श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 भारतीय गेंदबाज

भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 15 अगस्त से शुरू होगी, जिसका पहला मैच गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. अभी टीम इंडिया कोलंबो में श्रीलंकाई XI के साथ अभ्यास मैच खेल रही है, जिसके पहले दिन भारत के 3 गेंदबाज मिलकर सिर्फ 1 ही विकेट ले पाए. स्पिनर्स रविंद्र जडेजा, मानव सुथार और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए. बता दें कि वार्म-अप मैच के विकेट्स या रन प्लेयर्स के आंकड़ों में नहीं जोड़े जाते. लेकिन 15 अगस्त से शुरू होने वाले पहले मैच में जडेजा के पास मौका होगा कि वह श्रीलंका के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप-5 भारतीय गेंदबाजों की लिस्ट में शामिल हो जाएं. देखें अभी लिस्ट में कौन-कौन हैं.

श्रीलंका के खिलाफ सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज अनिल कुंबले हैं. कुंबले ने श्रीलंका के खिलाफ खेले 18 टेस्ट मैचों की 28 पारियों में कुल 74 विकेट लिए. उन्होंने 862.1 ओवर डाले, जिसमें 193 मेडेन थे. इसमें उन्होंने 2 बार 10 विकेट हॉल और 4 बार फाइव विकेट हॉल किया.

2. रविचंद्रन अश्विन

लिस्ट में दूसरे नंबर पर रविचंद्रन अश्विन हैं, जिन्होंने 11 मैचों की 21 पारियों में 62 विकेट लिए हैं. उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में 1 बार 10 विकेट हॉल और 3 बार फाइव विकेट हॉल किया.

3. हरभजन सिंह

हरभजन सिंह तीसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 16 टेस्ट मैचों की 26 पारियों में 53 विकेट लिए हैं. भज्जी ने श्रीलंका के खिलाफ 2 बार 10 विकेट हॉल और 2 बार फाइव विकेट हॉल किया.

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4. कपिल देव

भारत को पहला वर्ल्ड कप जिताने वाले दिग्गज कपिल देव लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं, जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 14 टेस्ट की 26 पारियों में 45 विकेट चटकाए. उन्होंने 1 बार फाइव विकेट हॉल किया.

5. इशांत शर्मा

लिस्ट में पांचवें नंबर पर इशांत शर्मा हैं, जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 12 टेस्ट खेले. 21 पारियों में उन्होंने 36 विकेट लिए, वह 1 बार फाइव विकेट हॉल ले पाए.

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रविंद्र जडेजा के पास टॉप-5 में आने का मौका

रविंद्र जडेजा श्रीलंका के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज में शामिल हैं, जिन्होंने वार्म-अप मैच के पहले दिन 2 विकेट लिए. हालांकि ये विकेट उनके रिकॉर्ड में नहीं गिने जाएंगे. उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 7 मैचों की 14 पारियों में 33 विकेट लिए हैं. वह श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों की लिस्ट में छठे नंबर पर हैं, उन्हें पांचवें नंबर पर मौजूद इशांत शर्मा को पीछे छोड़ने के लिए 4 विकेट और लेने हैं.