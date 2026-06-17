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असली और नकली व्हिस्की की कैसे करें पहचान? खरीदने से पहले जानें बचने का तरीका

आज की तारीख में दोस्तों के साथ शराब पीना ज्यादातर लोग पसंद करते हैं, लेकिन जालसाज असली बोतल में नकली खेल कर देते हैं. आइए जानें कि असली और नकली व्हिस्की की पहचान कैसे की जाए.

Reported By : निधि पाल  | Updated at : 17 Jun 2026 10:31 AM (IST)
आज की तारीख में दोस्तों के साथ शराब पीना ज्यादातर लोग पसंद करते हैं, लेकिन जालसाज असली बोतल में नकली खेल कर देते हैं. आइए जानें कि असली और नकली व्हिस्की की पहचान कैसे की जाए.

पार्टी के शौकीन और दोस्तों के साथ महफिल जमाने का शौक रखने वालों की कमी नहीं है, ऐसे में लोग शराब के तौर पर ज्यादातर व्हिस्की पीना पसंद करते हैं. लेकिन बाजार में असली और नकली शराब का कारोबार भी धड़ल्ले से चलता है. मुनाफाखोर नामी ब्रांड की बोतल में नकली शराब बेचने से भी परहेज नहीं करते हैं, ऐसे में समझदारी इसी में है कि बोतल खोलने और जाम छलकाने से पहले उसके असली या नकली होने की पहचान कर ली जाए.

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तकनीकी के इस दौर में असली और नकली का फर्क करना काफी आसान है. ज्यादातर बड़ी और नामी शराब कंपनियां अपनी बोतलों पर एक खास बारकोड या क्यूआर (QR) कोड देती हैं. अगर आपको संदेह हो रहा है तो व्हिस्की खरीदने से ठीक पहले अपने स्मार्टफोन के कैमरे से इस कोड को स्कैन करें.
तकनीकी के इस दौर में असली और नकली का फर्क करना काफी आसान है. ज्यादातर बड़ी और नामी शराब कंपनियां अपनी बोतलों पर एक खास बारकोड या क्यूआर (QR) कोड देती हैं. अगर आपको संदेह हो रहा है तो व्हिस्की खरीदने से ठीक पहले अपने स्मार्टफोन के कैमरे से इस कोड को स्कैन करें.
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अगर वह सही और ओरिजनल होगी तो प्रामाणिक कोड आपको सीधे उस ब्रांड की आधिकारिक वेबसाइट या प्रामाणिक डेटाबेस पर ले जाएगा, जहां आपको शराब की बोतल के बारे में हर जानकारी आसानी से मिल जाएगी. अगर कोड स्कैन न हो रहा हो तो समझ जाएं कि कुछ गड़बड़ है.
अगर वह सही और ओरिजनल होगी तो प्रामाणिक कोड आपको सीधे उस ब्रांड की आधिकारिक वेबसाइट या प्रामाणिक डेटाबेस पर ले जाएगा, जहां आपको शराब की बोतल के बारे में हर जानकारी आसानी से मिल जाएगी. अगर कोड स्कैन न हो रहा हो तो समझ जाएं कि कुछ गड़बड़ है.
Published at : 17 Jun 2026 10:31 AM (IST)
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Identify Fake Whiskey Real Vs Fake Whisky Test What Is Fake Shake Test

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