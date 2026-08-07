मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजहिंदू, मुस्लिम या ईसाई... धर्म बदलना किस रिलीजन में ज्यादा मुश्किल, जानें यहां?

हिंदू, मुस्लिम या ईसाई... धर्म बदलना किस रिलीजन में ज्यादा मुश्किल, जानें यहां?

Chhattisgarh Freedom of Religion Rules: हाल ही में छत्तीसगढ़ धर्म की स्वतंत्रता नियम 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि किस धर्म में धर्म बदलना सबसे ज्यादा मुश्किल है.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 07 Aug 2026 04:07 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन के लिए 90 दिन पहले सूचना।
  • धर्म परिवर्तन सामाजिक, कानूनी कारकों पर निर्भर करता।
  • प्रत्येक धर्म बदलने की प्रक्रियाएं और नियम विशिष्ट।

Chhattisgarh Freedom of Religion Rules: छत्तीसगढ़ ने  छत्तीसगढ़ धर्म की स्वतंत्रता नियम, 2026 को अंतिम रूप दे दिया है. इसके तहत अब धर्म परिवर्तन के लिए एक तय प्रक्रिया का पालन करना होगा. धर्म परिवर्तन के इच्छुक व्यक्ति को कलेक्टर के पास 90 दिन पहले जानकारी और लिखित घोषणा पत्र जमा करना होगा. इसी के साथ अपने मूल धर्म में लौटने की प्रक्रिया 15 दिनों के अंदर पूरी की जा सकती है. इन नियमों में धर्म परिवर्तन का ऑनलाइन रिकॉर्ड रखने, आदिवासी इलाकों में ग्राम सभा की भूमिका तय करने और शादी के लिए धर्म परिवर्तन से जुड़े प्रावधान भी शामिल हैं. इस पूरे मामले में एक बड़ा सवाल उठता है. आखिर अपना धर्म छोड़ना या फिर बदलना कितना मुश्किल है? जानें हिंदू से मुस्लिम धर्म अपनाने के नियम ज्यादा सख्त हैं या फिर सभी में एक जैसा ही होता है.

हिंदू धर्म में धर्म बनाए रखने की दर काफी ज्यादा 

प्यू रिसर्च सेंटर के आंकड़ों के मुताबिक हिंदू धर्म में धर्म बनाए रखने की दर सबसे ज्यादा है. भारत में हिंदू के तौर पर पले-बढ़े लगभग 99% वयस्क का खुद को हिंदू ही मानते हैं. काफी कम लोग हैं जो इस धर्म को छोड़ते हैं. इसकी वजह यह है कि भारत में धर्म अक्सर परिवार, समुदाय, परंपरा, त्योहार और सामाजिक पहचान से गहराई से जुड़ा होता है. यही वजह है कि धर्म बदलने में व्यक्तिगत मान्यताओं को बदलने से कहीं ज्यादा चीजें शामिल हो सकती हैं. इससे पारिवारिक रिश्तों और सामाजिक संबंधों पर भी असर पड़ सकता है.


हिंदू, मुस्लिम या ईसाई... धर्म बदलना किस रिलीजन में ज्यादा मुश्किल, जानें यहां?

इस्लाम में भी धर्म बनाए रखने की दर मजबूत है 

इसी तरह इस्लाम में भी उन लोगों के बीच धर्म बनाए रखने का स्तर काफी ज्यादा ऊंचा है जो मुस्लिम के तौर पर पले-बढ़े हैं. प्यू रिसर्च के आंकड़े बताते हैं कि मुस्लिम के तौर पर पले-बढ़े लगभग 97% भारतीय वयस्क खुद को मुस्लिम ही मानते हैं. 

हालांकि इस्लाम छोड़ने का अनुभव अलग-अलग देशों में काफी अलग-अलग होता है. कुछ समाजों में इस्लाम छोड़ने पर परिवार या फिर समुदाय का भारी दबाव झेलना पड़ सकता है. कई देशों में धर्म छोड़ने के कानूनी परिणाम भी हो सकते हैं. इससे यह फैसला धर्मनिरपेक्ष कानूनी व्यवस्था की तुलना में काफी मुश्किल हो जाता है. 

