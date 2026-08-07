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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीBharat Bhhagya Viddhaata OTT Release: कंगना रनौत की 'भारत भाग्य विधाता' की ओटीटी रिलीज कंफर्म, जानें कब-कहां देख सकते हैं

Bharat Bhhagya Viddhaata OTT Release: कंगना रनौत की 'भारत भाग्य विधाता' की ओटीटी रिलीज कंफर्म, जानें कब-कहां देख सकते हैं

Bharat Bhhagya Viddhaata OTT Release: कंगना रनौत की फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' की ओटीटी रिलीज कंफर्म हो गई है. चलिए बताते हैं फिल्म को कब और कहां देखा जा सकता है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 07 Aug 2026 10:46 PM (IST)
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Bharat Bhhagya Viddhaata OTT Release: बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत की सच्ची घटना पर आधारित फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' थिएटर के बाद अब ओटीटी पर धमाल मचाने आ रही है. इसकी रिलीज डेट भी कंफर्म हो गई है. ये ओटीटी द्वारा फिर से कंफर्म किया गया है. ये फिल्म 26/11 मुंबई आतंकवाद हमले पर आधारित है. चलिए बताते हैं आप इसे कब और कहां देख सकते हैं.

कंगना रनौत की फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' की ओटीटी रिलीज से पर्दा उठ गया है. इस फिल्म को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देखा जा सकता है. फिल्म को 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और इसे दर्शकों से अच्छा खासा रिस्पांस मिला था. फिल्म को पॉजिटिव रिव्यू तो मिला था लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर कमर्शियली हिट नहीं हो पाई थी.

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ओटीटी पर कब और कहां देख सकते हैं फिल्म?

कंगना रनौत की फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' को ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर देखा जा सकता है. इसे स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 14 अगस्त, 2026 को ओटीटी पर रिलीज किया जाएगा. इसकी अनाउंसमेंट खुद जी5 की ओर से की गई है. 

आपको बता दें कि कंगना रनौत की इस फिल्म की कहानी 26/11 आतंकी हमले पर आधारित है. इसमें मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमले के दौरान की एक नर्स की कहानी को दिखाया गया है, जिसने इस दौरान कई घायल लोगों और मरीजों की जान को बचाने का काम किया था और बड़ा साहस दिखाया था. फिल्म में कंगना ने लीड रोल प्ले किया है. 

 
 
 
 
 
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'भारत भाग्य विधाता' को लेकर क्या बोली थीं कंगना रनौत?

कंगना रनौत ने फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' की रिलीज के दौरान कहा था, 'कुछ कहानियां आपको चुनती हैं क्योंकि वो सुनाए जाने लायक होती हैं. उनका मानना था कि 'भारत भाग्य विधाता' भी एक ऐसी ही कहानी है. कंगना ने कहा था, 'एक्टर और प्रोड्यूसर होने के नाते मेरे लिए उन हेल्थकेयर वर्कर्स की अनकही कहानियों को सामने लाना बहुत जरूरी था, जो 26/11 के हमलों के दौरान निडर होकर आतंक और इंसानियत के बीच डटे रहे.'

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'भारत भाग्य विधाता' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

इसके साथ ही अगर फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो सैकनिल्क के अनुसार, कंगना रनौत की ये फिल्म कमर्शियली फ्लॉप रही थी. इसने वर्ल्डवाइड 8.32 करोड़ का बिजनेस किया था. जबकि फिल्म ने इंडिया नेट कलेक्शन 7.04 करोड़ किया था. कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म का बजट 45 करोड़ रहा था और इस लिहाज से फिल्म बजट तक की कमाई नहीं कर पाई थी.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 07 Aug 2026 10:46 PM (IST)
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