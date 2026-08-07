मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वअपने ही पैर पर कुल्हाड़ी..., भारत-चीन पर 100% टैरिफ का US सीनेटर ने किया विरोध

अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी..., भारत-चीन पर 100% टैरिफ का US सीनेटर ने किया विरोध

चर्चा के दौरान सीनेटर रैंड पॉल ने प्रस्तावित टैरिफ की आलोचना करते हुए कहा कि यह अमेरिका के लिए "अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने" जैसा कदम होगा.

Written By : राजेश कुमार |  Updated at : 07 Aug 2026 10:36 PM (IST)
Preferred Sources

US Sanctions Bill भारत और चीन पर प्रस्तावित 100% टैरिफ के खिलाफ अब अमेरिका के भीतर ही विरोध के स्वर उठने लगे हैं. अमेरिकी सीनेटर रॉन वायडेन और रैंड पॉल ने रूस पर प्रतिबंध से जुड़े विधेयक पर चर्चा के दौरान चेतावनी दी कि इस तरह के प्रावधान अमेरिका के अपने हितों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और उसके प्रमुख साझेदार देशों के साथ संबंधों में तनाव पैदा कर सकते हैं.

चर्चा के दौरान सीनेटर रैंड पॉल ने प्रस्तावित टैरिफ की आलोचना करते हुए कहा कि यह अमेरिका के लिए "अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने" जैसा कदम होगा. उन्होंने कहा कि भारत पर इस तरह का अतिरिक्त टैक्स लगाने से भारत-अमेरिका संबंधों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है और दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी प्रभावित हो सकती है.

अमेरिकी सीनेटर्स का विरोध

वहीं, सीनेटर रॉन वायडेन ने भी विधेयक में शामिल टैरिफ संबंधी प्रावधानों पर आपत्ति जताई. उनका कहना था कि ऐसे कदमों से अमेरिका के आर्थिक और कूटनीतिक हित प्रभावित हो सकते हैं तथा महत्वपूर्ण सहयोगी देशों के साथ उसके संबंधों में अनावश्यक तनाव बढ़ सकता है.

उनकी तरफ से ये टिप्पणी ऐसे समय पर की गई है जब जब अमेरिकी सीनेट ने रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले एक विधेयक (बिल) को आगे बढ़ाया है, जिसके तहत रूस के साथ व्यापार जारी रखने के कारण भारत और चार अन्य देशों पर 100% तक का शुल्क (टैरिफ) लगाया जा सकता है.

भारत-चीन जैसे देशों पर बड़ा असर

इससे पहले, दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम की ओर से तैयार किए गए इस व्यापक कानून को 28 जुलाई को यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की की अमेरिकी कैपिटल यात्रा के दौरान आगे बढ़ाया गया था.

अगर ये विधेयक अपने वर्तमान रूप में लागू हो जाता है, तो यह उन देशों को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है जो रूसी ऊर्जा और अन्य वस्तुओं का आयात जारी रखते हैं, और भारत भी उन प्रभावित संभावित देशों में शामिल है.

ट्रंप ने जारी किए नए आदेश

दूसरी ओर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में बच्चे को जन्म देकर उसे अमेरिकी नागरिकता दिलाने के उद्देश्य से किए जाने वाले 'बर्थ टूरिज्म' (Birth Tourism) पर सख्ती करने और जन्म के आधार पर अमेरिकी नागरिकता पाने के पात्र लोगों की संख्या सीमित करने के लिए दो नए कार्यकारी आदेश (Executive Orders) पर हस्ताक्षर किए हैं. ये कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब कुछ सप्ताह पहले अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के जन्मसिद्ध नागरिकता (Birthright Citizenship) को सीमित करने संबंधी पहले जारी कार्यकारी आदेश को खारिज कर दिया था.

पहले कार्यकारी आदेश के तहत उन लोगों को निशाना बनाया गया है, जो व्यावसायिक रूप से 'बर्थ टूरिज्म' का सहारा लेकर अपने बच्चे को अमेरिकी नागरिकता दिलाने के उद्देश्य से अमेरिका आते हैं. इस आदेश का मकसद ऐसे लोगों के अमेरिका में प्रवेश को सीमित करना है. दूसरे कार्यकारी आदेश में उन लोगों की परिभाषा का विस्तार किया गया है, जिन्हें जन्म के आधार पर अमेरिकी नागरिकता पाने के लिए अयोग्य माना जाएगा.

इसके तहत विदेशी सरकारों की ओर से पैरवी (लॉबिंग) करने वाले विदेशी नागरिकों के बच्चों को भी जन्मसिद्ध अमेरिकी नागरिकता के दायरे से बाहर रखने का प्रावधान किया गया है.

गौरतलब है कि 30 जून को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के उस पहले कार्यकारी आदेश को खारिज कर दिया था, जिसमें जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता को समाप्त करने की कोशिश की गई थी. अदालत ने 100 वर्षों से अधिक समय से लागू संवैधानिक व्यवस्था को बरकरार रखते हुए कहा था कि अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग सभी बच्चे अमेरिकी नागरिक माने जाएंगे.

