बिहार बंद के दौरान हिरासत में लिए गए तेज प्रताप यादव, बोले- 'मैं स्टूडेंट्स और…'
Tej Pratap Yadav Detained: तेज प्रताप यादव ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए. लोग इस सरकार से ऊब चुके हैं. धर्मेंद्र प्रधान चिपकु राम हो चुके हैं. सटकर ही रहना चाहते हैं.
जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के चीफ तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) को नीट (NEET) मुद्दे पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान शनिवार (25 जुलाई, 2026) को पटना में पुलिस ने हिरासत में ले लिया. उन्होंने कहा, "मैं स्टूडेंट्स और युवाओं के साथ खड़ा हूं... मैं उनके लिए मरने को तैयार हूं."
दूसरी ओर मीडिया से तेज प्रताप यादव ने कहा कि लोग इस सरकार से ऊब चुके हैं. धर्मेंद्र प्रधान चिपकु राम हो चुके हैं. सटकर ही रहना चाहते हैं. उनको ये अंदाजा नहीं है कि वे किनकी बदौलत चुनकर गए हैं. युवाओं की बदौलत गए हैं. छात्र-नौजवानों की बदौलत गए हैं.
#WATCH पटना, बिहार: JJD चीफ तेज प्रताप यादव को NEET मुद्दे पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ने हिरासत में लिया।— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 25, 2026
उन्होंने कहा, "मैं स्टूडेंट्स और युवाओं के साथ खड़ा हूं... मैं उनके लिए मरने को तैयार हूं।" pic.twitter.com/L6MtGhs7iT
'अब तो सरकार को झुक जाना चाहिए'
तेज प्रताप यादव ने आगे कहा, "उनको (धर्मेंद्र प्रधान) इस्तीफा दे देना चाहिए. आपसे कुर्सी का मोह नहीं छूट रहा है... नीट में जिस तरह से पेपर लीक हुआ देश भर में छात्र आक्रोशित हैं. अब तो सरकार को झुक जाना चाहिए."
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तेज प्रताप यादव ने कहा कि सरकार मनमानी कर रही है. पिटवा रही है. दिल्ली में जंतर-मंतर पर पिटवाया गया. आज मैंने छात्र-नौजवानों को समर्थन दिया.
बता दें कि नीट पेपर लीक के मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर आज (शनिवार) बिहार बंद बुलाया गया है. अलग-अलग छात्र संगठनों के इस बंद के समर्थन में जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी उतरे. आज वे गांधी मैदान स्थित रामगुलाम चौक पहुंचे. यहीं से उन्हें हिरासत में लिया गया था. बंद के दौरान पटना में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच आज फिर से झड़प हुई. लाठीचार्ज भी हुआ.
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