ईसाई धर्म में धर्म बदलने की दर ज्यादा 

ईसाई धर्म में धर्म बदलने की दर काफी ज्यादा रही है. खासकर पश्चिमी देशों में. अमेरिका और यूरोप के कुछ हिस्सों में ईसाई के तौर पर पले-बढ़े कई लोग अब खुद को बिना किसी धर्म का या फिर धर्मनिरपेक्ष मानते हैं. 

इसका मतलब यह नहीं है कि ईसाई धर्म छोड़ना हर जगह आसान है. सामाजिक और पारिवारिक प्रतिक्रियाएं अलग-अलग देशों में अलग-अलग होती हैं. हालांकि कई पश्चिमी समाजों में अपना धर्म बदलना या फिर छोड़ना एक व्यक्तिगत पसंद के तौर पर कानूनी रूप से सुरक्षित है.

यह भी पढ़ेंः 2 बेटे जेल में और तीसरे की हादसे में मौत, जानें अतीक अहमद के परिवार में कौन-कौन?

किस धर्म को छोड़ना सबसे मुश्किल?

दरअसल धर्म बदलने की मुश्किल सिर्फ धार्मिक मान्यता पर नहीं बल्कि सामाजिक दबाव, कानूनी नियम और संवैधानिक फायदों पर निर्भर करती है. अगर हिंदू से मुस्लिम बनने की बात करें तो धार्मिक रूप से यह प्रक्रिया काफी आसान हो सकती है. लेकिन कानूनी और सामाजिक रूप से यह अक्सर काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होती है. 

इस्लाम अपनाने के लिए किसी मस्जिद के मौलवी से संपर्क करना होता है जो कि एक प्रमाण पत्र जारी करता है. वहीं भारत के कई राज्यों में नए कानून काफी ज्यादा सख्त हैं. अगर कोई व्यक्ति हिंदू से मुस्लिम बनता है तो उसे डीएम को 60 दिन पहले ही सूचना देनी होती है.

हिंदू से ईसाई बनने के नियम 

ईसाई धर्म अपनाने की प्रक्रिया भी हिंदू से मुस्लिम बनने जैसी ही है. लेकिन सामाजिक धारणा काफी अलग हो सकती है. इसके लिए चर्च के पादरी से प्रमाण पत्र लेना होता है और फिर गजट में अधिसूचना देनी होती है. एंटी-कनवर्जन कानून के तहत ईसाई मिशनरियों पर अक्सर प्रलोभन के आरोप लगाए जाते हैं. इससे कानूनी जांच की प्रक्रिया और ज्यादा मुश्किल हो जाती है.


हिंदू, मुस्लिम या ईसाई... धर्म बदलना किस रिलीजन में ज्यादा मुश्किल, जानें यहां?

मुस्लिम से हिंदू बनने के नियम 

मुस्लिम से हिंदू धर्म अपनाने की प्रक्रिया थोड़ी अलग है. इसके लिए किसी मंदिर के पुजारी द्वारा अनुष्ठान किया जाता है. सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति हिंदू विवाह रीतियों में भाग लेता है और खुद को हिंदू के रूप में पहचानता है तो उसे हिंदू माना जा सकता है भले ही कोई औपचारिक प्रमाण पत्र ना हो.

