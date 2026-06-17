असली और नकली व्हिस्की की कैसे करें पहचान? खरीदने से पहले जानें बचने का तरीका

तकनीकी के इस दौर में असली और नकली का फर्क करना काफी आसान है. ज्यादातर बड़ी और नामी शराब कंपनियां अपनी बोतलों पर एक खास बारकोड या क्यूआर (QR) कोड देती हैं. अगर आपको संदेह हो रहा है तो व्हिस्की खरीदने से ठीक पहले अपने स्मार्टफोन के कैमरे से इस कोड को स्कैन करें.