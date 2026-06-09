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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजRiver Cleaning: किसी नदी को साफ करने का क्या होता है प्रोसेस, इस पर कितना पैसा होता है खर्च?

River Cleaning: किसी नदी को साफ करने का क्या होता है प्रोसेस, इस पर कितना पैसा होता है खर्च?

River Cleaning: देश में नमामि गंगे जैसे प्रोजेक्ट्स जोर-शोर से चल रहे हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि किसी भी नदी को साफ करने में कितना खर्चा आता है और उसकी प्रक्रिया क्या होती है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 09 Jun 2026 11:35 AM (IST)
River Cleaning: देश में नमामि गंगे जैसे प्रोजेक्ट्स जोर-शोर से चल रहे हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि किसी भी नदी को साफ करने में कितना खर्चा आता है और उसकी प्रक्रिया क्या होती है.

River Cleaning: नदियां शहरों, खेती और इकोसिस्टम की जीवन रेखा होती हैं. लेकिन उन्हें साफ रखना सिर्फ पानी से कचरा हटाने से काफी ज्यादा मुश्किल काम है. नदी की सफाई के आधुनिक प्रोजेक्ट्स में गंदे पानी का ट्रीटमेंट, इंडस्ट्रियल प्रदूषण पर रोक, ड्रेजिंग, इकोसिस्टम को ठीक करना और लंबे समय तक देखभाल शामिल है. आइए जानते हैं कि किसी भी नदी को साफ करने का क्या प्रोसेस होता है और इस पर कितना पैसा खर्च होता है.

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सफाई की प्रक्रिया पानी की सतह पर तैरने वाले कचरे जैस प्लास्टिक की बोतल, पॉलीथीन बैग, कूड़ा करकट और दूसरी चीजों को हटाने से शुरू होती है. अधिकारी कचरा इकट्ठा करने के लिए ट्रैश स्किमर, नावों और आजकल ऑटोमेटिक रोबोटिक सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं. ऐसा इसलिए ताकि कचरा नदी में आगे बहने से पहले ही हटा दिया जाए.
सफाई की प्रक्रिया पानी की सतह पर तैरने वाले कचरे जैस प्लास्टिक की बोतल, पॉलीथीन बैग, कूड़ा करकट और दूसरी चीजों को हटाने से शुरू होती है. अधिकारी कचरा इकट्ठा करने के लिए ट्रैश स्किमर, नावों और आजकल ऑटोमेटिक रोबोटिक सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं. ऐसा इसलिए ताकि कचरा नदी में आगे बहने से पहले ही हटा दिया जाए.
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नदी प्रदूषण का एक बड़ा कारण नालों के जरिए नदियों में मिलने वाला बिना ट्रीट किया हुआ सीवेज और इंडस्ट्रियल कचरा है. इंटरसेप्शन और डायवर्जन प्रक्रिया के तहत इन नालों का रास्ता नदी से दूर कर दिया जाता है ताकि गंदे पानी को पर्यावरण में वापस छोड़ने से पहले ट्रीट किया जा सके.
नदी प्रदूषण का एक बड़ा कारण नालों के जरिए नदियों में मिलने वाला बिना ट्रीट किया हुआ सीवेज और इंडस्ट्रियल कचरा है. इंटरसेप्शन और डायवर्जन प्रक्रिया के तहत इन नालों का रास्ता नदी से दूर कर दिया जाता है ताकि गंदे पानी को पर्यावरण में वापस छोड़ने से पहले ट्रीट किया जा सके.
Published at : 09 Jun 2026 11:33 AM (IST)
Tags :
River Pollution Sewage Treatment River Cleaning

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