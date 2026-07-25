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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजDharmendra Pradhan Resignation: धर्मेंद्र प्रधान की सैलरी कितनी थी? शिक्षा मंत्री को हर महीने क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं

Dharmendra Pradhan Resignation: धर्मेंद्र प्रधान की सैलरी कितनी थी? शिक्षा मंत्री को हर महीने क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं

Dharmendra Pradhan Resignation: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है. आइए जानते हैं कि उन्हें कितनी सैलरी दी जाती थी.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 25 Jul 2026 03:06 PM (IST)
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  • केंद्रीय मंत्री को ₹1 लाख मासिक वेतन, निर्वाचन, कार्यालय और दैनिक भत्ते।
  • मंत्रियों को दिल्ली में सरकारी आवास, वाहन और सुरक्षा मिलती है।
  • मुफ्त यात्रा, मेडिकल लाभ और सहायक स्टाफ सुविधा भी उपलब्ध।

Dharmendra Pradhan Resignation: दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक आरोपों को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है. इसके बाद कई लोग शिक्षा मंत्री सहित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को मिलने वाली सैलरी, भत्तों और आधिकारिक सुविधाओं के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं. आइए जानते हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री को संसद और कैबिनेट मंत्री के तौर पर कितनी सैलरी दी जाती है.

बेसिक सैलरी और मासिक भत्ते 

शिक्षा मंत्री को ₹1 लाख प्रति माह की बेसिक सैलरी दी जाती है. इसके अलावा निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े काम और जनता से संपर्क के लिए ₹70,000 प्रति माह का निर्वाचन क्षेत्र भत्ता भी दिया जाता है. ऑफिस के कामकाज और स्टाफ से जुड़े खर्चों को पूरा करने के लिए ₹60000 प्रति माह का ऑफिस भत्ता भी दिया जाता है. जब भी संसद या फिर उसकी कमेटियों का सत्र चल रहा होता है तो मंत्रियों को आधिकारिक कार्यवाही में शामिल होने के लिए ₹2000 का दैनिक भत्ता भी मिलता है. 

नई दिल्ली में सरकारी आवास 

केंद्रीय कैबिनेट के सदस्य के तौर पर शिक्षा मंत्री को दिल्ली के लुटियंस जोन में बिना किराया दिए पूरी तरह से सुसज्जित सरकारी बंगला मिलता है. इस आवास का रखरखाव सरकार करती है और इसमें आधिकारिक और आवासीय जरूरत के हिसाब से सभी सुविधाएं दी जाती हैं. 

सरकारी गाड़ी और सुरक्षा 

मंत्री को आधिकारिक इस्तेमाल के लिए सरकारी गाड़ी, ड्राइवर और ईंधन दिया जाता है. कैबिनेट मंत्री को उच्च स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था भी दी जाती है. इसमें संबंधित एजेंसी द्वारा सुरक्षा के आकलन के आधार पर सुरक्षाकर्मी, एस्कॉर्ट गाड़ी और सुरक्षा के दूसरे उपाय शामिल हो सकते हैं. 

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यात्रा और मेडिकल सुविधा 

केंद्रीय मंत्री को भारत के अंदर मुफ्त आधिकारिक यात्रा की भी सुविधा मिलती है. इसमें आधिकारिक कामों के लिए फर्स्ट एसी ट्रेन यात्रा और एग्जीक्यूटिव क्लास हवाई यात्रा शामिल है. लागू सरकारी नियम के तहत परिवार के योग्य सदस्यों के लिए भी यात्रा में कुछ छूट मिलती है. वे सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत भी आते हैं जो मंत्रियों और उनके आश्रित परिवारों के सदस्यों को पैनल में शामिल अस्पतालों में इलाज की सुविधा देती है. 

ऑफिस का स्टाफ और कम्युनिकेशन की सुविधा 

सरकारी जिम्मेदारी को निभाने में मदद के लिए सरकार पूरा स्टाफ उपलब्ध कराती है. इसमें पर्सनल असिस्टेंट, सेक्रेटरी और सपोर्ट स्टाफ शामिल होता है.  सरकारी आवास और ऑफिस में टेलीफोन कनेक्शन, इंटरनेट की सुविधा और सरकारी कामकाज के लिए जरूरी दूसरी कम्युनिकेशन सेवा भी मौजूद होती है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 25 Jul 2026 02:52 PM (IST)
Tags :
Dharmendra Pradhan CJP Protest Dharmendra Pradhan Resignation
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