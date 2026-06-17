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असली और नकली व्हिस्की की कैसे करें पहचान? खरीदने से पहले जानें बचने का तरीका
आज की तारीख में दोस्तों के साथ शराब पीना ज्यादातर लोग पसंद करते हैं, लेकिन जालसाज असली बोतल में नकली खेल कर देते हैं. आइए जानें कि असली और नकली व्हिस्की की पहचान कैसे की जाए.
पार्टी के शौकीन और दोस्तों के साथ महफिल जमाने का शौक रखने वालों की कमी नहीं है, ऐसे में लोग शराब के तौर पर ज्यादातर व्हिस्की पीना पसंद करते हैं. लेकिन बाजार में असली और नकली शराब का कारोबार भी धड़ल्ले से चलता है. मुनाफाखोर नामी ब्रांड की बोतल में नकली शराब बेचने से भी परहेज नहीं करते हैं, ऐसे में समझदारी इसी में है कि बोतल खोलने और जाम छलकाने से पहले उसके असली या नकली होने की पहचान कर ली जाए.
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Published at : 17 Jun 2026 10:31 AM (IST)
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