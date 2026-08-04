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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजकैसे पता करें शराब में मिला है फ्लेवर? ये टिप्स आएंगे आपके काम

कैसे पता करें शराब में मिला है फ्लेवर? ये टिप्स आएंगे आपके काम

Alcohol Flavoring: हाल ही में एफएसएसएआई ने ओल्ड मोंक समेत कई बड़े शराब के ब्रांड के खिलाफ कार्रवाई की है. आइए जानते हैं कि शराब में मिलावटी फ्लेवर का कैसे पता लगाया जा सकता है.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 04 Aug 2026 06:08 PM (IST)
Alcohol Flavoring: हाल ही में एफएसएसएआई ने ओल्ड मोंक समेत कई बड़े शराब के ब्रांड के खिलाफ कार्रवाई की है. आइए जानते हैं कि शराब में मिलावटी फ्लेवर का कैसे पता लगाया जा सकता है.

Alcohol Flavoring: एफएसएसएआई द्वारा कुछ शराब कंपनियों के खिलाफ हालिया कार्रवाई ने फ्लेवर्ड अल्कोहलिक ड्रिंक्स और लेबलिंग के तरीकों पर फिर से ध्यान खींचा है. कई ग्राहकों को अक्सर यह पहचानने में काफी ज्यादा मुश्किल होती है कि किसी भी ड्रिंक में प्राकृतिक सामग्री है या फिर ऊपर से मिलाए गए फ्लावरिंग एजेंट हैं. आइए जानते हैं कि मिलावटी फ्लेवर का पता कैसे लगाया जा सकता है.

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तेज केमिकल जैसी गंध एक चेतावनी दे सकती है. आर्टिफिशियल फ्लेवर वाली शराब में अक्सर काफी ज्यादा तेज गंध होती है. वहीं दूसरी तरफ प्राकृतिक रूप से तैयार स्पिरिट में आमतौर पर ज्यादा संतुलित और हल्की खुशबू होती है.
तेज केमिकल जैसी गंध एक चेतावनी दे सकती है. आर्टिफिशियल फ्लेवर वाली शराब में अक्सर काफी ज्यादा तेज गंध होती है. वहीं दूसरी तरफ प्राकृतिक रूप से तैयार स्पिरिट में आमतौर पर ज्यादा संतुलित और हल्की खुशबू होती है.
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पीने के बाद के स्वाद पर भी ध्यान देना चाहिए. अगर ड्रिंक पीने के बाद लंबे समय तक कड़वा या फिर दवा जैसा स्वाद बना रहता है तो हो सकता है कि उसमें ऊपर से मिलाए गए फ्लावरिंग एजेंट या फिर सिंथेटिक एडिटिव्स हों.
पीने के बाद के स्वाद पर भी ध्यान देना चाहिए. अगर ड्रिंक पीने के बाद लंबे समय तक कड़वा या फिर दवा जैसा स्वाद बना रहता है तो हो सकता है कि उसमें ऊपर से मिलाए गए फ्लावरिंग एजेंट या फिर सिंथेटिक एडिटिव्स हों.
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प्राकृतिक शराब का स्वाद आमतौर पर ज्यादा स्मूद होता है. अच्छी तरह से बनी स्पिरिट में तेज आर्टिफिशियल फ्लेवर के बजाय सामग्री और एजिंग अलग-अलग तरह के स्वाद और खुशबू उभरते हैं.
प्राकृतिक शराब का स्वाद आमतौर पर ज्यादा स्मूद होता है. अच्छी तरह से बनी स्पिरिट में तेज आर्टिफिशियल फ्लेवर के बजाय सामग्री और एजिंग अलग-अलग तरह के स्वाद और खुशबू उभरते हैं.
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शराब का रंग भी काफी ज्यादा अहम संकेत दे सकता है. अगर रंग असामान्य रूप से काफी ज्यादा चमकीला या फिर काफी गहरा है तो यह सिंथेटिक रंग या फिर स्वाद बढ़ाने वाले एडिटिव्स के इस्तेमाल का संकेत हो सकता है.
शराब का रंग भी काफी ज्यादा अहम संकेत दे सकता है. अगर रंग असामान्य रूप से काफी ज्यादा चमकीला या फिर काफी गहरा है तो यह सिंथेटिक रंग या फिर स्वाद बढ़ाने वाले एडिटिव्स के इस्तेमाल का संकेत हो सकता है.
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गिलास के अंदर लिक्विड के व्यवहार को देखें. अगर घुमाने के बाद यह गिलास पर असामान्य रूप से गाढ़ी या फिर चिपचिपी परत छोड़ता है तो इसमें ऊपर से मिलाई गई चीनी, सिरप या फिर फ्लेवरिंग कंपाउंड हो सकते हैं.
गिलास के अंदर लिक्विड के व्यवहार को देखें. अगर घुमाने के बाद यह गिलास पर असामान्य रूप से गाढ़ी या फिर चिपचिपी परत छोड़ता है तो इसमें ऊपर से मिलाई गई चीनी, सिरप या फिर फ्लेवरिंग कंपाउंड हो सकते हैं.
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थोड़ा पानी मिलाने से भी गड़बड़ी का पता चल सकता है. अगर शराब अचानक धुंधली हो जाती है या फिर अपनी प्राकृतिक खुशबू पूरी तरह से खो देती है और सिर्फ अल्कोहल की गंध आती है तो यह ऊपर से मिलाए गए फ्लेवर या फिर मिलावट का संकेत हो सकता है.
थोड़ा पानी मिलाने से भी गड़बड़ी का पता चल सकता है. अगर शराब अचानक धुंधली हो जाती है या फिर अपनी प्राकृतिक खुशबू पूरी तरह से खो देती है और सिर्फ अल्कोहल की गंध आती है तो यह ऊपर से मिलाए गए फ्लेवर या फिर मिलावट का संकेत हो सकता है.
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हमेशा बोतल की असलियत की पहचान करने वाले फीचर्स की जांच करें. एक्साइज होलोग्राम, बारकोड, क्यूआर कोड और दूसरे आधिकारिक निशानों की जांच करके पक्का करें कि प्रोडक्ट सही और कानूनी तरीके से आया है.
हमेशा बोतल की असलियत की पहचान करने वाले फीचर्स की जांच करें. एक्साइज होलोग्राम, बारकोड, क्यूआर कोड और दूसरे आधिकारिक निशानों की जांच करके पक्का करें कि प्रोडक्ट सही और कानूनी तरीके से आया है.
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खरीदने से पहले सामग्री की सूची को ध्यान से पढ़ें. आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट या फिर नेचर आईडेंटिकल फ्लेवर्स जैसे शब्दों का मतलब है कि प्रोडक्ट में ऊपर से फ्लेवर मिलाया गया है. ना कि यह पूरी तरह से प्राकृतिक सामग्री से बना है.
खरीदने से पहले सामग्री की सूची को ध्यान से पढ़ें. आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट या फिर नेचर आईडेंटिकल फ्लेवर्स जैसे शब्दों का मतलब है कि प्रोडक्ट में ऊपर से फ्लेवर मिलाया गया है. ना कि यह पूरी तरह से प्राकृतिक सामग्री से बना है.
Published at : 04 Aug 2026 06:08 PM (IST)
Tags :
Alcohol Flavoring Artificial Flavor In Liquor Flavored Alcohol

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