दुनिया के किस देश में पेपर लीक पर सबसे सख्त है कानून, जानें वहां कितनी मिलती है सजा?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom भारत में नीट पेपर लीक पर जनता में आक्रोश व्याप्त।

चीन परीक्षा पेपर को सर्वोच्च गोपनीय दस्तावेज़ के रूप में मानता है।

लीक या संगठित नकल पर 7 साल तक की जेल होती है।

छात्रों को नकल पर 3 साल के लिए परीक्षा से प्रतिबंधित किया जाता है।

NEET Paper Leak Protest: देश में इस वक्त नीट पेपर लीक को लेकर जनता में आक्रोश फैला हुआ है और जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया जा रहा है. दुनिया भर की सरकारों के लिए परीक्षा के पेपर लीक होना एक बड़ी चिंता बन चुकी है. जिस वजह से कई देशों ने प्रतियोगी परीक्षाओं को महफूज रखने के लिए कई कड़े कानून लागू किए हैं. इनमें से चीन को परीक्षा के पेपर लीक और संगठित नकल के खिलाफ सबसे कड़े कानूनी ढांचे वाले देशों में से एक माना जाता है. देश के कड़े सुरक्षा उपाय और गंभीर आपराधिक सजा काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव राष्ट्रीय परीक्षाओं की सुरक्षा के लिए बनाई गई है.

चीन परीक्षा के पेपर को काफी ज्यादा गोपनीय दस्तावेजों की तरह मानता है

चीन की सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय कॉलेज प्रवेश परीक्षा गाओकाओ हर साल लाखों छात्र देते हैं. इसके महत्व को देखते हुए परीक्षा के पेपर को काफी ज्यादा गोपनीय माना जाता है. इससे वे देश के उच्चतम स्तर की गोपनीयता के दायरे में आते हैं. इन पेपर की सुरक्षा की तुलना काफी ज्यादा संवेदनशील सरकारी जानकारी की सुरक्षा से की जा सकती है. इससे इन पेपरों का खुलासा एक गंभीर आपराधिक अपराध बन जाता है.

पेपर लीक के लिए 7 साल तक की जेल

2015-16 में लागू किए गए आपराधिक कानून संशोधन के तहत राष्ट्रीय परीक्षाओं के दौरान परीक्षा के पेपर लीक करने, नकल का आयोजन करने या बड़े पैमाने पर नकल नेटवर्क चलाने के दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों को तीन से 7 साल तक की जेल और भारी आर्थिक दंड का सामना करना पड़ सकता है.

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छात्रों को भी गंभीर परिणाम का सामना करना पड़ता है

चीन के कानून सिर्फ नकल आयोजित करने वालों तक ही सीमित नहीं हैं. परीक्षाओं के दौरान अनुचित संसाधन का इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए छात्रों को भी कड़ी शैक्षणिक सजा मिल सकती है. उनके परीक्षा परिणाम रद्द कर दिए जाते हैं और उन्हें 3 साल तक राष्ट्रीय परीक्षाओं में बैठने से रोका जा सकता है.

परीक्षा के दौरान सुरक्षा उपाय

चीन पेपर लीक और नकल को रोकने के लिए कड़े कानून के साथ-साथ एडवांस तकनीक का भी इस्तेमाल करता है. प्रश्न पत्र उच्च सुरक्षा वाली जेल या फिर सैन्य निगरानी में गोपनीय सुविधा में छापे जाते हैं. परीक्षा केंद्र पर उम्मीदवारों का फेशियल रिकॉग्निशन, फिंगरप्रिंट सत्यापन और आइरिस स्कैनिंग किया जाता है. अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक नकल का पता लगाने और उसे रोकने के लिए सिग्नल जैमर और ड्रोन भी तैनात करते हैं.

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