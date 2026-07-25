जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात 2 जगह ड्रोन देखने के बाद सुरक्षा बलों ने व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया. यह ड्रोन जम्मू के सांबा और कठुआ जिलों में दिखे. सूत्रों ने एबीपी न्यूज को बताया कि अमरनाथ यात्रा के बीच एक बार फिर पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश देखी गई.

जम्मू में पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे दो सीमावर्ती जिलों में ड्रोन देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने दोनों जिलों में व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया. पहला ड्रोन शुक्रवार देर शाम कठुआ के हीरानगर सेक्टर के बोबियां इलाके में चक नलुआ गांव में दिखा. सीमा पर तैनात जवानों ने ही आसमान में तेज रोशनी देखी, लेकिन बताया जा रहा है कि यह रोशनी थोड़ी देर हवा में रहने के बाद वापस पाकिस्तान की तरफ चली गई.



सांबा में ड्रोन एक्टिविटी

ऐसी ही ड्रोन एक्टिविटी सांबा के विजयपुर सेक्टर के तारोर गांव के ऊपर भी देखी गई. यहां तैनात सुरक्षा बलों ने भी आसमान में चमकती हुई रोशनी देखी. इसके बाद अनुमान जताया जा रहा है कि यह पाकिस्तान का निगरानी ड्रोन हो सकता है.

सुरक्षा बलों ने चप्पे-चप्पे को खंगाला

शनिवार सुबह होते ही सुरक्षा बलों ने दोनों जिलों में व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया, जिन जगहों पर ड्रोन स्पॉट हुए थे वहां पर सुरक्षा बलों ने चप्पे-चप्पे को खंगाला. सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाकर यह चीज सुनिश्चित की, कि जो ड्रोन भारतीय सीमा में देखे गए. उन ड्रोनों के जरिए कहीं पाकिस्तान जम्मू सेक्टर में हथियार या गोला बारूद ना गिराए हो.

जम्मू कश्मीर से हथियार और गोला बारूद बरामद

हाल के दिनों में पाकिस्तान लगातार सीमा पार से ड्रोन वाली साजिश को अंजाम देकर जम्मू कश्मीर में हथियार गोला बारूद और नारकोटिक्स की पहुंचने की कोशिश करता है. सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की इन हरकतों को नाकाम कर भारी मात्रा में जम्मू कश्मीर से हथियार और नारकोटिक्स बरामद किए हैं. अंतिम रिपोर्ट आने तक दोनों जिलों में सर्च ऑपरेशन जारी थे, लेकिन सुरक्षा बलों को दोनों जिलों में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला.

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