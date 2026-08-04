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कैसे पता करें शराब में मिला है फ्लेवर? ये टिप्स आएंगे आपके काम
Alcohol Flavoring: हाल ही में एफएसएसएआई ने ओल्ड मोंक समेत कई बड़े शराब के ब्रांड के खिलाफ कार्रवाई की है. आइए जानते हैं कि शराब में मिलावटी फ्लेवर का कैसे पता लगाया जा सकता है.
Alcohol Flavoring: एफएसएसएआई द्वारा कुछ शराब कंपनियों के खिलाफ हालिया कार्रवाई ने फ्लेवर्ड अल्कोहलिक ड्रिंक्स और लेबलिंग के तरीकों पर फिर से ध्यान खींचा है. कई ग्राहकों को अक्सर यह पहचानने में काफी ज्यादा मुश्किल होती है कि किसी भी ड्रिंक में प्राकृतिक सामग्री है या फिर ऊपर से मिलाए गए फ्लावरिंग एजेंट हैं. आइए जानते हैं कि मिलावटी फ्लेवर का पता कैसे लगाया जा सकता है.
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Published at : 04 Aug 2026 06:08 PM (IST)
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