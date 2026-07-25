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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजआजाद भारत के इतिहास में सबसे पहले किस कैबिनेट मंत्री ने छोड़ा था पद, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बीच जानिए इतिहास

आजाद भारत के इतिहास में सबसे पहले किस कैबिनेट मंत्री ने छोड़ा था पद, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बीच जानिए इतिहास

Dharmendra Pradhan Resignation: NEET पेपर लीक विवाद और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बीच देश के राजनीतिक इतिहास का पन्ना फिर पलट गया है. जानें आजाद भारत में सबसे पहले किस कैबिनेट मंत्री ने छोड़ा था पद?

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 25 Jul 2026 03:04 PM (IST)
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Dharmendra Pradhan Resignation: NEET पेपर लीक को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे CJP और युवाओं के प्रोटेस्ट के बीच अब देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को सौंप दिया है. इस बड़े सियासी घटनाक्रम के बाद हर तरफ चर्चाओं का बाजार गर्म है. मंत्रियों के इस्तीफे की खबर जब भी आती है.

तो देश के राजनीतिक इतिहास के वह पन्ने खुल जाते हैं जहां से इस तरह मंत्रियों के पद छोड़ने की शुरुआत हुई थी. आज भले ही राजनीतिक वजहों से इस्तीफे दिए जा रहे हों लेकिन क्या आपको पता है आजाद भारत में सबसे पहले इस्तीफे के पीछे क्या था कारण और किस नेता ने दिया था. चलिए आपको बताते हैं इस बारे में पूरी जानकारी. 

आजाद भारत का पहला कैबिनेट इस्तीफा 

देश की आजादी के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पहली कैबिनेट में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बनाया गया था. वह आधुनिक भारत के इतिहास में केंद्रीय कैबिनेट पद से इस्तीफा देने वाले सबसे पहले मंत्री बने. 6 अप्रैल 1950 को उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था. 

इस वजह से दिया था इस्तीफा

उनके इस्तीफे की वजह उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ नेहरू-लियाकत समझौता था. श्यामा प्रसाद मुखर्जी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों खासतौर पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों और सुरक्षा के मुद्दों पर सरकार की नीति से बिल्कुल असहमत थे. जब उनकी बात नहीं मानी गई तो उन्होंने बिना देर किए कैबिनेट छोड़ दी. 

यह भी पढ़ें: NEET Paper Leak Protest: दुनिया के किस देश में पेपर लीक पर सबसे सख्त है कानून, जानें वहां कितनी मिलती है सजा?

बाद में बनाई नई पार्टी

नेहरू सरकार से अलग होने के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहयोग से भारतीय जनसंघ की स्थापना की जो कि बाद में चलकर  भारतीय जनता पार्टी बनीं. उन्होंने जम्मू-कश्मीर में लागू विशेष दर्जे अनुच्छेद 370 और एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान के खिलाफ खुलकर आंदोलन चलाया था. 

इन दिग्गजों ने भी छोड़ी थी केबिनेट

श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इस्तीफा देने के बाद ही डॉ. बी.आर. अंबेडकर जो उस समय कानून और न्याय मंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जो उस समय रेल और परिवहन मंत्री थे. इन दोनों  दिग्गज नेताओं ने भी अलग-अलग मुद्दों पर कैबिनेट से अपने इस्तीफे सौंपे दिए थे.

यह भी पढ़ें: Jantar Mantar Protest: कौन है जंतर-मंतर का मालिक, जब वहां प्रदर्शन नहीं होते तब कौन देखता है व्यवस्था?

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 25 Jul 2026 02:52 PM (IST)
Tags :
Dharmendra Pradhan CJP Protest Dharmendra Pradhan Resign
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