यह भी पढ़ेंः भारत में कौन विदेशी चंदा ले सकता है, कौन नहीं? जानें नियम

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 07 Aug 2026 04:07 PM (IST)
Tags :
Chhattisgarh Freedom Of Religion Rules Religious Conversion India Religion Change Law
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
हिंदू, मुस्लिम या ईसाई... धर्म बदलना किस रिलीजन में ज्यादा मुश्किल, जानें यहां?
हिंदू, मुस्लिम या ईसाई... धर्म बदलना किस रिलीजन में ज्यादा मुश्किल, जानें यहां?
जनरल नॉलेज
अमेरिका में रह रहा बेटा अपने घर पैसा भेजे, क्या उस पर भी लागू होगा FCRA?
अमेरिका में रह रहा बेटा अपने घर पैसा भेजे, क्या उस पर भी लागू होगा FCRA?
जनरल नॉलेज
2 बेटे जेल में और तीसरे की हादसे में मौत, जानें अतीक अहमद के परिवार में कौन-कौन?
2 बेटे जेल में और तीसरे की हादसे में मौत, जानें अतीक अहमद के परिवार में कौन-कौन?
जनरल नॉलेज
अग्नि-4 की जद में चीन-पाकिस्तान के कौन-कौन से शहर, कितनी ताकतवर यह मिसाइल?
अग्नि-4 की जद में चीन-पाकिस्तान के कौन-कौन से शहर, कितनी ताकतवर यह मिसाइल?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: अतीक अहमद के बेटे की दर्दनाक मौत
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग Dating Rumours पर तोड़ी चुप्पी, बताया रिश्ते का सच
Prince Narula ने Shivangi-Harshad की Bonding को बताया 'Nibba Nibbi Wala Pyaar'
Shreya Kalra की Controversies ने मचाया बवाल, फिर भी बनीं Lock Upp 2 की Winner
Dipika Kakar हुईं Emotional, Cancer Treatment के दौरान बोलीं- अभी हिम्मत नहीं हार सकती
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट पहुंची महुआ मोइत्रा को फटकार, 'क्या आपको अंडों से...'
SC पहुंची महुआ मोइत्रा को फटकार, 'क्या आपको अंडों से डर लगता है?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अतीक अहमद के बेटे उमर और अली को कोर्ट से राहत, छोटे भाई आबान के जनाजे में हो सकेंगे शामिल
अतीक अहमद के बेटे उमर और अली को कोर्ट से राहत, छोटे भाई आबान के जनाजे में हो सकेंगे शामिल
इंडिया
मोहन भागवत के बयान पर अभिजीत दीपके बोले, 'BJP वालों को बताएं कि...'
मोहन भागवत के बयान पर अभिजीत दीपके बोले, 'BJP वालों को बताएं कि...'
क्रिकेट
रोहित शर्मा से पड़ी फटकार अब तक नहीं भूले जायसवाल, खास पोस्ट शेयर कर लिए मजे
रोहित शर्मा से पड़ी फटकार अब तक नहीं भूले जायसवाल, खास पोस्ट शेयर कर लिए मजे
बॉलीवुड
Spider Man BO: ‘स्पाइडर मैन' 8वें दिन 400 करोड़ के हुई पार, 'बॉर्डर 2' से RRR तक 13 फिल्मों का रिकॉर्ड भी तोड़ा
‘स्पाइडर मैन' 8वें दिन 400 करोड़ के हुई पार, 'बॉर्डर 2' सहित 13 फिल्मों का रिकॉर्ड भी तोड़ा
इंडिया
ड्रोन हंटर्स बना रही भारतीय वायुसेना, ऑपरेशन सिंदूर से क्या है इसका कनेक्शन?
ड्रोन हंटर्स बना रही भारतीय वायुसेना, ऑपरेशन सिंदूर से क्या है इसका कनेक्शन?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अबान की कार से मिलीं लिटरेचर की ये किताबें! भाई के लिए ले जा रहा था जेल
अबान की कार से मिलीं लिटरेचर की ये किताबें! भाई के लिए ले जा रहा था जेल
इंडिया
परिसीमन बिल पर मोदी सरकार के साथ या खिलाफ DMK? खोले पत्ते, एक्शन में थलापति
परिसीमन बिल पर मोदी सरकार के साथ या खिलाफ DMK? खोले पत्ते, एक्शन में थलापति
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए किसिंग सीन को लेकर गंभीर आरोप, Bhojpuri Bawaal में खुलासा
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए किसिंग सीन को लेकर गंभीर आरोप, Bhojpuri Bawaal में खुलासा
ENT LIVE
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग डेटिंग रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, रिश्ते का सच बताया
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग डेटिंग रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, रिश्ते का सच बताया
ENT LIVE
Bhojpuri Bawaal में Amrapali Dubey-Kajal Raghwani की बहस, Pawan Singh गुस्से में छोड़ गए शो
Bhojpuri Bawaal में Amrapali Dubey-Kajal Raghwani की बहस, Pawan Singh गुस्से में छोड़ गए शो
ENT LIVE
Brand Value में Shah Rukh Khan बने नंबर 1, Virat Kohli और Ranveer Singh को छोड़ा पीछे
Brand Value में Shah Rukh Khan बने नंबर 1, Virat Kohli और Ranveer Singh को छोड़ा पीछे
ENT LIVE
Prince Narula के
Prince Narula के "निब्बा निब्बी वाला प्यार" कमेंट पर हंसी से गूंजा Lock Upp 2 का फिनाले
Embed widget