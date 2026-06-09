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River Cleaning: किसी नदी को साफ करने का क्या होता है प्रोसेस, इस पर कितना पैसा होता है खर्च?
River Cleaning: देश में नमामि गंगे जैसे प्रोजेक्ट्स जोर-शोर से चल रहे हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि किसी भी नदी को साफ करने में कितना खर्चा आता है और उसकी प्रक्रिया क्या होती है.
River Cleaning: नदियां शहरों, खेती और इकोसिस्टम की जीवन रेखा होती हैं. लेकिन उन्हें साफ रखना सिर्फ पानी से कचरा हटाने से काफी ज्यादा मुश्किल काम है. नदी की सफाई के आधुनिक प्रोजेक्ट्स में गंदे पानी का ट्रीटमेंट, इंडस्ट्रियल प्रदूषण पर रोक, ड्रेजिंग, इकोसिस्टम को ठीक करना और लंबे समय तक देखभाल शामिल है. आइए जानते हैं कि किसी भी नदी को साफ करने का क्या प्रोसेस होता है और इस पर कितना पैसा खर्च होता है.
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Published at : 09 Jun 2026 11:33 AM (IST)
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