मैच में वेल्स को 3-1 से हराकर शानदार शुरुआत की. स्वतंत्रता दिवस के दिन हुए इस मुकाबले में संजय ने आठवें मिनट में पहला गोल दागकर बढ़त दिलाई थी, अगले 3 मिनट के अंदर हरमनप्रीत ने भारत के लिए दूसरा गोल कर दिया. इसके बाद उन्होंने 43वें मिनट में अपना दूसरा और टीम का तीसरा गोल किया, वेल्स की तरफ 56वें मिनट में एक गोल आया लेकिन इसके बाद कोई गोल नहीं हो सका और भारत इस मैच को जीत गया. अब भारत का अगला मैच इंग्लैंड के साथ है.

भारतीय हॉकी टीम का अगला मैच कब है?

हॉकी वर्ल्ड कप में भारत का अगला मैच इंग्लैंड के साथ 17 अगस्त को है. ये मैच एम्स्टेलवीन में होगा, जो शाम 6:30 बजे से शुरू होगा. हॉकी वर्ल्ड कप में भारत और इंग्लैंड के बीच अभी तक 9 मैच हुए हैं. 1994 के बाद भारत इंग्लैंड से वर्ल्ड कप में नहीं जीत पाया है. 

भारतीय हॉकी बनाम इंग्लैंड हॉकी हेड टू हेड (वर्ल्ड कप में)

हॉकी वर्ल्ड कप में भारत और इंग्लैंड के बीच 9 मैच हुए हैं, जिसमें से 4 इंग्लैंड और 3 भारत ने जीते हैं. लेकिन भारत ने अपना आखिरी मैच 1994 में जीता था. 1975 में दोनों पहली बार वर्ल्ड कप में भिड़ी, जहां भारत ने 2-1 से जीत दर्ज की. इसी संस्करण भारत ने वर्ल्ड कप खिताब जीता था.

इसके बाद 1978 में भारत बनाम इंग्लैंड मैच ड्रा हुआ, 1982 में भारत ने 4-2 से जीत दर्ज की। 1994 में 1-0 से हराया. लेकिन इसके बाद कहानी पलट गई. 2002 में इंग्लैंड ने भारत को 3-2 से, 2006 में 3-2, 2010 में 3-2 से और 2014 में 2-1 से हराया.

यह भी पढ़ें- 23 साल में ऑस्ट्रेलिया की पहली हार पर क्या बोले कप्तान पैट कमिंस

मैच का लाइव प्रसारण कहां?

हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के मैचों का लाइव प्रसारण भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर हो रहा है. लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर हो रही है.

पूल स्टेज में भारत का आखिरी मैच पाकिस्तान के साथ 19 अगस्त को है. बता दें कि इंग्लैंड पहले मैच में पाकिस्तान को 4-1 से हराकर आ रही है. ऐसे में भारत बनाम इंग्लैंड मैच रोमांचक और महत्वपूर्ण होगा.

यह भी पढ़ें- 'अगर साईं फिट हो जाए तो भी...' देवदत्त पडिक्कल को पूर्व क्रिकेटर ने बताया वरदान

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 16 Aug 2026 02:13 PM (IST)
Tags :
Indian Hockey Team IND VS ENG HOCKEY INDIA Hockey World Cup 2026 India Vs England Hockey
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Hockey
1994 से जिस टीम को नहीं हरा पाई भारत, हॉकी वर्ल्ड कप में अगला मैच उसी के साथ
1994 से जिस टीम को नहीं हरा पाई भारत, हॉकी वर्ल्ड कप में अगला मैच उसी के साथ
Hockey
आजादी के दिन जीता भारत, वर्ल्ड कप में जीत के साथ किया आगाज
आजादी के दिन जीता भारत, वर्ल्ड कप में जीत के साथ किया आगाज
Hockey
आज Hockey World Cup में भारत का पहला मैच, जानें कब और कहां देखें?
आज हॉकी वर्ल्ड कप में भारत का पहला मैच, जानें कब और कहां देखें?
Hockey
51 साल से वर्ल्ड कप ना जीतने का दुख, ABP से बोले वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी अशोक ध्यानचंद
51 साल से वर्ल्ड कप ना जीतने का दुख, ABP से बोले वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी अशोक ध्यानचंद
Advertisement

वीडियोज

Amit Shah On Vande Matarm: वंदे मातरम् पर Amit Shah का कांग्रेस पर हमला, कहा - 'जनता से मांगे माफी'
Vande Mataram Controversy: वंदे मातरम् पर कांग्रेस को बीजेपी ने घेरा, कहा- 'संविधान का अपमान किया'
Jharkhand Student Protest Update: छात्रों को नहीं सुन रही हेमंत सरकार! | Hemant Soren | ABP News
Akhil Sachdeva ने खोला राज, Emraan Hashmi ने खुद किया था Call; Awarapan 2 का गाना होगा खास
Awarapan 2 ने Batwara 1947 को पछाड़ा, Sunny Deol की फिल्म पर भारी पड़ी Emraan Hashmi की Movie
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व’, PM मोदी के बयान पर चिदंबरम का पलटवार
‘मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व’, PM मोदी के बयान पर चिदंबरम का पलटवार
महाराष्ट्र
राहुल को मिले नोटिस पर संजय राउत ने पूछा- इडियट असंसदीय शब्द कैसे?
राहुल को मिले नोटिस पर संजय राउत ने पूछा- इडियट असंसदीय शब्द कैसे?
बॉलीवुड
'तुम्हारे बिना जिंदगी कितनी बोरिंग होती...' सैफ के बर्थडे पर करीना ने लुटाया प्यार
'तुम्हारे बिना जिंदगी कितनी बोरिंग होती...' सैफ के बर्थडे पर करीना ने लुटाया प्यार
क्रिकेट
'अगर साईं फिट हो जाए तो भी...' देवदत्त पडिक्कल को पूर्व क्रिकेटर ने बताया वरदान
'अगर साईं फिट हो जाए तो भी...' देवदत्त पडिक्कल को पूर्व क्रिकेटर ने बताया वरदान
इंडिया
पहलगाम के बाद भारत ने कैसे तय किए टारगेट? डोभाल ने बताया ऑपरेशन का प्लान
पहलगाम के बाद भारत ने कैसे तय किए टारगेट? डोभाल ने बताया ऑपरेशन का प्लान
इंडिया
वाराणसी एयरपोर्ट पर यात्री की बंदूक से चली गोली, दो लोग घायल
वाराणसी एयरपोर्ट पर यात्री की बंदूक से चली गोली, दो लोग घायल
हेल्थ
Smoking Side Effects: क्या पहली ही सिगरेट से खराब होने लगते हैं फेफड़े? जानें सच
क्या पहली ही सिगरेट से खराब होने लगते हैं फेफड़े? जानें सच
टेक्नोलॉजी
मोबाइल की ब्लू लाइट से बचाएगा ये स्क्रीन प्रोटेक्टर? जानें सच्चाई
मोबाइल की ब्लू लाइट से बचाएगा ये स्क्रीन प्रोटेक्टर? जानें सच्चाई
ENT LIVE
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
ENT LIVE
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
ABP NEWS
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
ABP NEWS
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
ABP NEWS
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
Embed widget