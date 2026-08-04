कैसे पता करें शराब में मिला है फ्लेवर? ये टिप्स आएंगे आपके काम

थोड़ा पानी मिलाने से भी गड़बड़ी का पता चल सकता है. अगर शराब अचानक धुंधली हो जाती है या फिर अपनी प्राकृतिक खुशबू पूरी तरह से खो देती है और सिर्फ अल्कोहल की गंध आती है तो यह ऊपर से मिलाए गए फ्लेवर या फिर मिलावट का संकेत हो सकता है.