ये भी पढ़ें: ट्रंप ने ईरान पर क्यों नहीं किया वर्ल्ड वॉर जैसा अटैक? किया खुलासा

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
Read More
Published at : 07 Aug 2026 10:18 PM (IST)
Tags :
DONALD Trump US Tariffs
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी..., भारत-चीन पर 100% टैरिफ का US सीनेटर ने किया विरोध
अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी..., भारत-चीन पर 100% टैरिफ का US सीनेटर ने किया विरोध
विश्व
नेतन्याहू ने अचानक PM मोदी को क्यों किया फोन? विदेश मंत्रालय ने बताया
नेतन्याहू ने अचानक PM मोदी को क्यों किया फोन? विदेश मंत्रालय ने बताया
विश्व
ऐसी मिसाइल बना रहा ईरान! जद में होगा पूरा अमेरिका, धरा रह जाएगा US का प्लान
ऐसी मिसाइल बना रहा ईरान! जद में होगा पूरा अमेरिका, धरा रह जाएगा US का प्लान
विश्व
सऊदी, तुर्किए और पाकिस्तान में आज होगी बड़ी रक्षा डील, भारत के लिए क्या हैं मायने
सऊदी, तुर्किए और पाकिस्तान में आज होगी बड़ी रक्षा डील, भारत के लिए क्या हैं मायने
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: Vasudha-Chandrika को मिलेगा 'Business Women Award', परखने घर पहुंची स्पेशल कमेटी
R. Madhavan बोले- अब उन्हें CM Thalapathy Vijay कहना चाहिए, Politics पर दिया बड़ा जवाब
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए गंभीर आरोप, Khesari Lal Yadav को भी दिया जवाब
Bhojpuri Bawaal में Pawan Singh ने छोड़ा शो, Amrapali Dubey और Kajal Raghwani में बड़ी बहस
Bollywood News: उल्टा पड़ा दांव! 'आवारापन 2' के मेकर्स का ही दांव पड़ा उन पर भारी, घिरे विवादों में! (07.06.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बजट पर बवाल! TVK ने DMK सरकार को घेरा, भ्रष्टाचार और कर्ज पर उठाए सवाल
बजट पर बवाल! TVK ने DMK सरकार को घेरा, भ्रष्टाचार और कर्ज पर उठाए सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव से पहले RLD में बड़ा बदलाव, ऐश्वर्य राज सिंह बने प्रदेश अध्यक्ष
UP चुनाव से पहले RLD में बड़ा बदलाव, ऐश्वर्य राज सिंह बने प्रदेश अध्यक्ष
क्रिकेट
श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 भारतीय गेंदबाज
श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 भारतीय गेंदबाज
हेल्थ
Xप्लेन: कैंसर से भारत कैसे बच सकता है? ऐसे पहचानें हर रोज दोहराने वाला दर्दनाक सच
कैंसर से भारत कैसे बच सकता है? ऐसे पहचानें हर रोज दोहराने वाला दर्दनाक सच
बॉलीवुड
Spider Man BO: ‘स्पाइडर मैन' 8वें दिन 400 करोड़ के हुई पार, 'बॉर्डर 2' से RRR तक 13 फिल्मों का रिकॉर्ड भी तोड़ा
‘स्पाइडर मैन' 8वें दिन 400 करोड़ के हुई पार, 'बॉर्डर 2' सहित 13 फिल्मों का रिकॉर्ड भी तोड़ा
इंडिया
CJP प्रदर्शन पर विवादित टिप्पणी का बड़ा असर, हटाए गए अमृतसर के पुलिस कमिश्नर
CJP प्रदर्शन पर विवादित टिप्पणी का बड़ा असर, हटाए गए अमृतसर के पुलिस कमिश्नर
इंडिया
पीएम मोदी की बैठक में पहली पंक्ति में सयानी घोष, यूसुफ पठान पर तस्वीर साफ
पीएम मोदी की बैठक में पहली पंक्ति में सयानी घोष, यूसुफ पठान पर तस्वीर साफ
इंडिया
FCRA पर US के सांसद की टिप्पणी पर भड़का भारत, 'खुद अमेरिका...'
FCRA पर US के सांसद की टिप्पणी पर भड़का भारत, 'ये हमारा आंतरिक मामला'
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए किसिंग सीन को लेकर गंभीर आरोप, Bhojpuri Bawaal में खुलासा
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए किसिंग सीन को लेकर गंभीर आरोप, Bhojpuri Bawaal में खुलासा
ENT LIVE
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग डेटिंग रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, रिश्ते का सच बताया
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग डेटिंग रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, रिश्ते का सच बताया
ENT LIVE
Bhojpuri Bawaal में Amrapali Dubey-Kajal Raghwani की बहस, Pawan Singh गुस्से में छोड़ गए शो
Bhojpuri Bawaal में Amrapali Dubey-Kajal Raghwani की बहस, Pawan Singh गुस्से में छोड़ गए शो
ENT LIVE
Brand Value में Shah Rukh Khan बने नंबर 1, Virat Kohli और Ranveer Singh को छोड़ा पीछे
Brand Value में Shah Rukh Khan बने नंबर 1, Virat Kohli और Ranveer Singh को छोड़ा पीछे
ENT LIVE
Prince Narula के
Prince Narula के "निब्बा निब्बी वाला प्यार" कमेंट पर हंसी से गूंजा Lock Upp 2 का फिनाले
Embed widget